Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Замена тормозных колодок
Замена тормозных колодок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:22

Вода в системе вместо защиты: как стареет тормозная жидкость и к чему это приводит

Автоэксперты: гликолевая тормозная жидкость теряет свойства уже через 1–2 года

Состояние тормозной жидкости напрямую связано с безопасностью автомобиля. От её качества зависит, насколько эффективно сработают тормоза в экстренной ситуации. Разберёмся, какие бывают составы, как часто их менять и что нужно знать, чтобы процедура прошла правильно.

Зачем нужна тормозная жидкость

Тормозная жидкость — это рабочее тело гидравлической системы. Когда водитель нажимает на педаль, давление передаётся через цилиндр на жидкость, а та уже приводит в действие колодки и диски. После отпускания педали давление падает, колодки отходят от дисков или барабанов.

Главное требование к жидкости — сохранять стабильность в любых условиях. Она не должна закипать при высоких температурах и густеть на морозе. Если свойства ухудшаются, тормозной путь увеличивается, что опасно на дороге.

Виды тормозных жидкостей

Производители выпускают жидкости на разных основах. Использовать можно только те, что указаны в руководстве к конкретному автомобилю.

  1. Масляно-спиртовая — старый тип, встречается лишь на ретро-моделях. Закипает при 120-150 °C, на морозе густеет.

  2. Гликолевая — наиболее распространённая. Работает до 250 °C, но впитывает влагу и со временем теряет свойства.

  3. Силиконовая — выдерживает до 350 °C и морозы до -100 °C. Не впитывает влагу, но не подходит для автомобилей с ABS.

Классы жидкостей обозначаются по стандарту DOT: DOT3 (гликолевая), DOT4 (гликолевая с присадками), DOT5 (силиконовая).

Почему жидкость нужно менять

Со временем состав окисляется, насыщается влагой и становится менее эффективным. Это может привести к коррозии деталей и отказу тормозов. Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля рекомендуется сразу заменить все технические жидкости.

"Чем больше влаги впитывает гликолевая тормозная жидкость из воздуха, тем ниже становится температура её кипения", — отметил автомобильный инженер Алексей Воскресенский.

Как часто менять

Ресурс жидкости зависит от условий эксплуатации и рекомендаций производителя. Обычно он составляет до трёх лет.

"В большинстве случаев рекомендуется менять тормозную жидкость каждые 1-2 года или после пробега 30-50 тысяч километров", — сказала управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Определить возраст жидкости можно по цвету: новая — светло-жёлтая и прозрачная, старая — тёмная и густая. Дополнительно используют специальные тестеры.

Сравнение основных видов тормозной жидкости

Тип Диапазон температур Особенности Совместимость
Масляно-спиртовая -50 до +150 °C Безопасна для резины, но устарела Только ретро-авто
Гликолевая (DOT3, DOT4) -40 до +250 °C Впитывает влагу, вызывает коррозию Современные авто
Силиконовая (DOT5) -100 до +350 °C Не впитывает влагу, не смазывает Спорткары, техника без ABS

Советы шаг за шагом

Для машин без ABS замену можно выполнить самостоятельно. Понадобятся шприц, ёмкость для слива, шланг и помощник.

  1. Открутите крышку бачка под капотом.

  2. Откачайте старую жидкость шприцем.

  3. Залейте новую жидкость.

  4. Поднимите автомобиль и снимите колёса.

  5. Начните прокачку с заднего правого колеса, затем заднего левого, переднего правого и последнего — переднего левого.

  6. Наденьте шланг на штуцер, другой конец опустите в ёмкость.

  7. Помощник нажимает на педаль, вы откручиваете клапан.

  8. Следите, чтобы в бачке всегда был запас новой жидкости.

  9. Прокачивайте до появления чистого состава без пузырьков.

  10. Закрутите штуцеры, установите колёса, проверьте работу тормозов.

"Начинать надо с самого дальнего от педали тормоза колеса и продвигаться к самому ближнему", — пояснил руководитель отдела качества ООО "Мотор-Плейс" Максимильян Павлов.

Для современных авто с ABS лучше обратиться в сервис.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать неподходящий класс жидкости.
    → Последствие: разрушение уплотнителей, отказ тормозов.
    → Альтернатива: выбирать DOT только по спецификации.

  • Ошибка: смешивать жидкости разных типов.
    → Последствие: выпадение осадка, выход из строя цилиндров.
    → Альтернатива: полная промывка системы и заливка свежего состава.

  • Ошибка: слить старую жидкость в канализацию или за гаражами.
    → Последствие: загрязнение экологии.
    → Альтернатива: сдавать отработку в сервис на утилизацию.

А что если не менять вовремя?

Если проигнорировать регламент, жидкость потеряет свои свойства, и в критический момент тормоза могут отказать. Это особенно опасно при движении на высоких скоростях или в горах, где тормозная система нагревается сильнее обычного.

Плюсы и минусы разных типов жидкостей

Тип Плюсы Минусы
Масляно-спиртовая Безопасна для кузова Низкий порог кипения, не используется в новых авто
Гликолевая Доступна, подходит большинству машин Впитывает влагу, ядовита
Силиконовая Выдерживает экстремальные температуры Не совместима с ABS, дороже

FAQ

Как выбрать тормозную жидкость?
Смотрите только рекомендации в инструкции к машине.

Сколько стоит замена?
На СТО цена варьируется от 1 500 до 3 000 рублей, включая стоимость жидкости.

Что лучше — DOT4 или DOT5?
DOT5 имеет лучшие температурные характеристики, но совместима не со всеми системами. Для большинства машин оптимален DOT4.

Мифы и правда

Миф: тормозную жидкость можно не менять, если машина мало ездит.
Правда: она стареет и впитывает влагу даже при простое.

Миф: можно смешивать разные марки, если они одного класса.
Правда: составы могут содержать разные присадки и повредить систему.

Миф: чем гуще жидкость, тем лучше.
Правда: вязкость не главный показатель, важнее температура кипения.

3 интересных факта

  1. В гонках тормозная жидкость меняется после каждой трассы.

  2. Первые жидкости были на спиртовой основе и стоили копейки.

  3. Современные тестеры показывают точный процент влаги в составе.

Исторический контекст

  1. В 1920-х тормозные жидкости были масляно-спиртовыми.

  2. С 1950-х распространились гликолевые составы.

  3. В 1980-х появились силиконовые жидкости DOT5 для спортивных авто.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В США опубликованы результаты краш-тестов IIHS: проблемы выявлены у Ford F-150 Lightning и Tesla Cybertruck сегодня в 10:25

Электропикапы против стен: Ford F-150 Lightning провалился там, где Cybertruck выжил

IIHS выявил серьёзные недостатки безопасности у Ford F-150 Lightning и Tesla Cybertruck. Какие слабые места показали тесты и что это значит для водителей?

Читать полностью » Целиков: новый утильсбор с ноября 2025 года затронет BMW X3, BMW X5 и Toyota Highlander сегодня в 4:29

Скажи "прощай" BMW и Toyota: новый сбор ударит по любимым авто

Новый утильсбор может заметно повысить цены на мощные иномарки, оставляя льготы для моделей с двигателем слабее 160 л.с.

Читать полностью » Роботов-доставщиков в Москве будут эвакуировать за нарушение новых правил сегодня в 6:23

Секрет безопасности на тротуарах: что будут обязаны делать роботы-доставщики

Москва готовит новые правила для роботов-доставщиков: обязательная маркировка, телематика и контроль скорости изменят городской ландшафт для роботов.

Читать полностью » Dacia представила новый Duster Pick-Up на рынке Румынии сегодня в 5:22

Duster перестал быть просто внедорожником: новая версия удивила даже фанатов марки

Dacia представила новый Duster Pick-Up — практичный пикап с гибридными моторами, современными системами безопасности и комфортной кабиной.

Читать полностью » В Казахстане с 2026 года появится возможность выбрать любой номер за 10 МРП — Минфин сегодня в 4:22

Казахстан готовит революцию на дорогах: как будут выглядеть номера будущего

С 2026 года в Казахстане появится новый формат автомобильных номеров. Узнайте, какие варианты будут доступны и как изменятся цены.

Читать полностью » Haval Jolion 2025 занял второе место по продажам SUV в России — данные сегодня в 5:19

Haval ломает стереотипы: Jolion 2025 опережает проверенные временем японские SUV

Китайский кроссовер Haval Jolion 2025 года стал одним из самых доступных SUV в России, а автосалоны предлагают привлекательные скидки и бонусы.

Читать полностью » Российские водители всё чаще выбирают китайские автомобили вместо японских с пробегом — эксперт Дмитрий Зазулин сегодня в 3:59

Молния на колёсах: почему китайские автомобили обгоняют старых "японцев" на российском рынке

Российские водители всё чаще выбирают новые китайские автомобили вместо проверенных японских моделей с пробегом. Узнаем, что делает их привлекательными.

Читать полностью » Автоэксперт Медведев сравнил качество бензина в Казахстане и России сегодня в 3:22

Топливо по цене воды: чем рискуют водители на казахстанских заправках

Почему дешёвый бензин в Казахстане может обойтись дороже для автовладельцев и стоит ли рисковать мотором ради экономии на заправке?

Читать полностью »

Новости
Наука

Каменная плита императора Цинь Шихуанди переписывает историю поисков эликсира жизни в Китае
Еда

Творожные рулетики из лаваша с креветками получаются лёгкой закуской
Питомцы

Совместное содержание кошки и птицы требует месяца адаптации
Еда

Свиная шея в пивном маринаде готовится на мангале
ДФО

Два вагона и укладочный кран сошли с рельсов в Амурской области, пострадали четырнадцать человек
Садоводство

Подготовка чеснока к зиме — ключ к высокому урожаю: выбирайте место, удобрения и севооборот
Дом

Перед строительством дома: чек-лист подготовительных работ от строителей
Садоводство

Оптимальное время пересадки орхидеи — конец зимы и начало весны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet