Когда тормоза работают, а огни — нет: сценарий самой опасной аварии

Стоп-сигналы — один из важнейших элементов безопасности на дороге. Их отказ может привести не только к штрафу, но и к аварийной ситуации. К счастью, многие неисправности можно устранить самостоятельно.

Как работают стоп-сигналы

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, концевой выключатель замыкает контакты, и задние фонари загораются красным светом. После отпускания педали цепь размыкается, и огни гаснут. Всё просто, пока система не даёт сбой.

Основные причины поломки

Проблемы могут скрываться в разных местах:

Лампочки — чаще всего перегорают галогенные, но и светодиоды не вечны.

Контакты — окисляются от влаги, ток перестаёт проходить.

Предохранитель — выходит из строя при коротком замыкании или перегрузке.

Концевой выключатель (его ещё называют "лягушкой") — ломается или теряет контакт.

Заземление — нарушается при повреждении проводов или окислении соединений.

Проводка — может оборваться, замкнуться или быть неправильно подключена.

Электроника — современные системы торможения связаны с кучей помощников вроде ABS и круиз-контроля, сбой в них способен отключить и стоп-сигналы.

Что можно сделать самому

Замена лампочки

Откройте багажник, снимите защитную панель и аккуратно достаньте перегоревшую лампу. Установите новую и проверьте работу огней.

Очистка контактов

Используйте ватную палочку со спиртом или мелкую наждачку. Даже если контакты выглядят целыми, профилактическая чистка не повредит.

Замена предохранителя

Найдите блок предохранителей (обычно под приборной панелью), определите нужный элемент по схеме и установите новый с той же силой тока.

"Если внутри проволока порвалась или видны следы гари, значит, предохранитель точно перегорел", — заявил CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

Концевой выключатель

Находится у педали тормоза. Его можно снять, почистить и поставить обратно. Если не помогло — заменить. На некоторых авто "лягушка" регулируется: можно выставить момент, когда загораются огни.

Когда лучше ехать в сервис

Если повреждена проводка или нарушено заземление — нужна схема конкретной модели и опыт электрика.

Если отказали электронные помощники — потребуется компьютерная диагностика.

"Самостоятельные эксперименты с проводкой могут обернуться ещё большими проблемами", — напоминает Коротков.

Штрафы и риски

По техрегламенту Таможенного союза автомобиль с неработающими стоп-сигналами эксплуатировать запрещено. Штраф — 500 рублей.

При этом камеры нарушения не фиксируют, всё зависит от внимания инспекторов.

Но куда опаснее — ехать за машиной без стоп-сигналов. В случае ДТП доказать, что впереди идущий водитель не тормозил, будет практически невозможно.