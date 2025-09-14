Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:36

Когда тормоза работают, а огни — нет: сценарий самой опасной аварии

Штраф за езду без стоп-сигналов составляет 500 рублей — напомнил эксперт Коротков

Стоп-сигналы — один из важнейших элементов безопасности на дороге. Их отказ может привести не только к штрафу, но и к аварийной ситуации. К счастью, многие неисправности можно устранить самостоятельно.

Как работают стоп-сигналы

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, концевой выключатель замыкает контакты, и задние фонари загораются красным светом. После отпускания педали цепь размыкается, и огни гаснут. Всё просто, пока система не даёт сбой.

Основные причины поломки

Проблемы могут скрываться в разных местах:

  • Лампочки — чаще всего перегорают галогенные, но и светодиоды не вечны.
  • Контакты — окисляются от влаги, ток перестаёт проходить.
  • Предохранитель — выходит из строя при коротком замыкании или перегрузке.
  • Концевой выключатель (его ещё называют "лягушкой") — ломается или теряет контакт.
  • Заземление — нарушается при повреждении проводов или окислении соединений.
  • Проводка — может оборваться, замкнуться или быть неправильно подключена.
  • Электроника — современные системы торможения связаны с кучей помощников вроде ABS и круиз-контроля, сбой в них способен отключить и стоп-сигналы.

Что можно сделать самому

Замена лампочки

Откройте багажник, снимите защитную панель и аккуратно достаньте перегоревшую лампу. Установите новую и проверьте работу огней.

Очистка контактов

Используйте ватную палочку со спиртом или мелкую наждачку. Даже если контакты выглядят целыми, профилактическая чистка не повредит.

Замена предохранителя

Найдите блок предохранителей (обычно под приборной панелью), определите нужный элемент по схеме и установите новый с той же силой тока.

"Если внутри проволока порвалась или видны следы гари, значит, предохранитель точно перегорел", — заявил CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

Концевой выключатель

Находится у педали тормоза. Его можно снять, почистить и поставить обратно. Если не помогло — заменить. На некоторых авто "лягушка" регулируется: можно выставить момент, когда загораются огни.

Когда лучше ехать в сервис

  • Если повреждена проводка или нарушено заземление — нужна схема конкретной модели и опыт электрика.
  • Если отказали электронные помощники — потребуется компьютерная диагностика.

"Самостоятельные эксперименты с проводкой могут обернуться ещё большими проблемами", — напоминает Коротков.

Штрафы и риски

  • По техрегламенту Таможенного союза автомобиль с неработающими стоп-сигналами эксплуатировать запрещено. Штраф — 500 рублей.
  • При этом камеры нарушения не фиксируют, всё зависит от внимания инспекторов.

Но куда опаснее — ехать за машиной без стоп-сигналов. В случае ДТП доказать, что впереди идущий водитель не тормозил, будет практически невозможно.

Читайте также

Навигационные системы снижают количество ДТП на 15% вчера в 22:14

Авария настигает быстрее, чем успеешь моргнуть: игнорирование навигаторов делает поездку опаснее

Узнайте, как современные технологии и простые правила помогут избежать серьезных аварий на дороге и сделать поездки безопаснее для всех участников движения.

Читать полностью » АВТОВАЗ рассказал о несовместимости лобовых стекол Lada Granta разных годов выпуска вчера в 21:48

Замена стекла на Lada Granta: один неправильный шаг — и вы рискуете безопасностью

На АВТОВАЗе пояснили, почему лобовые стекла Lada Granta разных годов не подходят друг к другу и как избежать проблем при замене.

Читать полностью » Тестирование электромобилей в условиях жары: результаты испытаний Citroen e-C3, Kia EV3 и Tesla Model 3 в Испании вчера в 20:45

Эксперимент в испанской жаре: как горячий климат убивает пробег электромобилей

Как жара влияет на дальность хода электромобилей? Результаты тестирования показали внезапные потери в пробеге, особенно при температурах выше 40 градусов.

Читать полностью » Эксперт Пичугин объяснил, почему водородные и электрические двигатели станут основными в автомобилях будущего вчера в 19:37

Будущее автомобилей: как искусственный интеллект превратит машину в вашего личного помощника

Через пять лет автомобили превратятся в интеллектуальных помощников, которые будут предсказывать поведение других водителей и адаптироваться под потребности владельца.

Читать полностью » Mercedes-Benz анонсировала запуск зарядных станций HYC1000 для электромобилей в 2026 году вчера в 18:32

Сверхбыстрая зарядка для электрокаров: что Mercedes-Benz приготовил для водителей в 2026 году

Mercedes-Benz запускает инновационные зарядные комплексы HYC1000 с мощностью до 1000 кВт, обещая революцию в скорости зарядки электромобилей.

Читать полностью » Федеральная таможенная служба России раскрыла схему нелегального ввоза мотоциклов без документов вчера в 17:27

Схема, угрожающая безопасности: как мотоциклы пересекают границу без документации

ФТС России раскрыла схему ввоза мототехники без документов, что угрожает безопасности граждан. Почему стоит избегать "серых" поставок и как не стать жертвой мошенников?

Читать полностью » Автомобилистам назвали, какие поломки чаще всего встречаются на российских автомобилях вчера в 17:20

Сломанный шланг и заглохший мотор: что нужно знать об уязвимых деталях российских автомобилей

На что следует обратить внимание владельцам отечественных автомобилей? И почему проблемы с деталями остаются частым явлением?

Читать полностью » Эксперты назвали сигнальные индикаторы на приборной панели, которые нельзя игнорировать вчера в 15:14

Ваша приборная панель скрывает секреты: какие сигналы могут стоить вам целое состояние

Игнорирование сигналов на приборной панели может привести к серьезным поломкам и авариям. Узнайте, какие индикаторы не стоит оставлять без внимания.

Читать полностью »

