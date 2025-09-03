Миллиарды на "волшебные таблетки": почему секрет долголетия оказался бесплатным

Рынок wellness-индустрии в Бразилии стремительно растет: по данным Forbes, только за период с 2020 по 2022 год его объем достиг примерно 96 млрд долларов США (около 8,6 трлн рублей). Основное внимание в этом секторе уделяется вопросам личной гигиены и здорового питания. Однако, как отмечают эксперты, вместе с ростом интереса к долголетию многие люди начинают тратить деньги на дорогие продукты и методы, обещающие быстрые результаты.

Эндокринолог Джейси Алвес подчеркнула, что для поддержания крепкого здоровья вовсе не обязательно прибегать к дорогостоящим стратегиям — достаточно регулярно соблюдать простые привычки.

По ее словам, существует пять основных столпов долголетия: сбалансированное питание, физическая активность, полноценный сон, социальные связи и контроль стресса. Врач уверена, что организм человека лучше реагирует на стабильный и разумный уход, а не на кратковременные модные практики.

Правильное питание

Алвес объяснила, что самый доступный способ сохранить здоровье через рацион — употреблять "настоящую еду". Она привела в пример средиземноморскую диету, в основе которой лежат овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло, бобовые, рыба и орехи. Такая комбинация, по ее словам, насыщает организм необходимыми питательными веществами и антиоксидантами, защищающими сердце и снижающими воспаление.

В то же время специалист предостерегла от чрезмерного употребления соли, сахара и ультраобработанных продуктов, а также напомнила о вреде алкоголя и табака.

Доступные физические нагрузки

Среди простых и бесплатных упражнений эндокринолог выделила ходьбу. Она отметила, что такая активность подходит абсолютно всем, не требует специального оборудования и может выполняться в любом месте. Регулярные прогулки, по ее словам, улучшают кровообращение, помогают контролировать вес, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияют на психическое состояние, уменьшая тревожность.

Кроме того, физическая активность способствует более качественному сну. Алвес подчеркнула, что именно во время отдыха организм восстанавливает ткани, регулирует гормональный фон и укрепляет память. При этом хронический недосып, как отметила врач, повышает риск развития ожирения, диабета, сердечных болезней и ускоряет когнитивное снижение.

Социальные связи и снижение стресса

Еще одним важным фактором здорового долголетия эндокринолог назвала общение. Люди, которые поддерживают социальные контакты, по ее словам, меньше подвержены депрессии и когнитивным нарушениям, а также реже сталкиваются с сердечными заболеваниями.

Она пояснила, что обмен опытом, поддержка и чувство принадлежности помогают справляться со стрессом и стимулируют выработку гормонов счастья, включая окситоцин, который защищает психическое здоровье.

Стресс, по словам Алвес, является одним из главных врагов долголетия, так как повышает риск гипертонии и преждевременного старения. В качестве простого метода самопомощи врач рекомендовала технику осознанного дыхания: глубокий вдох, задержка дыхания на несколько секунд и медленный выдох.