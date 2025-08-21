Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:57

Конец эпохи: почему в Mercedes теперь стыдятся говорить "люкс"

Mercedes-Benz изменит стратегию и откажется от термина "люксовый"

Кто бы мог подумать, что Mercedes-Benz решит пересмотреть собственный образ "иконы роскоши"? Бренд, который десятилетиями ассоциировался с престижем и статусом, постепенно меняет курс. И причиной тому стали не только глобальные вызовы автопрома, но и собственные стратегические ошибки.

Конец "слова на букву Л"

По данным издания Handelsblatt, внутри компании всё реже используют термин "люксовый". Более того, сотрудники иронично называют его "словом на букву Л". Это не просто игра слов — это сигнал о смене корпоративного мышления. Mercedes-Benz уходит от образа исключительно элитного бренда и делает шаг в сторону более массового сегмента.

Причина очевидна: дорогие серии вроде Maybach и AMG оказались слишком затратными. Производство таких машин требует огромных ресурсов, а спрос на них нестабилен. В итоге прежняя стратегия стала финансово убыточной.

"Мы переживаем шторм"

Руководитель компании Ола Каллениус в разговоре с журналистами не стал скрывать драматичности момента.

"Наша отрасль переживает одновременно сильный дождь, град, шторм и снегопад", — заявил Ола Каллениус.

Эта метафора как нельзя лучше описывает нынешнее положение дел. Сильное давление со стороны конкурентов, высокая стоимость разработки электромобилей и нестабильность рынков заставили Mercedes-Benz искать новый путь.

Масштабная перестройка

Выход из кризиса бренд видит в расширении модельного ряда. В ближайшие годы компания обещает выпустить 36 новых автомобилей. Приоритет — компактные модели и внедорожники, ориентированные на массового покупателя. Годовой план продаж превышает два миллиона машин.

Фактически, Mercedes-Benz стремится занять нишу, где сталкиваются амбиции премиального качества и массового спроса. По словам Каллениуса, цель остаётся неизменной:

"Мы хотим предлагать клиентам востребованные продукты во всех сегментах", — сказал Каллениус.

Однако теперь компания делает ставку на устойчивость и финансовый реализм, а не на имидж любой ценой.

