Развод, суды и смерть: чем закончилась бурная история Келли Кларксон и Брэндона Блэкстока

Три года борьбы с онкологией, поддержка семьи до самого конца и сложная личная история, знакомая миллионам поклонников — жизнь Брэндона Блэкстока, бывшего мужа и экс-менеджера Келли Кларксон, оборвалась на 49-м году. О его смерти сообщило издание Variety со ссылкой на близких.

Блэксток ушёл из жизни, находясь рядом с родными. Семья попросила общественность отнестись с уважением к их праву на тишину и личное пространство в этот непростой момент. По словам источников, последние годы он провёл в постоянной борьбе с тяжёлым заболеванием, не теряя присутствия духа.

Ещё недавно Келли Кларксон отменила серию концертов в Лас-Вегасе, чтобы быть рядом с детьми — дочерью Ривер и сыном Ремингтоном.

"Я должна быть полностью с ними", — подчеркнула певица в своём обращении к фанатам.

Для артистки это решение стало не только проявлением материнской заботы, но и возможностью поддержать семью в последние дни болезни Блэкстока.

Их история началась в 2012 году, когда Келли и Брэндон впервые стали встречаться. Уже в 2013-м пара сыграла свадьбу. Однако спустя семь лет брак распался, и в 2020 году они официально развелись. После расставания отношения осложнились затяжными финансовыми разногласиями, которые окончательно были урегулированы лишь в 2024 году.