Прокачка тормозов: 20 минут работы, которые спасают жизнь
Тормозная система — один из важнейших узлов автомобиля. Малейшая неисправность может стоить очень дорого, поэтому прокачку тормозов нельзя игнорировать. Эта процедура удаляет воздух из системы после замены жидкости или ремонта и восстанавливает эффективность торможения.
Что такое прокачка тормозов и зачем она нужна
Современные тормоза работают на гидравлике: педаль передаёт усилие через жидкость к колодкам, которые прижимаются к дискам. Если в шлангах появляется воздух, давление теряется — педаль становится "ватной", а тормозной путь увеличивается. Чтобы удалить воздух и вернуть системе нормальную работу, тормоза прокачивают.
Менять жидкость и прокачивать тормоза рекомендуется каждые 40-60 тыс. км или по регламенту производителя.
Как понять, что пора прокачивать тормоза
-
педаль "проваливается" и не даёт сопротивления;
-
требуется больше усилий для остановки;
-
жидкость недавно меняли или ремонтировали тормозную систему.
Как прокачать тормоза без ABS
Если нет опыта, лучше доверить задачу мастерам. Но при аккуратном подходе это можно сделать самому.
Что понадобится
-
домкрат, ключи;
-
шприц или груша;
-
шланг (подходит трубка от капельницы);
-
новая тормозная жидкость;
-
ёмкость для слива;
-
перчатки и очки.
"Нельзя забывать про перчатки и очки, поскольку тормозная жидкость опасна для кожи и глаз", — напомнила управляющий директор FRANK AUTO Ирина Франк.
Алгоритм (с напарником)
-
Откачайте старую жидкость из бачка и залейте новую.
-
Снимите колёса для доступа к штуцерам.
-
Начинайте с колеса, которое дальше всего от педали тормоза.
"Начинать прокачку надо с самого дальнего от педали тормоза колёса", — отметил руководитель отдела качества ООО "Мотор-Плейс" Максимильян Павлов.
-
Один конец шланга наденьте на штуцер, другой опустите в ёмкость с небольшим количеством жидкости.
-
Напарник нажимает педаль до упора. Когда педаль внизу, откройте штуцер. Жидкость и воздух выйдут.
-
Закройте штуцер и только после этого отпустите педаль.
-
Следите, чтобы бачок не пустел. При необходимости доливайте жидкость.
-
Повторяйте, пока не выйдет чистая жидкость без пузырьков.
-
Перейдите к следующему колесу.
Прокачка в одиночку
Используют специальные нагнетающие устройства или фиксатор педали. Схема такая же, но без напарника.
Как прокачать тормоза с ABS
Здесь сложнее: вмешательство может повредить датчики и гидроблок.
"Самостоятельно заниматься этой процедурой на современных автомобилях, оборудованных ABS, не стоит", — предупредил автомобильный инженер Алексей Воскресенский.
В некоторых моделях потребуется отключать датчики, вытаскивать предохранители или даже использовать дилерский сканер.
"При наличии системы ABS может потребоваться подключение диагностического оборудования", — подчеркнул основатель RusTransChina Александр Стрельников.
Если рядом нет сервиса, смотрите руководство по своей модели и действуйте строго по нему.
Типичные ошибки
-
Прокачка при работающем моторе без ABS.
-
Откручивание ржавого штуцера без очистки (можно сломать).
-
Опускание шланга в пустую ёмкость — возможен обратный подсос воздуха.
-
Использование неподходящей жидкости.
-
Выливание старой жидкости "куда попало".
"Тормозная жидкость — опасный отход, её нельзя выбрасывать. Сдавайте в сервис для утилизации", — напомнила Ирина Франк.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Оставить бачок пустым → попадание воздуха → заливать жидкость по уровню.
-
Неправильная последовательность колёс → воздух останется → проверять схему тормозов по инструкции.
-
Игнорировать защиту → ожоги и коррозия → работать в очках и перчатках.
FAQ
Сколько жидкости уходит при прокачке?
Обычно 1-1,5 л для частичной, 2-3 л для полной замены.
Можно ли прокачать тормоза без напарника?
Да, с помощью нагнетающего устройства или фиксатора педали.
Что делать, если после прокачки педаль всё равно мягкая?
Повторить процедуру или ехать в сервис — возможно, воздух остался в системе.
Мифы и правда
-
Миф: тормоза можно прокачать любым маслом.
-
Правда: используется только специальная тормозная жидкость DOT.
-
Миф: можно не прокачивать, если немного долил жидкость.
-
Правда: при попадании воздуха в контур прокачка обязательна.
-
Миф: воздух в тормозах не опасен.
-
Правда: он резко снижает эффективность тормозов.
3 факта о прокачке тормозов
-
Первые гидравлические тормоза появились в 1920-х.
-
В гоночных авто жидкость меняют чаще — каждые 5-10 тыс. км.
-
У электрокаров с рекуперацией прокачка нужна реже, так как механическая нагрузка меньше.
Исторический контекст
-
1921 год — патент на гидравлическую тормозную систему.
-
1950-е — внедрение двухконтурных тормозов для безопасности.
-
1990-е — распространение ABS и усложнение прокачки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru