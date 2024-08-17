Экстренный способ остановки машины без тормозов на АКПП — вы не поверите, как это просто

Ни один современный автомобиль не застрахован от внезапных поломок, и это может случиться в самый неподходящий момент, например, при движении. К сожалению, это касается и тормозной системы. Независимо от того, насколько регулярно обслуживается автомобиль, тормоза могут отказать, даже если машина оснащена автоматической коробкой передач. В такой ситуации важно знать, как безопасно остановить автомобиль.

Для начала стоит успокоить водителей, которые не знают, как замедлить машину без использования тормозной системы. Существует эффективный способ остановки, который не нанесет вреда автомобилю и не приведет к аварии. Этот метод включает использование трансмиссии и замедление автомобиля за счет работы двигателя, с последующим применением стояночного тормоза.

На автомобилях как с механической, так и с автоматической коробкой передач предусмотрена возможность ручного переключения передач. Владельцы автомобилей с АКПП часто не знают об этом, но соответствующие обозначения можно найти на панели рядом с селектором трансмиссии. В современных автомобилях, оснащенных джойстиком или лепестками, также есть ручной режим выбора передачи, от которого производители не могут отказаться.

Для замедления автомобиля с АКПП с помощью двигателя нужно включить ручной режим управления. Переведите селектор в нужное положение и последовательно понижайте передачи, нажимая рычаг вперед. Важно следить за оборотами двигателя, чтобы они не превышали допустимых значений перед переключением на более низкую передачу.

Когда скорость значительно снижена и коробка передач переведена на первую передачу, можно использовать стояночный тормоз для полной остановки, а затем переключить селектор в положение "P". В теории это кажется простым, но в реальной ситуации, особенно в потоке машин, у водителя может быть мало времени на принятие решения. Важно сохранять спокойствие, включить аварийные огни и выполнить описанные действия, предварительно заняв безопасное место на дороге, например, обочину.

Разумеется, прежде чем предпринимать эти шаги, стоит попытаться восстановить работу тормозной системы. Возможно, внутрь попал воздух, который мешает её работе. Попробуйте несколько раз нажать педаль тормоза до упора. Если это не поможет, приступайте к замедлению с помощью двигателя. В крайнем случае, когда других вариантов нет, придется остановить автомобиль путем контакта с препятствием. Однако это крайне рискованно, поэтому важно выбрать траекторию так, чтобы удар был по касательной, минимизируя серьезные повреждения.

Фото:commons.wikimedia.org/ Hatsukari715 (общественное достояние)