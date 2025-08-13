Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грустная девушка в наушниках
Грустная девушка в наушниках
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:06

Вирусный трек стал лишь началом: группа "Бонд с кнопкой" готовится к большой экспансии

Автор хита "Кухни" Илья Золотухин подал в Роспатент заявку на товарный знак "Бонд с кнопкой"

Неожиданный поворот для российского инди-попа: автор хита "Кухни" Илья Золотухин оформляет юридическую защиту имени своей группы "Бонд с кнопкой". По информации телеграм-канала "Осторожно, Москва", музыкант подал заявку в Роспатент 8 августа 2025 года, рассчитывая закрепить за собой исключительные права на бренд.

Что даст регистрация

Будущий товарный знак заявлен сразу по четырем классам МКТУ — № 9, 25, 35 и 41. Это открывает широкий спектр возможностей:

  • выпуск и продажа ноутбуков, компьютерных мониторов, портативных колонок;

  • производство носителей звука и аккумуляторов для электронных сигарет;

  • создание приборов для анализа состава воздуха;

  • выпуск одежды, обуви и головных уборов;

  • предоставление различных услуг в области рекламы, образования и развлечений.

Пока сам музыкант не раскрывает, какие именно товары или проекты появятся под маркой "Бонд с кнопкой". Но юридический шаг говорит о том, что планы могут быть масштабными.

Путь к популярности

Илья Золотухин родом из Башкортостана. Он — фронтмен и автор всех песен группы, чья музыка балансирует между надрывным инди-попом и элементами фолка. Первые релизы "Бонда" появились на стриминговых сервисах еще в конце 2010-х, однако тогда проект оставался нишевым.

Ситуация изменилась в 2025 году, когда трек "Кухни" неожиданно завирусился в соцсетях. Песня стала своеобразным саундтреком весны, а публикация коротких видео с ее фрагментами подогрела интерес к группе. Вскоре "Бонд с кнопкой" вышли на крупные концертные площадки:

  • в апреле в Москве группа собрала полный зал клуба "1930" (2,5 тысячи зрителей);

  • в Санкт-Петербурге выступление в "Космонавте" посетили полторы тысячи человек.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ортопед Литвиненко: перелом шейки бедра у Бориса Щербакова может потребовать эндопротезирования вчера в 16:03

Перелом, который не прощает возраст: как актёр Щербаков оказался в зоне риска

75-летний Борис Щербаков получил перелом шейки бедра. Врач рассказал, какое лечение ждёт актёра и почему эта травма так опасна в пожилом возрасте.

Читать полностью » Чарли Кокс: второй сезон вчера в 15:57

Для фанатов это удар: "Сорвиголова" сворачивает историю после второго сезона

Чарли Кокс заявил, что второй сезон "Сорвиголовы: Рожденный заново" станет последним. Какие сюрпризы и камбэки ждут зрителей в финале?

Читать полностью » Министерство экологии Балеарских островов оштрафовало Кэти Перри на 6001 евро за съёмки в заповеднике вчера в 14:53

Песчаная дюна и 6001 евро: как Кэти Перри случайно нарушила закон на Балеарах

Кэти Перри получила штраф за съёмки клипа на Балеарских островах. Что случилось на дюне С’Эспальмадор и почему место оказалось под строгой охраной?

Читать полностью » Джо Джонас на Hot Ones показал заметку с упоминанием вчера в 13:48

"Camp Rock 3" в телефоне Джо Джонаса: как одна заметка перевернула интервью

Джо Джонас случайно показал фанатам интригующую заметку о "Camp Rock 3" во время шоу, намекнув на возможное продолжение культовой франшизы Disney.

Читать полностью » Актёр Маколей Калкин объяснил, почему не снялся в вчера в 12:39

Забытая бумага напомнила Маколею Калкину о главной ошибке молодости

Маколей Калкин рассказал, как однажды отказался от сценария "Академии "Рашмор"", даже не заглянув в него, и почему до сих пор вспоминает об этом.

Читать полностью » Бейонсе получила первую премию вчера в 11:59

Бейонсе взяла "Эмми" — но не за музыку: чем поразила жюри певица

Бейонсе впервые в карьере получила премию "Эмми" — и не за музыку. Как певице удалось победить в неожиданной категории и чем удивило её шоу?

Читать полностью » Поклонники заметили кольцо на пальце Валентины Ивановой и заподозрили тайную свадьбу с Тимати вчера в 9:45

Малышка на руках, блеск на пальце: почему поклонники уверены в свадьбе Тимати и Ивановой

Неожиданная деталь на фото Валентины Ивановой с дочерью от Тимати спровоцировала волну слухов о тайной свадьбе. Но всё ли так очевидно?

Читать полностью » Анджелина Джоли выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 38 миллионов долларов вчера в 8:39

Голливудская королева уезжает: почему Джоли прощается с особняком мечты

Анджелина Джоли продаёт свой единственный дом в Лос-Анджелесе за 38 млн долларов, что может означать её готовность оставить Голливуд.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

NASA: метеорит старше Земли взорвался в небе над Джорджией
Дом

Стирка с уксусом и правильная сушка помогают сохранить свежесть полотенец
Красота и здоровье

Новоселов: лекарства при деменции замедляют ухудшение когнитивных функций
Туризм

Историческая причина, почему взрослые мужчины в Италии редко носят шорты
Авто и мото

Марат Хуснуллин: музыкальная разметка на М-12 помогает снизить риск ДТП
Спорт и фитнес

Джессика Маццуко назвала причины, по которым сложно подняться на носки
Авто и мото

Czinger отказался от выпуска Hyper GT и SUV, сосредоточится на гиперкаре 21C
Культура и шоу-бизнес

Retail Brew: посещаемость магазинов American Eagle упала на 9% после рекламы с Сидни Суини
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru