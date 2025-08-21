Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:44

Секрет долголетия тормозов кроется не в марке деталей, а в одном простом действии

Эксперт: износ тормозных дисков зависит от стиля вождения

Почему одни автолюбители меняют тормозные диски каждые 40 тысяч километров, а у других они служат по 100 тысяч и дольше? Секрет кроется вовсе не только в качестве деталей, но и в том, как водитель относится к машине и её эксплуатации.

Стиль вождения — главный фактор

Хозяин автосервиса в интервью порталу naavtotrasse.ru объяснил, что износ тормозных дисков напрямую зависит от манеры езды.

"Чем чаще водитель резко тормозит, тем быстрее уходят в утиль и колодки, и диски", — отмечает он.

При спокойной езде, когда замедление осуществляется в том числе двигателем, тормозные элементы могут служить 100 тысяч километров и даже больше.

Роль тормозных колодок

Не менее важен правильный выбор колодок. Слишком твёрдые материалы буквально "съедают" диск, ускоряя его износ. Специалисты советуют:

  • отдавать предпочтение колодкам среднего ценового сегмента,

  • выбирать изделия с меньшим содержанием металла,

  • по возможности подбирать колодки того же бренда, что и сами диски.

Такой вариант доступен в основном тем, кто уже менял полный комплект тормозов и знает производителя.

Опасные перепады температур

Резкое охлаждение разогретых тормозов — частая причина их деформации. Особенно опасна ситуация, когда после интенсивного торможения автомобиль въезжает в глубокую лужу. В результате диск может "повести", и при торможении появится характерное биение.

Также следует помнить о сезонных рисках: стоянка автомобиля в месте, где ночью вода превращается в лёд, способна повредить диск всего за одну ночь.

Как парковка влияет на диски

Мало кто задумывается, но неправильная парковка тоже сокращает срок службы тормозной системы. Если автомобиль долго стоит с наклоном, нагрузка распределяется неравномерно. В итоге на дисках могут образоваться микротрещины.

Поэтому важно не только выбирать сухое место для стоянки, но и следить, чтобы машина не оставалась под углом к поверхности.

Уход и профилактика

Наконец, дискам нужен уход. Периодическая очистка поверхности специальными средствами позволяет снять налёт и продлить их срок службы.

"Регулярная чистка вместе с аккуратным стилем вождения может увеличить ресурс тормозных дисков в два раза", — подчёркивает эксперт.

В результате, при правильной эксплуатации чаще всего потребуется лишь замена колодок — обычно на пробеге 40-50 тысяч километров, тогда как диски остаются в рабочем состоянии значительно дольше.

