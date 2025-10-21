Оказалось, что дышать выхлопом безопаснее, чем тормозить: новая угроза прячется под колёсами
Воздействие загрязнённого воздуха ежегодно уносит около семи миллионов жизней по всему миру. До сих пор главным источником этой опасности считались выхлопные газы — особенно дизельные. Однако новое исследование показало: куда больший вред нашим лёгким может наносить тормозная пыль.
Учёные сравнили влияние микрочастиц, образующихся при износе тормозных колодок, с воздействием частиц дизельного выхлопа. Оказалось, что пыль от тормозов значительно токсичнее.
Откуда берётся "невидимое" загрязнение
Помимо выхлопных газов, автомобили выделяют так называемые невыбросные загрязнения — микрочастицы, возникающие при износе шин, дорожного покрытия и тормозов. В Европе именно они уже превысили по объёму традиционные выхлопные выбросы. Среди них главную роль играет именно тормозная пыль — пока не регулируемая законом.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки трутся о диск, и с их поверхности стираются мельчайшие частицы. Эти частицы поднимаются в воздух и попадают в дыхательные пути людей.
Почему тормозная пыль опаснее дизеля
Команда исследователей вырастила в лаборатории клетки, имитирующие эпителий лёгких, и подвергла их воздействию пыли от тормозов и от дизельных выхлопов. Результаты удивили даже специалистов: тормозная пыль вызывала значительно больший уровень воспаления и повреждения клеток.
Особенно вредной оказалась пыль с высоким содержанием меди — металла, активно применяемого в неасбестовых тормозных колодках.
"Когда мы удалили медь из состава тормозной пыли, её токсичность резко снизилась", — отметил руководитель исследования Мэтт Локсхэм.
То есть именно медь может быть одной из главных причин вредного воздействия таких частиц на дыхательную систему.
Как эволюционировали тормозные колодки
Раньше в колодках использовали асбест — он отлично выдерживал высокие температуры, но оказался канцерогеном. После его запрета в 1999 году автопроизводители перешли на органические составы без асбеста (NAO). Однако новые материалы, как выяснилось, при износе выделяют ещё более токсичную пыль.
Учёные сравнили пыль разных типов колодок и установили: именно NAO-подушки наносят наибольший ущерб клеткам лёгких — даже больший, чем дизельные выхлопы. Это повышает риск заболеваний, включая астму, фиброз, хроническую обструктивную болезнь лёгких и рак.
Роль меди и других металлов
В частицах тормозной пыли исследователи обнаружили повышенное содержание меди, железа и марганца. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта они определили, что именно медь — главный фактор токсичности.
Медь легко проникает внутрь клеток лёгких, вызывая окислительный стресс и воспаление. Применение химических веществ, нейтрализующих медь, позволило снизить вредное воздействие.
Проблема выходит за пределы автомобилей: около половины всей меди в городском воздухе поступает именно из-за износа тормозных систем и шин.
Электромобили не решают проблему
Переход на электрокары действительно сокращает выхлопные выбросы, но не избавляет от тормозной и шинной пыли. Более того, электромобили обычно тяжелее бензиновых, а значит, их колёса и тормоза стираются быстрее.
Некоторые модели оснащены рекуперативным торможением, при котором двигатель помогает замедлять машину, но полностью исключить трение колодок невозможно.
"Электромобили не избавят нас от пыли тормозных колодок — просто она станет другой", — пояснил Мэтт Локсхэм.
Что изменится после введения Euro 7
С ноября 2026 года в Европе вступят в силу новые стандарты Euro 7, впервые ограничивающие выбросы тормозной пыли. Это подтолкнёт производителей к поиску новых материалов и систем фильтрации частиц.
Инженеры уже экспериментируют с колодками, которые выделяют меньше пыли, и с ловушками для микрочастиц, устанавливаемыми прямо на тормозные механизмы. Также рассматриваются меры по снижению интенсивности торможений: плавное вождение, продуманные схемы движения, адаптивные светофоры.
Законодательные шаги и экозащита
В США штаты Калифорния и Вашингтон приняли законы, ограничивающие содержание меди в колодках. Правда, главным мотивом стало не влияние на человека, а защита водоёмов: медная пыль смывается дождями и отравляет рыбу и ракообразных.
Тем не менее эти нормы уже стали стимулом для развития новых составов тормозных фрикционных материалов.
Таблица "Сравнение тормозных колодок"
|Тип колодок
|Основной состав
|Уровень пылеобразования
|Токсичность пыли
|Комментарий
|Асбестовые (до 1999)
|Асбест, металл
|Средний
|Очень высокая
|Запрещены из-за канцерогенности
|NAO (Non-Asbestos Organic)
|Органика, медь
|Высокий
|Очень высокая
|Основной тип на рынке
|Полуметаллические
|Железо, графит
|Средний
|Средняя
|Применяются в спорткарах
|Керамические
|Керамика, графит
|Низкий
|Низкая
|Дороже, но экологичнее
Советы по уменьшению воздействия тормозной пыли
-
Используйте колодки с низким содержанием меди или керамические аналоги.
-
Регулярно мойте колёса и арки, чтобы удалить пыль до её подъёма в воздух.
-
Избегайте резких торможений — они ускоряют износ колодок.
-
Проверяйте состояние тормозных дисков каждые 10 000 км.
-
При выборе электромобиля обращайте внимание на наличие рекуперативного торможения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: установка дешёвых органических колодок без проверки состава.
-
Последствие: повышенное образование медной пыли и повреждение лёгких.
-
Альтернатива: сертифицированные керамические или гибридные тормозные системы с пониженной эмиссией.
А что если… все автомобили перейдут на "безпыльные" тормоза?
Даже в этом случае в воздухе останется масса микрочастиц от шин и дорожного покрытия. Но уровень токсичных металлов снизится, а значит, общая нагрузка на дыхательную систему человека уменьшится. Это может стать одной из самых эффективных экологических реформ транспорта за последние десятилетия.
Плюсы и минусы разных решений
|Решение
|Плюсы
|Минусы
|Керамические колодки
|Долговечность, минимум пыли
|Высокая цена
|Системы фильтрации тормозной пыли
|Снижение выбросов на 60-80%
|Требуется обслуживание
|Рекуперативное торможение
|Экономия энергии, меньше износа
|Эффективно не во всех режимах
|Законы об ограничении меди
|Защита экосистем
|Удорожание производства
FAQ
Как выбрать безопасные тормозные колодки?
Выбирайте керамические или гибридные модели с маркировкой "Copper-Free".
Сколько стоит замена на керамические колодки?
Средняя цена комплекта — от 150 до 400 евро в зависимости от модели авто.
Что лучше для города — NAO или керамика?
Керамика: она выделяет меньше пыли и работает тише, хотя стоит дороже.
Мифы и правда
• Миф: электромобили — полностью "безвредный" транспорт.
Правда: они не выделяют выхлоп, но по-прежнему производят тормозную и шинную пыль.
• Миф: тормозная пыль безвредна, ведь это просто грязь.
Правда: в ней содержится медь, железо и марганец, способные повреждать лёгкие.
• Миф: новые стандарты Euro 7 решат проблему полностью.
Правда: они лишь создадут стимулы для снижения выбросов, но не устранят источник.
Три интересных факта
-
До 1990-х годов тормозные колодки были одним из крупнейших источников асбеста в городской пыли.
-
Современные фильтры могут улавливать до 90% микрочастиц, образующихся при торможении.
-
Средний водитель в год производит около 1 грамма медной пыли — достаточно, чтобы загрязнить 1000 литров воздуха.
Исторический контекст
Проблема токсичных компонентов в тормозных колодках поднималась ещё в 1970-х, когда врачи впервые связали рост заболеваний лёгких с городским смоком. После запрета асбеста автопром сосредоточился на безопасности для водителя, но не для окружающей среды. Сегодня история повторяется — на смену асбесту пришла медь, и снова потребуются годы, чтобы устранить новый источник опасности.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru