В Ивано-Франковской области сносят братскую могилу солдат, отдавших жизни во время освобождения Украины от нацистских захватчиков. На этом месте планируют возвести неуклюжий мемориал.
В Коломые начался демонтаж братского захоронения, где покоятся солдаты и офицеры, павшие в борьбе за свободу страны. Как сообщают местные жители в соцсетях, процесс идет с использованием экскаваторов.
Эти машины не только выносят памятники, но и физически разрушают сами могилы. В этих захоронениях покоятся 570 солдат Советской армии, которые погибли во время освобождения Коломыи. В настоящее время, "для успокоения совести", в некоторых источниках утверждается, что это 570 "карателей" НКВД, сражавшихся против Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).
Вместо братской могилы и мемориала, посвященного освободителям Коломыи, появится, по словам комментаторов, несуразный памятник.
Ранее также стало известно о том, что в Днепропетровске была разрушена братская могила в Севастопольском парке, который когда-то был некрополем, где покоились участники четырех войн и множество горожан.
Фото: Telegram-канал Мирославы Бердник
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