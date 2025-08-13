Вирусный трек стал лишь началом: группа "Бонд с кнопкой" готовится к большой экспансии

Неожиданный поворот для российского инди-попа: автор хита "Кухни" Илья Золотухин оформляет юридическую защиту имени своей группы "Бонд с кнопкой". По информации телеграм-канала "Осторожно, Москва", музыкант подал заявку в Роспатент 8 августа 2025 года, рассчитывая закрепить за собой исключительные права на бренд.

Что даст регистрация

Будущий товарный знак заявлен сразу по четырем классам МКТУ — № 9, 25, 35 и 41. Это открывает широкий спектр возможностей:

выпуск и продажа ноутбуков, компьютерных мониторов, портативных колонок;

производство носителей звука и аккумуляторов для электронных сигарет;

создание приборов для анализа состава воздуха;

выпуск одежды, обуви и головных уборов;

предоставление различных услуг в области рекламы, образования и развлечений.

Пока сам музыкант не раскрывает, какие именно товары или проекты появятся под маркой "Бонд с кнопкой". Но юридический шаг говорит о том, что планы могут быть масштабными.

Путь к популярности

Илья Золотухин родом из Башкортостана. Он — фронтмен и автор всех песен группы, чья музыка балансирует между надрывным инди-попом и элементами фолка. Первые релизы "Бонда" появились на стриминговых сервисах еще в конце 2010-х, однако тогда проект оставался нишевым.

Ситуация изменилась в 2025 году, когда трек "Кухни" неожиданно завирусился в соцсетях. Песня стала своеобразным саундтреком весны, а публикация коротких видео с ее фрагментами подогрела интерес к группе. Вскоре "Бонд с кнопкой" вышли на крупные концертные площадки: