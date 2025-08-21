США на "Интервидении-25": неожиданный выбор страны-шоу-бизнеса

Кто будет представлять США на "Интервидении-25"? Ответ уже известен: страну на международной сцене защитит певец и продюсер Брэндон Ховард. О его участии сообщило агентство ТАСС.

Музыкальная династия Ховарда

История Ховарда — это целая музыкальная хроника. Его бабушка Жозефина Ховард входила в состав The Caravans — культовой американской группы, которая первой вывела духовную музыку в светское радиоэфирное пространство.

"Его бабушка Жозефина Ховард была вокалисткой в The Caravans — первой американской группе, чьи религиозные песни прозвучали на светском радио. А его мать Мики Ховард — успешная певица и автор песен, чьим менеджером в 1980-х годах был глава легендарной семьи Джексон", — сообщили в пресс-службе конкурса.

Творческий путь Брэндона

Брэндон Ховард давно доказал, что талант — его вторая натура. В его активе несколько синглов и альбом Genesis, а также попадание в уважаемые мировые чарты, включая Billboard.

Конкурс и участники

"Интервидение" — это международный конкурс, организованный Россией, который вновь привлекает внимание своей масштабностью. В этом году участие подтвердили сразу 21 страна. В числе участников — Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.