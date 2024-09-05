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В Рязани сгорел склад битума, к место возгорания стануло 45 единиц техники
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Площадь пожара на складе битума в Рязани сейчас составляет 500 квадратных метров

В Рязани сгорел склад битума, к место возгорания стануло 45 единиц техники

В Рязани на территории промышленного предприятия произошёл пожар. Огонь охватил площадь в 700 квадратных метров. Пожар начался в строении и распространился на склад битума, который находился на открытой площадке.

К месту происшествия были направлены 35 пожарных и 10 единиц специальной техники. По последним данным, пострадавших в результате пожара нет.

Позднее в МЧС уточнили, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На данный момент пожар локализован, и удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества.

В Пролетарске Ростовской области пожарные полностью ликвидировали возгорание на складах с горюче-смазочными материалами. По предварительным данным, пожар был спровоцирован падением обломков сбитого беспилотника, а его площадь достигала 10 000 квадратных метров.

Как сообщил глава местной администрации Валерий Горнич, 18 августа в Ростовской области произошёл пожар на нефтебазе после падения трёх беспилотных летательных аппаратов. Возгорание возникло в трёх точках одновременно. Для тушения пожара были привлечены все необходимые ресурсы, включая специализированный пожарный поезд. Ликвидация последствий пожара заняла две недели.

Фото: From Wikimedia Commons/ Brad Gillette (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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