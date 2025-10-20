Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Замена тормозных колодок
Замена тормозных колодок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:36

Скрипит, но не просит масла: что тормоза пытаются вам сказать

Автомеханики предупредили, что игнорирование скрипа тормозов может привести к аварии

Скрип тормозов раздражает не меньше, чем пробка в час пик. Он способен испортить настроение и заставить волноваться, ведь тормозная система напрямую связана с безопасностью. Причины этого звука разнообразны — от незначительных до критических. Разберём, что скрывается за неприятным визгом и как вернуть тишину на дороге.

Когда колодки подают сигнал SOS

Первая и самая частая причина — износ тормозных колодок. В их конструкции предусмотрен металлический элемент, называемый индикатором износа. Когда фрикционный слой стачивается до предела, "флажок" начинает тереться о диск, создавая характерный свист. Это предупреждение, что колодки нужно срочно заменить.

Некоторые водители не реагируют на первые сигналы и продолжают ездить, пока тормоза не начнут "хватать" хуже обычного. Но медлить опасно: если износ достигнет металла, может заклинить цилиндр суппорта. Тогда диск перегреется, а вместе с ним пострадает весь узел. Итог — дорогой ремонт вместо недорогой профилактики.

Когда металл встречает металл

Если звук стал грубым и появился скрежет, значит колодки стерлись "до железа". Трение металла о металл не только снижает эффективность торможения, но и моментально уничтожает диск. Замена колодок в этом случае — мера спасения не только кошелька, но и безопасности.

Скрип новых колодок — это нормально?

Многие водители удивляются, когда новые тормозные колодки начинают издавать шум. Это обычное явление. Дело в том, что поверхность старого диска покрыта микробороздами, и новым колодкам требуется время, чтобы притереться.

В первые 200-300 километров эффективность торможения немного ниже, поэтому важно избегать резких манёвров и сильных нажатий на педаль. После периода притирки звук исчезнет сам.

Если же скрип сохраняется, стоит проверить совместимость материалов. Иногда колодки и диски от разных производителей плохо работают в паре. Опытные механики рекомендуют использовать комплектующие одного бренда — так снижается риск вибраций и посторонних звуков.

Как установка влияет на тишину

Даже исправные детали могут издавать шум, если они установлены неправильно. Тормозная колодка при торможении на мгновение "прилипает" к диску, а затем срывается. Когда частота этого процесса совпадает с диапазоном человеческого слуха (20-20000 Гц), мы слышим визг.

Чтобы устранить этот эффект, инженеры используют противоскрипные пластины. Это тонкие металлические вставки, которые повторяют форму колодки и крепятся с тыльной стороны. Они гасят вибрации и предотвращают дребезг.

Иногда мастера пренебрегают установкой таких пластин, особенно если комплект дешёвый или неоригинальный. В результате после ремонта появляется раздражающий звук. Есть и другой способ защиты — нанесение термостойкого полимера или специальной смазки на нерабочие части механизма.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте комплект перед установкой: противоскрипные пластины должны входить в набор.

  2. Используйте специальную смазку для тормозных систем - она выдерживает высокие температуры и предотвращает появление звуков.

  3. Убедитесь, что направляющие и пыльники суппорта смазаны и не повреждены.

  4. После ремонта сделайте несколько плавных торможений, чтобы детали "прикатались".

Если всё сделано правильно, тормоза будут работать тихо и эффективно.

Когда дело в грязи

Скрип может появиться даже у полностью исправного автомобиля. После поездки по грязной дороге или лужам между диском и колодкой нередко застревает песок. Мелкие частицы быстро стираются в пыль, и звук пропадает сам.

Однако если загрязнение серьёзное, лучше не ждать. Пыль и камешки действуют как абразив, постепенно разрушая поверхность дисков и колодок. Очистка тормозной системы в сервисе занимает не больше получаса, но избавляет от множества проблем.

Камешек между щитом и диском

Иногда источник шума — вовсе не колодка, а мелкий камень, попавший между диском и тормозным щитом. Тогда звук не исчезает даже без нажатия на педаль. Такой "пассажир" может ездить с вами долго, пока не оставить глубокую царапину на диске.

Удалить камень можно самостоятельно, но важно помнить: элементы тормозной системы сильно нагреваются. Прежде чем приступать к осмотру, дайте машине полностью остыть, чтобы избежать ожогов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать скрип тормозов, надеясь, что "само пройдет".
    Последствие: ускоренный износ дисков, падение эффективности торможения, риск аварии.
    Альтернатива: вовремя заменить колодки и пройти диагностику системы.

  • Ошибка: установка дешёвых аналогов без противоскрипных пластин.
    Последствие: постоянный визг и вибрации.
    Альтернатива: использовать сертифицированные детали, рекомендованные производителем.

  • Ошибка: экономия на смазке или пропуск проверки направляющих.
    Последствие: неравномерное прижатие колодок и ускоренный износ.
    Альтернатива: обслуживание в проверенном автосервисе.

Плюсы и минусы профилактики тормозной системы

Мероприятие Плюсы Минусы
Своевременная замена колодок Повышение безопасности, экономия на ремонте Требует регулярного контроля состояния
Использование оригинальных деталей Надёжность и совместимость Стоимость выше аналогов
Очистка тормозных узлов Предотвращает коррозию и скрип Нужно посещать сервис
Смазка направляющих Равномерное прижатие колодок Нужно соблюдать дозировку и тип смазки

А что если не обращать внимания?

Иногда водители считают скрип просто неприятной мелочью. Но за этим звуком может скрываться серьёзная проблема - закисший поршень, деформация диска или перекос колодки. Даже если тормоза "берут нормально", при постоянном шуме стоит пройти проверку. Ведь исправная система — залог не только комфорта, но и безопасности на дороге.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как часто менять тормозные колодки?
В среднем — каждые 25-40 тысяч километров, но срок зависит от стиля езды и условий.

Можно ли смазывать тормоза самому?
Да, если есть опыт и подходящие материалы. Главное — не наносить смазку на рабочую поверхность колодки.

Что лучше: оригинальные или аналоги?
Оригинальные детали служат дольше и тише, но качественные аналоги известных брендов тоже допустимы, если они сертифицированы.

Мифы и правда

  • Миф: скрип появляется только у старых машин.
    Правда: даже новые авто могут скрипеть из-за притирки или несовместимости материалов.

  • Миф: можно просто смыть грязь водой.
    Правда: вода не удалит абразивные частицы — нужна диагностика и очистка.

  • Миф: шум означает, что тормоза неисправны.
    Правда: не всегда. Иногда это естественный звук при приработке деталей.

3 интересных факта

• На спортивных автомобилях колодки из более твёрдых материалов — они скрипят чаще, но выдерживают экстремальные нагрузки.
• В Японии разработаны "бесшумные тормоза" с углеродным покрытием — технология пока дорогая, но активно внедряется.
• В Европе за шум тормозов уже штрафуют такси и автобусы, если уровень звука превышает нормативы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обучение вождению зимой помогает быстрее освоить реакцию и контроль над машиной сегодня в 8:01
Зима не щадит даже асфальт: почему именно в морозы рождаются самые уверенные водители

Почему обучение вождению зимой — не наказание, а лучший способ стать уверенным за рулём? Разбираем, чему учат снежные дороги и как они делают из новичков асов.

Читать полностью » Компрессоры исчезли из массового автопрома из-за норм по экологии и расходу топлива сегодня в 7:57
Железные легенды задыхаются: куда исчезли двигатели, от которых мурашки по коже

Почему автопроизводители отказались от надёжных компрессорных двигателей, и смогут ли они вернуться в эру электрификации?

Читать полностью » Союз автосервисов России: аккумулятор теряет заряд через четыре месяца простоя сегодня в 7:26
Машина отдыхала, а не работала — и всё равно устала: почему простой убивает авто

Даже стоя в теплом гараже, машина медленно стареет. Масло расслаивается, топливо портится, аккумулятор слабеет. Как подготовить авто к жизни после простоя — разбираемся подробно.

Читать полностью » Заезд на пешеходный переход в пробке считается нарушением ПДД сегодня в 6:47
Зебра не прощает даже стоячих: как в пробке получить штраф, не тронувшись с места

Даже стоя в плотной пробке, можно получить штраф — инспекторы ГАИ рассказали, как именно это происходит и в каких случаях водитель может оспорить наказание.

Читать полностью » Эксперты объяснили, при каком износе шины становятся опасными сегодня в 6:26
Мотор может умереть без предупреждения: 10 деталей, которые мстят за халатность

Даже мелкая поломка может обернуться катастрофой. Разбираемся, какие неисправности автомобиля особенно опасны и как вовремя их распознать.

Читать полностью » BYD собирает предложения фанатов для нового поколения электроседана Seal EV сегодня в 5:43
Пользователи строят машину мечты, а BYD записывает: как фанаты диктуют дизайн Seal

BYD прислушивается к фанатам: пользователи требуют карбон, антикрыло и стиль Ocean-S. Чем удивит обновлённый Seal EV?

Читать полностью » Автоэксперт: при отказе ABS водитель теряет контроль на скользкой дороге сегодня в 5:26
ABS отказала в самый неподходящий момент: чем это грозит водителю

Почему загорается лампочка ABS и как понять, стоит ли ехать дальше или пора в сервис — разбираем причины, последствия и пошаговые решения.

Читать полностью » Илон Маск против лидаров, но эксперты называют гибридные системы Fusion безопаснее сегодня в 4:38
Реальность против Маска: почему даже роботы требуют видеть дальше, чем камера

Почему Илон Маск продолжает отвергать лидары, а мировые автогиганты всё чаще делают на них ставку? Разбираемся, какой подход победит в гонке за автономностью.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Выращивание тыквы в открытом грунте повышает урожай и улучшает качество плодов
СЗФО
В Петербурге маткапиталом теперь можно оплачивать спортивные кружки и секции
Красота и здоровье
Глаза помогают заподозрить высокий холестерин по изменениям век и радужки — офтальмолог Сая Нагори
Красота и здоровье
Доктор наук Наталья Орлова: грипп — это лишь одна из форм ОРВИ
СКФО
В Дагестане появились зоогиды — новые специалисты по опасному туризму
Технологии
Google отказалась от инициативы Privacy Sandbox и пересматривает стратегию приватности
Наука
Археологи обнаружили древнюю крепость в горах Пинд на Западе Македонии — Phili.P
СФО
Вице-мэра Железногорска задержали по делу о незаконной ликвидации свалок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet