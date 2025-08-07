Машина ещё тормозит, но уже подаёт сигнал бедствия — не все это слышат

Тормоза начали скрипеть — это опасно или просто временное явление? Такой вопрос рано или поздно задаёт себе почти каждый водитель, особенно если шум появляется внезапно, без видимых причин. Более того, даже абсолютно новый автомобиль может неприятно "озвучивать" каждую остановку. В чём же дело?

Когда скрип — это нормально

Нередко причиной скрипа становится притирка новых тормозных колодок. После их замены система ещё не успевает адаптироваться: рабочие поверхности колодок и тормозных дисков притираются друг к другу, и в этот период торможение может сопровождаться скрипом или свистом. Обычно этот звук исчезает сам по себе — спустя 200-500 км пробега. Если автомобиль ведёт себя стабильно, тормозной путь не увеличивается, а педаль работает как положено, волноваться не о чем.

Но за внешне безобидным звуком могут скрываться куда более серьёзные проблемы. Эксперт Autonews.ru предупреждает: важно не пропустить момент, когда шум становится тревожным сигналом.

Какие звуки — повод для визита в сервис

Если скрип не проходит на протяжении долгого времени, особенно в сухую погоду, стоит задуматься о состоянии тормозных колодок. Стертая фрикционная накладка может начать царапать диск металлической основой. Это не только провоцирует резкий скрежет, но и грозит повреждением тормозного диска — дорогого и важного узла.

Другие возможные причины:

закисшие направляющие суппорта . Они могут мешать свободному движению колодки, из-за чего возникает постоянный шум.

загрязнение системы . Частицы песка, ржавчины или грязи, попавшие между колодкой и диском, особенно после стоянки в дождливую погоду, часто вызывают скрежет.

заклинивший суппорт. Иногда скрип появляется даже при отсутствии нажатия на педаль тормоза — это верный признак заедания механизма.

Песчинка под колодкой может показаться мелочью, но именно такие "пустяки" нередко оборачиваются капитальным ремонтом. Поэтому своевременная диагностика — залог безопасности.

Как поведение машины подскажет о проблеме

Важно обращать внимание не только на звук, но и на то, как автомобиль ведёт себя при торможении:

машину уводит в сторону . Это может быть признаком неравномерной работы тормозных механизмов или деформации тормозных дисков.

педаль тормоза стала "пустой" или слишком мягкой . Такое поведение часто говорит о том, что в тормозную систему попал воздух или повреждён один из шлангов.

заметная задержка при торможении. Подобное бывает из-за сильного износа или заклинивания отдельных элементов системы.

Каждая из этих ситуаций требует немедленного вмешательства специалистов. Игнорировать их — значит подвергать риску не только себя, но и других участников движения.

Интересные факты о тормозной системе