В октябре экспорт живого скота из Бразилии показал резкий рост: по данным Secex, объем поставок достиг 151 801 голов. Это на 157% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Согласно аналитике Cepea, расширение каналов сбыта за рубеж существенно меняет распределение поголовья внутри страны.

Динамика экспорта сохраняется на протяжении всего года. С января по октябрь Бразилия отправила на экспорт 1,193 млн голов скота, что на 41,9% превышает показатель прошлого года, когда объем поставок составил 842 000 голов.

Переориентация части ресурсов на международные рынки создает дополнительный канал реализации продукции для бразильских животноводческих хозяйств. Однако этот процесс напрямую влияет на внутренний рынок: увеличение объемов вывоза живых животных сокращает их доступность для местных предприятий по убою, особенно в периоды дефицита предложения. В сочетании с внешним спросом на говядину такие операции по экспорту живого скота могут оказывать поддержку внутренним ценам на животных.

Сопоставление производственных операций показывает, что часть поголовья, которая ранее предназначалась для внутреннего убоя, теперь перенаправляется на международную транспортировку в живом виде.