Олег Белов Опубликована сегодня в 13:37

Скрип тормозов на новой машине? Это может быть нормой

Автоэксперты объяснили, когда скрип тормозов — норма, а когда признак неисправности

Скрип тормозов знаком практически каждому автовладельцу. Причём услышать его можно не только на старом автомобиле, но и на совершенно новой машине. Этот звук раздражает, но не всегда указывает на неисправность. Важно понять, когда шум — это особенность работы тормозной системы, а когда сигнал о проблеме.

Откуда берётся скрип

Любой слышимый звук — это вибрация. При торможении колодки прижимаются к диску, возникает трение и микроколебания. Если их частота совпадает с резонансом деталей (диска, колодок или суппорта), появляется свист или скрип.

Это может быть особенностью конструкции и материалов и не всегда свидетельствует о поломке.

Когда скрип — норма

Иногда шум объясняется особенностями тормозных компонентов:

  • форма и состав фрикционной накладки;

  • материалы, используемые в колодках (например, полуметаллические шумят сильнее);

  • конструкция дисков с отверстиями или прорезями, которые помогают снизить перегрев и вибрации.

Отдельный случай — новые тормозные колодки. У них может быть заводское защитное покрытие, которое стирается только в процессе эксплуатации. Также первые 200-500 километров идёт притирка поверхности к рельефу старого диска — в этот период скрип вполне нормален.

Новые диски тоже могут вызвать шум, если при установке была нарушена технология и антикоррозийное покрытие попало на рабочую поверхность.

Когда скрип сигнализирует о проблеме

Если скрип не проходит после обкатки или сопровождается вибрацией, стоит искать неисправность. Возможные причины:

  • деформация тормозного диска после перегрева и резкого охлаждения;

  • дешёвые или неподходящие колодки без шумоподавляющих пластин;

  • срабатывание индикатора износа — металлической пластины, издающей звук при минимальной толщине накладки;

  • попадание песка, камней или металлической стружки между диском и колодкой;

  • подклинивание суппорта или направляющих.

Все эти факторы не только вызывают шум, но и могут влиять на эффективность торможения.

Другие источники шума

Иногда звук, похожий на тормозной скрип, связан не с колодками и дисками. Виновниками могут быть подшипники ступицы, шаровые опоры, рулевые наконечники или загрязнённые шарниры. Поэтому при сомнениях лучше обратиться в сервис для диагностики.

Что делать водителю

  1. После установки новых колодок дайте им время притереться — 200-500 км.

  2. Если скрип сохраняется, рассмотрите замену на малошумные колодки с шумоподавляющими вставками.

  3. Проверяйте диски на биение и деформации.

  4. Не допускайте перегрева тормозов — на спусках используйте торможение двигателем.

  5. Избегайте дешёвых комплектующих сомнительного качества.

  6. Регулярно проходите техобслуживание и контролируйте состояние тормозной системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать скрип при каждом торможении.
Последствие: износ диска, снижение эффективности торможения.
Альтернатива: диагностика и подбор подходящих колодок.

Ошибка: покупать самые дешёвые колодки.
Последствие: постоянный шум и быстрый износ.
Альтернатива: выбрать качественные колодки с шумоподавляющими слоями.

Ошибка: резко охлаждать перегретые тормоза (например, въехав в лужу).
Последствие: деформация дисков.
Альтернатива: дать тормозам остыть естественным образом.

А что если…

А что если установить керамические колодки? Они стоят дороже, но работают тише и меньше изнашивают диски. Для городских условий это может стать идеальным решением.

Три факта напоследок

  1. В некоторых колодках специально предусмотрен "сигнальный" скрип — индикатор износа.

  2. На спортивных авто шумные тормоза считаются нормой: главное — эффективность.

  3. Влажная погода усиливает вероятность скрипа, так как влага повышает трение.

