Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
стоп сигнал
стоп сигнал
© Freepik by Headlight lamp car is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:55

Предохранитель за 10 рублей может спасти от штрафа и развода с ГИБДД

Александр Коротков объяснил, как распознать перегоревший предохранитель стоп-сигналов

Стоп-сигналы — важный элемент безопасности на дороге. Именно они сообщают другим водителям о том, что машина замедляется. Если задние огни не загораются при нажатии на тормоз, риск аварийной ситуации резко возрастает. Поэтому нужно знать, как устроена эта система, почему она может выйти из строя и что делать, если стопы перестали гореть.

Как работают стоп-сигналы

При нажатии на педаль тормоза срабатывает концевой выключатель ("лягушка"). Он замыкает контакты, и на лампы подаётся питание. Лампы загораются красным светом, а после отпускания педали контакты размыкаются и свет тухнет.

Почему стоп-сигналы не работают

  • Перегорели лампы. Галогенные перегорают чаще, светодиодные служат дольше.

  • Окислились контакты. Влага и грязь мешают прохождению тока.

  • Сгорел предохранитель. Причины — короткое замыкание или перегрузка.

  • Неисправен концевик. Если "лягушка" сломана, стопы просто не загораются.

  • Проблемы с заземлением. Ослабленный контакт или повреждённые провода.

  • Повреждена проводка. Замыкание, обрыв или неправильное подключение.

  • Сбой электроники. Современные авто связывают работу стопов с ABS, круиз-контролем и другими системами.

Что делать, если не горят стоп-сигналы

Заменить лампы

  1. Откройте багажник.

  2. Снимите защитную панель фар.

  3. Открутите крепления.

  4. Отсоедините разъём и достаньте лампу.

  5. Поставьте новую и проверьте работу.

Почистить контакты

  • Поверните лампу в патроне, чтобы убрать налёт.

  • Протрите контакты наждачкой или ватной палочкой со спиртом.

Проверить предохранитель

"Распознать перегоревшую деталь легко. Если внутри порвалась проволока, а на корпусе можно заметить следы гари, значит, цепь оборвалась именно из-за этой запчасти", — отметил CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

Найдите блок под панелью приборов, достаньте предохранитель, осмотрите и замените при необходимости. Важно подобрать элемент с тем же номиналом.

Починить концевик ("лягушку")

  1. Найдите выключатель на кронштейне педали тормоза.

  2. Снимите, проверните на 90°.

  3. Почистите контакты и установите обратно.

  4. Если не помогло — замените на новый.

Проверить проводку и заземление

Нужна электрическая схема. Осмотрите жгуты и соединения. Повреждённые участки меняются или спаиваются.

Диагностика электроники

Если дело в электронных системах (ABS, ESP, круиз-контроль), без сервиса не обойтись. Там выявят ошибку и сбросят её после ремонта.

Сравнение способов устранения

Причина Можно исправить самому Лучше ехать в сервис
Перегорели лампы Да Нет
Окислились контакты Да Нет
Сгорел предохранитель Да Нет, если не знаете схему
Сломался концевик Иногда Да
Повреждена проводка Нет Да
Сбой электроники Нет Да

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать перегоревшие лампы → штраф + риск ДТП → замена за 10 минут.

  • Ставить предохранитель "на глаз" → повторное КЗ → установка элемента по номиналу.

  • Игнорировать окисленные контакты → постепенное отключение света → регулярная очистка.

Какой штраф за неработающие стоп-сигналы

По техрегламенту Таможенного союза машина с неисправными стоп-сигналами не допускается к эксплуатации. За это предусмотрен штраф — 500 рублей. Камеры такие нарушения не фиксируют, их видят только инспекторы ГИБДД.

FAQ

Можно ли ездить без одного стоп-сигнала?
Формально нельзя — должны работать оба (или все, если их три).

Сколько стоит ремонт?
Замена лампы — от 100 до 500 ₽, предохранителя — копейки. Концевик — от 500 до 1500 ₽.

Может ли не гореть только один стоп-сигнал?
Да, чаще всего из-за перегоревшей лампы или окисленных контактов.

Мифы и правда

  • Миф: светодиодные стопы не перегорают.
    Правда: они долговечнее, но тоже могут выйти из строя.

  • Миф: если не работают стопы, ДТП всегда будет вашей виной.
    Правда: доказать это сложно, но риск ответственности выше.

  • Миф: стоп-сигналы можно подключить напрямую к аккумулятору.
    Правда: это опасно и приведёт к повреждениям проводки.

3 факта о стоп-сигналах

  1. Первые стоп-сигналы появились на американских автомобилях в 1915 году.

  2. Третий дополнительный стоп-сигнал стал обязательным в Европе в 1998 году.

  3. В современных авто яркость LED-стопов регулируется автоматически, чтобы не слепить ночью.

Исторический контекст

  • 1915 год — первые стоп-сигналы на автомобилях в США,

  • 1970-е — массовое внедрение концевых выключателей,

  • 1990-е — переход на светодиодные стоп-сигналы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГИБДД: проверять давление в шинах лучше утром на холодных колёсах сегодня в 6:26

Подкачал — и лишился управления: скрытая опасность колесного воздуха

Правильное давление в шинах влияет на безопасность, расход топлива и комфорт. Разбираем, как проверять его без ошибок и чего стоит избегать.

Читать полностью » Hyundai сократит линейку Kona Electric до версии SE к 2026 году сегодня в 6:14

Hyundai обделила фанатов: сильные версии Kona уходят в прошлое

Hyundai сокращает линейку Kona Electric до одной базовой версии SE с ограниченным запасом хода и минимальными опциями.

Читать полностью » Mercedes EQB Progressive 2025 стал доступен в Испании со скидкой более 9000 евро сегодня в 5:32

Семейный электрокроссовер захватывает дорогу: Mercedes EQB на семь мест теперь доступнее премиум-аналогов

Новый электрический кроссовер Mercedes EQB на семь мест стал доступнее и готов предложить комфорт, современную электронику и запас хода 535 км.

Читать полностью » Автоинструктор: при пропусках зажигания в цилиндрах увеличивается расход топлива сегодня в 5:16

Маленькая неисправность в двигателе превращает катализатор в пепел всего за пару километров

Пропуски зажигания — одна из самых коварных проблем двигателя. Узнайте, как вовремя распознать её признаки и какие шаги помогут избежать дорогого ремонта.

Читать полностью » Автоэксперт: при попадании дизеля в бензиновый мотор требуется промывка системы сегодня в 4:17

Бензин вместо солярки: ошибка, которая может обойтись в сотни тысяч

Ошибка на заправке может стоить сотен тысяч рублей. Но если действовать правильно, последствия окажутся минимальными и легко устранимыми.

Читать полностью » Jeep запускает производство компактного внедорожника Avenger в Бразилии на заводе Stellantis сегодня в 4:09

Jeep завоёвывает Бразилию: компактный кроссовер подружится с городами и дорогами страны

Jeep готовит локальное производство компактного Avenger в Бразилии с адаптированным дизайном и гибридным мотором, чтобы усилить позиции на южноамериканском рынке.

Читать полностью » Продажи белорусского седана Belgee S50 начались в России с пятилетней гарантией сегодня в 3:06

Белорусский сюрприз в России: как Belgee S50 бросает вызов китайскому Geely

Белорусский седан Belgee S50 пришёл в Россию как более доступная и практичная альтернатива Geely Emgrand, предлагая уникальные функции и пятилетнюю гарантию.

Читать полностью » ГИБДД: новички чаще всего нарушают дистанцию и попадают в аварии сегодня в 2:16

Простые шаги, которые помогут новичку быстрее почувствовать уверенность за рулём

Ошибки начинающих водителей часто повторяются и могут привести к серьёзным последствиям. Разбираем самые распространённые и ищем решения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Толстова предупредила о рисках для сердца и ЖКТ при злоупотреблении кофе
Наука

Эколог Бен Джонс обнаружил вблизи Уткиагвика мягкую мерзлоту из-за подземной соли
Красота и здоровье

Магний влияет на когнитивные функции и сон, но требует подтверждения исследований — Алехандро Андерссон
Питомцы

Учёные: исчезновение кошек приведёт к росту численности крыс и угрозе урожая
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Яблокова объяснила, как укрепить руки без тренажёров
Садоводство

Учёные: слизни способны съедать за ночь половину собственного веса
Садоводство

Газон осенью требует регулярной уборки листвы для предотвращения гнили и проплешин — отметили агрономы
Культура и шоу-бизнес

Джессика Альба испытывает ревность из-за новых отношений Кэша Уоррена
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet