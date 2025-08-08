Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Келли Кларксон
Келли Кларксон
© commons.wikimedia.org by EJ Hersom is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:10

Развод, суды и смерть: чем закончилась бурная история Келли Кларксон и Брэндона Блэкстока

Variety: бывший муж Келли Кларксон Брэндон Блэксток умер на 49-м году жизни

Три года борьбы с онкологией, поддержка семьи до самого конца и сложная личная история, знакомая миллионам поклонников — жизнь Брэндона Блэкстока, бывшего мужа и экс-менеджера Келли Кларксон, оборвалась на 49-м году. О его смерти сообщило издание Variety со ссылкой на близких.

Блэксток ушёл из жизни, находясь рядом с родными. Семья попросила общественность отнестись с уважением к их праву на тишину и личное пространство в этот непростой момент. По словам источников, последние годы он провёл в постоянной борьбе с тяжёлым заболеванием, не теряя присутствия духа.

Ещё недавно Келли Кларксон отменила серию концертов в Лас-Вегасе, чтобы быть рядом с детьми — дочерью Ривер и сыном Ремингтоном.

"Я должна быть полностью с ними", — подчеркнула певица в своём обращении к фанатам.

Для артистки это решение стало не только проявлением материнской заботы, но и возможностью поддержать семью в последние дни болезни Блэкстока.

Их история началась в 2012 году, когда Келли и Брэндон впервые стали встречаться. Уже в 2013-м пара сыграла свадьбу. Однако спустя семь лет брак распался, и в 2020 году они официально развелись. После расставания отношения осложнились затяжными финансовыми разногласиями, которые окончательно были урегулированы лишь в 2024 году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Илья Авербух поздравил Александру Трусову с рождением сына сегодня в 13:40

Первым поздравил Авербух: трогательные слова в адрес Трусовой

Олимпийская призёрка Александра Трусова стала мамой, а Илья Авербух одним из первых поздравил её с новым этапом жизни. Подробности — в материале.

Читать полностью » Сваха Роза Сябитова рекомендовала Паулине Андреевой полтора года воздержаться от новых отношений сегодня в 12:35

Роза Сябитова объяснила, зачем Паулине Андреевой нужно полтора года тишины

После развода с Фёдором Бондарчуком Паулине Андреевой советуют взять полтора года паузы, прежде чем искать нового избранника. Почему это важно?

Читать полностью » Принц Гарри подал в суд на Daily Mail из-за слухов о драке с принцем Эндрю сегодня в 11:32

Скандал в королевской семье: слухи о драке Гарри и Эндрю дошли до суда

Принц Гарри ответил на обвинения в нападении на своего дядю. Что на самом деле произошло и почему дело может оказаться в суде?

Читать полностью » Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина представила возлюбленного Никиту Плотникова матери сегодня в 10:28

Новый мужчина в жизни дочери Успенской: чем он покорил певицу с первой встречи

Новый роман Татьяны Плаксиной стремительно набирает обороты: избранник уже познакомился с Любовью Успенской и, похоже, сразу нашёл путь к её сердцу.

Читать полностью » Селена Гомес рассказала, как началась её 16-летняя дружба с Тейлор Свифт сегодня в 9:25

История дружбы, начавшейся с расставания: как Селена Гомес и Тейлор Свифт стали неразлучны

История дружбы Селены Гомес и Тейлор Свифт началась с подросткового романа и пережила 16 лет испытаний, успехов и перемен.

Читать полностью » Том Круз и Ана де Армас провели каникулы вместе в Вермонте сегодня в 8:22

Том Круз и Ана де Армас исчезли из виду — теперь известно, где они были

Совместный отдых Тома Круза и Аны де Армас в Вермонте вновь подогрел слухи о романе. Что на самом деле связывает актёров?

Читать полностью » Life.ru: бизнес жены Валерия Леонтьева в США приносит семье основной доход сегодня в 7:17

Тайна роскошной жизни Леонтьева в Майами оказалась совсем не сценической

Роскошный дом, жизнь у океана и ни одного лишнего концерта — кто и как обеспечивает Валерия Леонтьева в США, и чем на самом деле зарабатывает его семья.

Читать полностью » Amazon MGM экранизирует роман Анны Тодд сегодня в 6:13

История, после которой трудно дышать: Ева Лонгория возвращается в драматическом образе

Ева Лонгория и Майя Рефикко встретятся на экране в экранизации романа Анны Тодд "Последний рассвет" — история о свободе, любви и судьбоносном выборе.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

BBC покажет 18 августа документальный фильм об Оззи Осборне "Coming Home"
Красота и здоровье

Врач: женщины в России всё чаще откладывают материнство ради карьеры и образования
Садоводство

Светлана Самойлова: почему кабачки гниют и как предотвратить эту проблему
Еда

Кольраби в сезон: с июня по октябрь — как готовить и кому особенно полезна
Питомцы

Зоопарк в Дании предложил местным жителям приносить домашних животных для хищников
Красота и здоровье

Эксперт: отказ от обследований и игнорирование боли — повод сменить гинеколога
Наука и технологии

Командные виды спорта помогают подросткам бороться с депрессией — данные китайских исследователей
Красота и здоровье

Зачем класть мускатный орех в еду: откройте для себя его полезные свойства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru