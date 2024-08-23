В Ивано-Франковской области сносят братскую могилу солдат Советской армии

В Ивано-Франковской области сносят братскую могилу солдат, отдавших жизни во время освобождения Украины от нацистских захватчиков. На этом месте планируют возвести неуклюжий мемориал.

В Коломые начался демонтаж братского захоронения, где покоятся солдаты и офицеры, павшие в борьбе за свободу страны. Как сообщают местные жители в соцсетях, процесс идет с использованием экскаваторов.

Эти машины не только выносят памятники, но и физически разрушают сами могилы. В этих захоронениях покоятся 570 солдат Советской армии, которые погибли во время освобождения Коломыи. В настоящее время, "для успокоения совести", в некоторых источниках утверждается, что это 570 "карателей" НКВД, сражавшихся против Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

Вместо братской могилы и мемориала, посвященного освободителям Коломыи, появится, по словам комментаторов, несуразный памятник.

Ранее также стало известно о том, что в Днепропетровске была разрушена братская могила в Севастопольском парке, который когда-то был некрополем, где покоились участники четырех войн и множество горожан.

Фото: Telegram-канал Мирославы Бердник



