Подкатной гидравлический автомобильный домкрат
Подкатной гидравлический автомобильный домкрат
© commons.wikimedia.org by DmitryFadeev is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:12

Когда тормоза предают: скрытые сигналы, которые нельзя игнорировать

Александр Коротков: дисковые тормоза требуют замены через каждые 40–50 тыс. км

Тормозная система автомобиля — это главный элемент безопасности, и именно от неё зависит, насколько быстро и эффективно машина сможет остановиться в экстренной ситуации. Центральная роль здесь принадлежит тормозным колодкам. Эти небольшие детали работают в паре с дисками или барабанами и со временем изнашиваются. Игнорировать их состояние опасно: вовремя не заменив колодки, водитель рискует столкнуться с отказом тормозов.

Что такое тормозные колодки и зачем они нужны

Колодки состоят из металлической основы и фрикционной накладки. Они расположены с обеих сторон тормозного диска (или внутри барабана). При нажатии на педаль тормоза цилиндр подаёт усилие через жидкость на колодки, и те плотно прижимаются к диску. За счёт трения колёса замедляются, а вместе с ними и автомобиль. Когда педаль отпускается, давление падает и колодки отходят от поверхности.

Со временем накладки стираются, и в определённый момент колодка перестаёт выполнять свою функцию. Это значит, что машина может просто не успеть остановиться в нужный момент.

Как часто менять тормозные колодки

Производители автомобилей указывают примерный интервал замены — от 20 до 40 тысяч километров пробега. Однако срок зависит от стиля езды, веса машины и качества самих колодок.

"Как бы осторожно вы ни ездили, дисковые тормоза требуют замены хотя бы через каждые 40-50 тысяч км", — отметил CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

Для барабанных тормозов ресурс обычно выше — 70-80 тысяч км при спокойной езде. Но если автомобиль тяжёлый (например, внедорожник), расход колодок идёт быстрее: системе сложнее остановить массивное авто.

Как понять, что пора менять колодки

Определить износ можно визуально — толщина накладки не должна быть меньше 2 мм. Но есть и косвенные признаки:

  1. Скрип или скрежет при торможении.

  2. Изменение поведения тормозов — слишком резкая или наоборот замедленная реакция.

  3. Вибрация в руле при нажатии на педаль.

  4. Металлическая пыль или стружка на поверхности диска.

  5. Загоревшийся датчик износа колодок (если он установлен).

"При нажатии на педаль тормоза во время движения появляется характерный скрип или скрежет металла по металлу", — пояснил главный инженер компании Е1 CARD Олег Куцобин.

Если хотя бы один из этих симптомов проявляется, лучше сразу проверить систему.

Замена тормозных колодок: можно ли сделать самому

Большинство экспертов советуют доверять замену профессионалам. Ошибки в этом процессе способны привести к серьёзным последствиям.

"Менять тормозные колодки самостоятельно можно только в двух случаях: если ранее вы уже занимались разбором автомобиля или если хорошо разбираетесь в строении системы", — отметил Александр Коротков.

При самостоятельной замене важно помнить: колодки всегда меняют парой — на обеих передних или задних колёсах одновременно.

Замена на дисковых тормозах

Процесс включает несколько шагов: снятие колеса, откручивание суппорта, удаление старых колодок, установка новых и обратная сборка. Важно правильно ориентировать деталь — маркировка или фаски подскажут, какой стороной ставить. После замены необходимо прокачать тормоза и проверить педаль.

Замена на барабанных тормозах

Здесь процедура сложнее: нужно снимать барабан, ослаблять ручник, разбирать систему пружин и тяг, а затем собирать всё обратно. Обязательное условие — зафиксировать (лучше сфотографировать) расположение элементов перед разборкой, иначе можно ошибиться при установке.

Как продлить срок службы колодок

Срок эксплуатации зависит не только от качества деталей, но и от поведения водителя.

• Избегайте резких и частых торможений.
• Первые 300-1 000 км после замены ездите особенно аккуратно — колодки должны притереться.
• В автомобилях с механикой используйте торможение двигателем.
• Старайтесь объезжать лужи, чтобы влага не попадала на раскалённые колодки.
• Не держите педаль тормоза постоянно выжатой на светофоре.

"Для продления срока службы деталей стоит отказаться от частых и резких торможений, особенно в течение первых 2-4 дней после установки", — подчеркнул Олег Куцобин.

Регулярные осмотры при ТО помогут выявить неравномерный износ и сохранить эффективность системы.

Ошибки, которых стоит избегать

  1. Установка дешёвых колодок сомнительного качества — быстрый износ — повторная замена через пару тысяч км. Альтернатива — выбирать продукцию известных производителей.

  2. Замена только одной колодки на оси — перекос тормозов — ухудшение управляемости. Альтернатива — менять детали парами.

  3. Игнорирование первых симптомов износа — повреждение дисков — дорогостоящий ремонт. Альтернатива — своевременный осмотр и замена.

А что если ездить со старыми колодками

Экономия в этом случае оборачивается серьёзными рисками: тормозной путь увеличивается, а вероятность аварии растёт в разы. Кроме того, изношенные колодки могут повредить диски или барабаны, ремонт которых обходится в несколько раз дороже.

