Скрип тормозов на новой машине? Это может быть нормой
Скрип тормозов знаком практически каждому автовладельцу. Причём услышать его можно не только на старом автомобиле, но и на совершенно новой машине. Этот звук раздражает, но не всегда указывает на неисправность. Важно понять, когда шум — это особенность работы тормозной системы, а когда сигнал о проблеме.
Откуда берётся скрип
Любой слышимый звук — это вибрация. При торможении колодки прижимаются к диску, возникает трение и микроколебания. Если их частота совпадает с резонансом деталей (диска, колодок или суппорта), появляется свист или скрип.
Это может быть особенностью конструкции и материалов и не всегда свидетельствует о поломке.
Когда скрип — норма
Иногда шум объясняется особенностями тормозных компонентов:
-
форма и состав фрикционной накладки;
-
материалы, используемые в колодках (например, полуметаллические шумят сильнее);
-
конструкция дисков с отверстиями или прорезями, которые помогают снизить перегрев и вибрации.
Отдельный случай — новые тормозные колодки. У них может быть заводское защитное покрытие, которое стирается только в процессе эксплуатации. Также первые 200-500 километров идёт притирка поверхности к рельефу старого диска — в этот период скрип вполне нормален.
Новые диски тоже могут вызвать шум, если при установке была нарушена технология и антикоррозийное покрытие попало на рабочую поверхность.
Когда скрип сигнализирует о проблеме
Если скрип не проходит после обкатки или сопровождается вибрацией, стоит искать неисправность. Возможные причины:
-
деформация тормозного диска после перегрева и резкого охлаждения;
-
дешёвые или неподходящие колодки без шумоподавляющих пластин;
-
срабатывание индикатора износа — металлической пластины, издающей звук при минимальной толщине накладки;
-
попадание песка, камней или металлической стружки между диском и колодкой;
-
подклинивание суппорта или направляющих.
Все эти факторы не только вызывают шум, но и могут влиять на эффективность торможения.
Другие источники шума
Иногда звук, похожий на тормозной скрип, связан не с колодками и дисками. Виновниками могут быть подшипники ступицы, шаровые опоры, рулевые наконечники или загрязнённые шарниры. Поэтому при сомнениях лучше обратиться в сервис для диагностики.
Что делать водителю
-
После установки новых колодок дайте им время притереться — 200-500 км.
-
Если скрип сохраняется, рассмотрите замену на малошумные колодки с шумоподавляющими вставками.
-
Проверяйте диски на биение и деформации.
-
Не допускайте перегрева тормозов — на спусках используйте торможение двигателем.
-
Избегайте дешёвых комплектующих сомнительного качества.
-
Регулярно проходите техобслуживание и контролируйте состояние тормозной системы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: игнорировать скрип при каждом торможении.
Последствие: износ диска, снижение эффективности торможения.
Альтернатива: диагностика и подбор подходящих колодок.
Ошибка: покупать самые дешёвые колодки.
Последствие: постоянный шум и быстрый износ.
Альтернатива: выбрать качественные колодки с шумоподавляющими слоями.
Ошибка: резко охлаждать перегретые тормоза (например, въехав в лужу).
Последствие: деформация дисков.
Альтернатива: дать тормозам остыть естественным образом.
А что если…
А что если установить керамические колодки? Они стоят дороже, но работают тише и меньше изнашивают диски. Для городских условий это может стать идеальным решением.
Три факта напоследок
-
В некоторых колодках специально предусмотрен "сигнальный" скрип — индикатор износа.
-
На спортивных авто шумные тормоза считаются нормой: главное — эффективность.
-
Влажная погода усиливает вероятность скрипа, так как влага повышает трение.
