Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ford Edge
Ford Edge
© commons.wikimedia.org by HJUdall is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:53

Полмиллиона машин под угрозой: дефект тормозов у Ford Edge и Lincoln MKX может обернуться катастрофой

Ford отзывает 500 тысяч автомобилей Edge и Lincoln MKX из-за дефекта тормозов

Полмиллиона автомобилей Ford Edge и Lincoln MKX будут отозваны для проверки и ремонта. Причина — потенциально опасный дефект в тормозной системе, который может повлиять на безопасность водителей и пассажиров.

Что известно о проблеме

Американское агентство NHTSA и автоконцерн Ford сообщили о выявленном дефекте тормозного шланга. В случае повреждения возможно появление утечки жидкости. Это приводит к увеличению тормозного пути, а значит — к риску аварии на дороге.

По информации Ford, под отзыв попадают:

  • Ford Edge, выпущенные в 2015–2018 годах,

  • Lincoln MKX, произведённые в 2016–2018 годах.

Масштабы и риски

Речь идёт о почти 500 тысяч автомобилей на территории США. Специалисты предполагают, что лишь около одного процента машин действительно имеют этот дефект. Но даже этого достаточно, чтобы концерн не стал ждать жалоб от автовладельцев.

"На данный момент нам неизвестно о каких-либо авариях или пострадавших, связанных с данной неисправностью", — подчеркнули представители Ford.

Тем не менее компания предпочла провести масштабную сервисную кампанию, чтобы исключить угрозу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперты рассказали, как безопасно мыть автомобиль зимой и сэкономить сегодня в 12:38

Зимой машина пачкается в два раза быстрее: как мыть дёшево и без риска

Зимой машину приходится мыть чаще, но на мойке самообслуживания можно сэкономить. Пять советов помогут сделать это быстро, безопасно и недорого.

Читать полностью » Способы сохранить заряд АКБ в мороз: утеплитель, отключение массы и поездки вчера в 11:33

Мороз против АКБ: битва, которую часто проигрывают даже новые батареи

Почему аккумулятор зимой быстро разряжается и как этого избежать? Простые советы помогут сохранить заряд и запустить двигатель даже в мороз.

Читать полностью » Замена водительских прав при смене фамилии: сроки, штрафы и перечень документов сегодня в 11:27

Смена фамилии ради семьи — и лишение прав ради бюрократии

После смены фамилии старые права становятся недействительными. Разбираем, как правильно заменить ВУ, СТС, ПТС и ОСАГО, чтобы избежать штрафов.

Читать полностью » Автоэксперты назвали главные источники влаги и плесени в салоне автомобиля сегодня в 10:22

Чем дороже авто, тем быстрее в нём может появиться запах плесени

Запотевшие стёкла и запах сырости в авто? Эксперты объясняют, откуда берётся влага в салоне и как простыми методами навсегда избавиться от проблемы.

Читать полностью » Инструкторы по контраварийному вождению назвали ключевые навыки для безопасности сегодня в 10:20

Один секрет профессионалов: как удержать машину в критической ситуации

10 приёмов спортивного вождения, которые реально помогают в жизни: от правильной посадки до выхода из заноса. Эти навыки способны спасти от аварии.

Читать полностью » Учёные зафиксировали опасные ПФАС в воде рядом с автомойками сегодня в 9:22

Всего одна мойка — и в организм может попасть то, от чего не удастся избавиться годами

Обычная автомойка может оставить след не только на машине, но и в здоровье целых сообществ. Учёные предупреждают: «вечные химикаты» не прощают легкомыслия.

Читать полностью » Эксперты автошкол назвали лучшие автомобили для начинающих водителей сегодня в 9:00

Какая машина убережёт новичка от разорения: список доступных моделей

Новичкам за рулём советуют избегать дорогих машин и выбирать простые модели. Почему Kia Rio и Renault Logan лучше, чем люксовые авто?

Читать полностью » Инструкторы по вождению назвали главные ошибки при использовании ручного тормоза сегодня в 8:55

Эти ошибки убивают ручник уже к 100 тысячам пробега — ремонт влетит в копеечку

Четыре главные ошибки при использовании ручника, из-за которых стояночный тормоз выходит из строя раньше времени. Узнайте, как их избежать.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Сахарная меласса как кормовая добавка: исследования ВНИИ животноводства
Спорт и фитнес

Как уменьшить жир на животе: рекомендации экспертов Mayo Clinic
ДФО

Туалетная бумага, салфетки, пластиковые стаканы: что включили в обязательные сборы
Дом

Какие средства помогают отстирать белые и цветные скатерти от сложных пятен — совет технолога сети «Диана»
Наука и технологии

Учёные исследуют тайны Большого взрыва и его влияние на современную космологию
Еда

Маффины без сахара: замените ветчину на курицу или бекон для разнообразия вкуса
Красота и здоровье

Дефицит витамина B12 вызывает усталость, забывчивость и покалывание в руках и ногах
Спорт и фитнес

Тренер Татьяна Лампа показала эффективные вариации альпинистов для мышц живота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru