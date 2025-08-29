Полмиллиона машин под угрозой: дефект тормозов у Ford Edge и Lincoln MKX может обернуться катастрофой

Полмиллиона автомобилей Ford Edge и Lincoln MKX будут отозваны для проверки и ремонта. Причина — потенциально опасный дефект в тормозной системе, который может повлиять на безопасность водителей и пассажиров.

Что известно о проблеме

Американское агентство NHTSA и автоконцерн Ford сообщили о выявленном дефекте тормозного шланга. В случае повреждения возможно появление утечки жидкости. Это приводит к увеличению тормозного пути, а значит — к риску аварии на дороге.

По информации Ford, под отзыв попадают:

Ford Edge, выпущенные в 2015–2018 годах,

Lincoln MKX, произведённые в 2016–2018 годах.

Масштабы и риски

Речь идёт о почти 500 тысяч автомобилей на территории США. Специалисты предполагают, что лишь около одного процента машин действительно имеют этот дефект. Но даже этого достаточно, чтобы концерн не стал ждать жалоб от автовладельцев.

"На данный момент нам неизвестно о каких-либо авариях или пострадавших, связанных с данной неисправностью", — подчеркнули представители Ford.

Тем не менее компания предпочла провести масштабную сервисную кампанию, чтобы исключить угрозу.