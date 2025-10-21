Оказалось, что дышать выхлопом безопаснее, чем тормозить: новая угроза прячется под колёсами

Воздействие загрязнённого воздуха ежегодно уносит около семи миллионов жизней по всему миру. До сих пор главным источником этой опасности считались выхлопные газы — особенно дизельные. Однако новое исследование показало: куда больший вред нашим лёгким может наносить тормозная пыль.

Учёные сравнили влияние микрочастиц, образующихся при износе тормозных колодок, с воздействием частиц дизельного выхлопа. Оказалось, что пыль от тормозов значительно токсичнее.

Откуда берётся "невидимое" загрязнение

Помимо выхлопных газов, автомобили выделяют так называемые невыбросные загрязнения — микрочастицы, возникающие при износе шин, дорожного покрытия и тормозов. В Европе именно они уже превысили по объёму традиционные выхлопные выбросы. Среди них главную роль играет именно тормозная пыль — пока не регулируемая законом.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки трутся о диск, и с их поверхности стираются мельчайшие частицы. Эти частицы поднимаются в воздух и попадают в дыхательные пути людей.

Почему тормозная пыль опаснее дизеля

Команда исследователей вырастила в лаборатории клетки, имитирующие эпителий лёгких, и подвергла их воздействию пыли от тормозов и от дизельных выхлопов. Результаты удивили даже специалистов: тормозная пыль вызывала значительно больший уровень воспаления и повреждения клеток.

Особенно вредной оказалась пыль с высоким содержанием меди — металла, активно применяемого в неасбестовых тормозных колодках.

"Когда мы удалили медь из состава тормозной пыли, её токсичность резко снизилась", — отметил руководитель исследования Мэтт Локсхэм.

То есть именно медь может быть одной из главных причин вредного воздействия таких частиц на дыхательную систему.

Как эволюционировали тормозные колодки

Раньше в колодках использовали асбест — он отлично выдерживал высокие температуры, но оказался канцерогеном. После его запрета в 1999 году автопроизводители перешли на органические составы без асбеста (NAO). Однако новые материалы, как выяснилось, при износе выделяют ещё более токсичную пыль.

Учёные сравнили пыль разных типов колодок и установили: именно NAO-подушки наносят наибольший ущерб клеткам лёгких — даже больший, чем дизельные выхлопы. Это повышает риск заболеваний, включая астму, фиброз, хроническую обструктивную болезнь лёгких и рак.

Роль меди и других металлов

В частицах тормозной пыли исследователи обнаружили повышенное содержание меди, железа и марганца. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта они определили, что именно медь — главный фактор токсичности.

Медь легко проникает внутрь клеток лёгких, вызывая окислительный стресс и воспаление. Применение химических веществ, нейтрализующих медь, позволило снизить вредное воздействие.

Проблема выходит за пределы автомобилей: около половины всей меди в городском воздухе поступает именно из-за износа тормозных систем и шин.

Электромобили не решают проблему

Переход на электрокары действительно сокращает выхлопные выбросы, но не избавляет от тормозной и шинной пыли. Более того, электромобили обычно тяжелее бензиновых, а значит, их колёса и тормоза стираются быстрее.

Некоторые модели оснащены рекуперативным торможением, при котором двигатель помогает замедлять машину, но полностью исключить трение колодок невозможно.

"Электромобили не избавят нас от пыли тормозных колодок — просто она станет другой", — пояснил Мэтт Локсхэм.

Что изменится после введения Euro 7

С ноября 2026 года в Европе вступят в силу новые стандарты Euro 7, впервые ограничивающие выбросы тормозной пыли. Это подтолкнёт производителей к поиску новых материалов и систем фильтрации частиц.

Инженеры уже экспериментируют с колодками, которые выделяют меньше пыли, и с ловушками для микрочастиц, устанавливаемыми прямо на тормозные механизмы. Также рассматриваются меры по снижению интенсивности торможений: плавное вождение, продуманные схемы движения, адаптивные светофоры.

Законодательные шаги и экозащита

В США штаты Калифорния и Вашингтон приняли законы, ограничивающие содержание меди в колодках. Правда, главным мотивом стало не влияние на человека, а защита водоёмов: медная пыль смывается дождями и отравляет рыбу и ракообразных.

Тем не менее эти нормы уже стали стимулом для развития новых составов тормозных фрикционных материалов.

Таблица "Сравнение тормозных колодок"

Тип колодок Основной состав Уровень пылеобразования Токсичность пыли Комментарий Асбестовые (до 1999) Асбест, металл Средний Очень высокая Запрещены из-за канцерогенности NAO (Non-Asbestos Organic) Органика, медь Высокий Очень высокая Основной тип на рынке Полуметаллические Железо, графит Средний Средняя Применяются в спорткарах Керамические Керамика, графит Низкий Низкая Дороже, но экологичнее

Советы по уменьшению воздействия тормозной пыли

Используйте колодки с низким содержанием меди или керамические аналоги. Регулярно мойте колёса и арки, чтобы удалить пыль до её подъёма в воздух. Избегайте резких торможений — они ускоряют износ колодок. Проверяйте состояние тормозных дисков каждые 10 000 км. При выборе электромобиля обращайте внимание на наличие рекуперативного торможения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка дешёвых органических колодок без проверки состава.

Последствие: повышенное образование медной пыли и повреждение лёгких.

Альтернатива: сертифицированные керамические или гибридные тормозные системы с пониженной эмиссией.

А что если… все автомобили перейдут на "безпыльные" тормоза?

Даже в этом случае в воздухе останется масса микрочастиц от шин и дорожного покрытия. Но уровень токсичных металлов снизится, а значит, общая нагрузка на дыхательную систему человека уменьшится. Это может стать одной из самых эффективных экологических реформ транспорта за последние десятилетия.

Плюсы и минусы разных решений

Решение Плюсы Минусы Керамические колодки Долговечность, минимум пыли Высокая цена Системы фильтрации тормозной пыли Снижение выбросов на 60-80% Требуется обслуживание Рекуперативное торможение Экономия энергии, меньше износа Эффективно не во всех режимах Законы об ограничении меди Защита экосистем Удорожание производства

FAQ

Как выбрать безопасные тормозные колодки?

Выбирайте керамические или гибридные модели с маркировкой "Copper-Free".

Сколько стоит замена на керамические колодки?

Средняя цена комплекта — от 150 до 400 евро в зависимости от модели авто.

Что лучше для города — NAO или керамика?

Керамика: она выделяет меньше пыли и работает тише, хотя стоит дороже.

Мифы и правда

• Миф: электромобили — полностью "безвредный" транспорт.

Правда: они не выделяют выхлоп, но по-прежнему производят тормозную и шинную пыль.

• Миф: тормозная пыль безвредна, ведь это просто грязь.

Правда: в ней содержится медь, железо и марганец, способные повреждать лёгкие.

• Миф: новые стандарты Euro 7 решат проблему полностью.

Правда: они лишь создадут стимулы для снижения выбросов, но не устранят источник.

Три интересных факта

До 1990-х годов тормозные колодки были одним из крупнейших источников асбеста в городской пыли. Современные фильтры могут улавливать до 90% микрочастиц, образующихся при торможении. Средний водитель в год производит около 1 грамма медной пыли — достаточно, чтобы загрязнить 1000 литров воздуха.

Исторический контекст

Проблема токсичных компонентов в тормозных колодках поднималась ещё в 1970-х, когда врачи впервые связали рост заболеваний лёгких с городским смоком. После запрета асбеста автопром сосредоточился на безопасности для водителя, но не для окружающей среды. Сегодня история повторяется — на смену асбесту пришла медь, и снова потребуются годы, чтобы устранить новый источник опасности.