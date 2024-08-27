Федеративная Республика Бразилия, Индонезия и Южно-Африканская Республика встревожены тем, что западные государства безостановочно ослабляют условия использования Украиной своего оружия для атак по российской территории. Об этом на одном из мероприятий для СМИ информировал китайский дипломат Ли Хуэй, пишет РИА Новости.
Не так давно китайский дипломат побывал в Бразилии, Республике Индонезии, а также в государстве на юге Африки — ЮАР. В данных государствах у него состоялся диалог с некоторыми официальными лицами по поводу урегулирования конфликта на Украине.
На одном из мероприятий для средств массовой информации китайский политический деятель сообщил, что все стороны встревожены из-за того, что западные государства безостановочно смягчают условия для осуществления атак полученным Украиной западным оружием по Российской Федерации. Кроме того, он добавил, что эти три государства испытывают беспокойство по причине риска наращивания вооружений и обострения положения.
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