Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:53

Замена колодок без СТО: простые шаги, которые сэкономят тысячи рублей

Эксперт объяснил, какие ошибки при замене тормозных колодок приводят к поломкам

Каждому автолюбителю знакома ситуация, когда приходится задумываться о ремонте машины собственными силами. Стоимость обслуживания на СТО растёт, и многие решают сэкономить, беря в руки инструмент. Замена масла и тормозных колодок — одни из самых популярных процедур, ведь справиться с ними можно без особых навыков. Но именно работа с тормозной системой требует особого внимания: малейшая ошибка может повлиять на безопасность на дороге.

Подготовка к замене

Прежде чем приступить к замене колодок, важно уделить время подготовке. Опытные мастера советуют тщательно очистить суппорты, диски и другие элементы от грязи и пыли. Это простое действие продлевает срок службы деталей и предотвращает появление скрипа или заедания.

Ещё один момент, который часто упускают новички, — проверка тормозных шлангов. Если на них есть трещины или следы старения, лучше сразу заменить, чтобы не столкнуться с неприятным сюрпризом в самый неподходящий момент.

Проверка состояния дисков

Новые колодки не спасут, если тормозные диски находятся в плачевном состоянии. Глубокие борозды, сколы или трещины приводят к вибрации педали и ухудшению торможения. В такой ситуации диски нужно либо проточить, либо заменить.

"Замена тормозных колодок кажется простой, но требует аккуратности и внимания", — отметил эксперт.

Эта деталь особенно актуальна для тех, кто часто ездит в городе. Резкие остановки и пробки ускоряют износ, а игнорирование дефектов может обернуться дорогостоящим ремонтом всей системы.

Работа с цилиндрами и направляющими

При установке новых колодок необходимо вернуть поршни цилиндров в исходное положение. Если этого не сделать, колодки могут встать криво, что приведёт к неравномерному износу. Для удобства используют специальный инструмент, но при его отсутствии подойдут и подручные методы.

Не менее важно удалить старую смазку с направляющих и нанести свежую. Эта операция предотвращает заедание, коррозию и неприятные шумы. Многие водители пренебрегают смазкой, считая её мелочью, однако именно она обеспечивает плавный ход колодок.

Резиновые пыльники и их роль

Пыльники — небольшие детали, на которые мало кто обращает внимание. Между тем они защищают направляющие от влаги и грязи. Повреждённый или потрескавшийся пыльник открывает путь коррозии, и в итоге механизм начинает клинить. Проверка этих элементов занимает пару минут, но способна избавить от серьёзных проблем в будущем.

Контроль тормозной жидкости

Завершающий этап — работа с тормозной жидкостью. Её уровень нужно обязательно проверить после установки новых колодок. Если он ниже нормы, стоит долить жидкость, а при значительном потемнении — полностью заменить.

Тормозная жидкость обладает свойством накапливать влагу, из-за чего со временем теряет эффективность. Это приводит к увеличению тормозного пути и перегреву системы. Производители рекомендуют менять её раз в два-три года, даже если пробег небольшой.

