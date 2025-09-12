Скрип тормозов на новой машине? Это может быть нормой

Скрип тормозов знаком практически каждому автовладельцу. Причём услышать его можно не только на старом автомобиле, но и на совершенно новой машине. Этот звук раздражает, но не всегда указывает на неисправность. Важно понять, когда шум — это особенность работы тормозной системы, а когда сигнал о проблеме.

Откуда берётся скрип

Любой слышимый звук — это вибрация. При торможении колодки прижимаются к диску, возникает трение и микроколебания. Если их частота совпадает с резонансом деталей (диска, колодок или суппорта), появляется свист или скрип.

Это может быть особенностью конструкции и материалов и не всегда свидетельствует о поломке.

Когда скрип — норма

Иногда шум объясняется особенностями тормозных компонентов:

форма и состав фрикционной накладки;

материалы, используемые в колодках (например, полуметаллические шумят сильнее);

конструкция дисков с отверстиями или прорезями, которые помогают снизить перегрев и вибрации.

Отдельный случай — новые тормозные колодки. У них может быть заводское защитное покрытие, которое стирается только в процессе эксплуатации. Также первые 200-500 километров идёт притирка поверхности к рельефу старого диска — в этот период скрип вполне нормален.

Новые диски тоже могут вызвать шум, если при установке была нарушена технология и антикоррозийное покрытие попало на рабочую поверхность.

Когда скрип сигнализирует о проблеме

Если скрип не проходит после обкатки или сопровождается вибрацией, стоит искать неисправность. Возможные причины:

деформация тормозного диска после перегрева и резкого охлаждения;

дешёвые или неподходящие колодки без шумоподавляющих пластин;

срабатывание индикатора износа — металлической пластины, издающей звук при минимальной толщине накладки;

попадание песка, камней или металлической стружки между диском и колодкой;

подклинивание суппорта или направляющих.

Все эти факторы не только вызывают шум, но и могут влиять на эффективность торможения.

Другие источники шума

Иногда звук, похожий на тормозной скрип, связан не с колодками и дисками. Виновниками могут быть подшипники ступицы, шаровые опоры, рулевые наконечники или загрязнённые шарниры. Поэтому при сомнениях лучше обратиться в сервис для диагностики.

Что делать водителю

После установки новых колодок дайте им время притереться — 200-500 км. Если скрип сохраняется, рассмотрите замену на малошумные колодки с шумоподавляющими вставками. Проверяйте диски на биение и деформации. Не допускайте перегрева тормозов — на спусках используйте торможение двигателем. Избегайте дешёвых комплектующих сомнительного качества. Регулярно проходите техобслуживание и контролируйте состояние тормозной системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать скрип при каждом торможении.

Последствие: износ диска, снижение эффективности торможения.

Альтернатива: диагностика и подбор подходящих колодок.

Ошибка: покупать самые дешёвые колодки.

Последствие: постоянный шум и быстрый износ.

Альтернатива: выбрать качественные колодки с шумоподавляющими слоями.

Ошибка: резко охлаждать перегретые тормоза (например, въехав в лужу).

Последствие: деформация дисков.

Альтернатива: дать тормозам остыть естественным образом.

А что если…

А что если установить керамические колодки? Они стоят дороже, но работают тише и меньше изнашивают диски. Для городских условий это может стать идеальным решением.

Три факта напоследок