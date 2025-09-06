Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:08

Тормозные диски: почему ваши умные привычки на самом деле глупы

Три ошибки водителей повышают износ тормозных дисков — исследование автомобильного института

Вы знали, что ваши повседневные привычки за рулём могут вдвое сократить жизнь тормозных дисков? В современном автомобиле обслуживание ключевых узлов — это залог безопасности, особенно тормозной системы. Диски здесь лидируют по эффективности перед барабанами, но их замена обходится недешево. Владелец автосервиса в интервью порталу naavtotrasse. ru поделился, как водители сами приближают этот момент.

Ошибка 1: Парковка в воде или луже

Парковка автомобиля там, где диски могут оказаться в воде, — одна из самых распространённых проблем. Вода вызывает ржавчину и разрушение металла.

Длительный контакт, особенно с перепадами температуры, может даже деформировать диск, делая его непригодным для дальнейшего использования. В итоге — полная замена вместо запланированной ревизии.

Ошибка 2: Агрессивный стиль вождения

Стиль езды напрямую влияет на ресурс дисков. Если вы привыкли тормозить резко и в пол с высоких скоростей, износ усиливается. Вместо стандартных 100-120 тысяч километров пробега диски могут выйти из строя гораздо раньше. Это не только дороже, но и рискованно для безопасности.

Ошибка 3: Длительный простой с педалью тормоза

На светофорах или в пробках многие держат ногу на тормозе дольше 50 секунд. Лучше активировать ручной тормоз — на современных авто он часто электрический и срабатывает автоматически. Это разгружает передние диски, предотвращая их преждевременный износ. Даже без переключения режимов трансмиссии машина переходит в режим без нагрузки при остановке.

Благодаря этим советам вы сможете продлить жизнь тормозной системы и избежать лишних затрат. Не забывайте о регулярном обслуживании — это ключ к безопасной езде.

