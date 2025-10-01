Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:10

Прокачка тормозов: 20 минут работы, которые спасают жизнь

Прокачку тормозов нужно проводить каждые 40–60 тысяч километров или по регламенту производителя

Тормозная система — один из важнейших узлов автомобиля. Малейшая неисправность может стоить очень дорого, поэтому прокачку тормозов нельзя игнорировать. Эта процедура удаляет воздух из системы после замены жидкости или ремонта и восстанавливает эффективность торможения.

Что такое прокачка тормозов и зачем она нужна

Современные тормоза работают на гидравлике: педаль передаёт усилие через жидкость к колодкам, которые прижимаются к дискам. Если в шлангах появляется воздух, давление теряется — педаль становится "ватной", а тормозной путь увеличивается. Чтобы удалить воздух и вернуть системе нормальную работу, тормоза прокачивают.

Менять жидкость и прокачивать тормоза рекомендуется каждые 40-60 тыс. км или по регламенту производителя.

Как понять, что пора прокачивать тормоза

  • педаль "проваливается" и не даёт сопротивления;

  • требуется больше усилий для остановки;

  • жидкость недавно меняли или ремонтировали тормозную систему.

Как прокачать тормоза без ABS

Если нет опыта, лучше доверить задачу мастерам. Но при аккуратном подходе это можно сделать самому.

Что понадобится

  • домкрат, ключи;

  • шприц или груша;

  • шланг (подходит трубка от капельницы);

  • новая тормозная жидкость;

  • ёмкость для слива;

  • перчатки и очки.

"Нельзя забывать про перчатки и очки, поскольку тормозная жидкость опасна для кожи и глаз", — напомнила управляющий директор FRANK AUTO Ирина Франк.

Алгоритм (с напарником)

  1. Откачайте старую жидкость из бачка и залейте новую.

  2. Снимите колёса для доступа к штуцерам.

  3. Начинайте с колеса, которое дальше всего от педали тормоза.

"Начинать прокачку надо с самого дальнего от педали тормоза колёса", — отметил руководитель отдела качества ООО "Мотор-Плейс" Максимильян Павлов.

  1. Один конец шланга наденьте на штуцер, другой опустите в ёмкость с небольшим количеством жидкости.

  2. Напарник нажимает педаль до упора. Когда педаль внизу, откройте штуцер. Жидкость и воздух выйдут.

  3. Закройте штуцер и только после этого отпустите педаль.

  4. Следите, чтобы бачок не пустел. При необходимости доливайте жидкость.

  5. Повторяйте, пока не выйдет чистая жидкость без пузырьков.

  6. Перейдите к следующему колесу.

Прокачка в одиночку

Используют специальные нагнетающие устройства или фиксатор педали. Схема такая же, но без напарника.

Как прокачать тормоза с ABS

Здесь сложнее: вмешательство может повредить датчики и гидроблок.

"Самостоятельно заниматься этой процедурой на современных автомобилях, оборудованных ABS, не стоит", — предупредил автомобильный инженер Алексей Воскресенский.

В некоторых моделях потребуется отключать датчики, вытаскивать предохранители или даже использовать дилерский сканер.

"При наличии системы ABS может потребоваться подключение диагностического оборудования", — подчеркнул основатель RusTransChina Александр Стрельников.

Если рядом нет сервиса, смотрите руководство по своей модели и действуйте строго по нему.

Типичные ошибки

  • Прокачка при работающем моторе без ABS.

  • Откручивание ржавого штуцера без очистки (можно сломать).

  • Опускание шланга в пустую ёмкость — возможен обратный подсос воздуха.

  • Использование неподходящей жидкости.

  • Выливание старой жидкости "куда попало".

"Тормозная жидкость — опасный отход, её нельзя выбрасывать. Сдавайте в сервис для утилизации", — напомнила Ирина Франк.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Оставить бачок пустым → попадание воздуха → заливать жидкость по уровню.

  • Неправильная последовательность колёс → воздух останется → проверять схему тормозов по инструкции.

  • Игнорировать защиту → ожоги и коррозия → работать в очках и перчатках.

FAQ

Сколько жидкости уходит при прокачке?
Обычно 1-1,5 л для частичной, 2-3 л для полной замены.

Можно ли прокачать тормоза без напарника?
Да, с помощью нагнетающего устройства или фиксатора педали.

Что делать, если после прокачки педаль всё равно мягкая?
Повторить процедуру или ехать в сервис — возможно, воздух остался в системе.

Мифы и правда

  • Миф: тормоза можно прокачать любым маслом.

  • Правда: используется только специальная тормозная жидкость DOT.

  • Миф: можно не прокачивать, если немного долил жидкость.

  • Правда: при попадании воздуха в контур прокачка обязательна.

  • Миф: воздух в тормозах не опасен.

  • Правда: он резко снижает эффективность тормозов.

3 факта о прокачке тормозов

  1. Первые гидравлические тормоза появились в 1920-х.

  2. В гоночных авто жидкость меняют чаще — каждые 5-10 тыс. км.

  3. У электрокаров с рекуперацией прокачка нужна реже, так как механическая нагрузка меньше.

Исторический контекст

  • 1921 год — патент на гидравлическую тормозную систему.

  • 1950-е — внедрение двухконтурных тормозов для безопасности.

  • 1990-е — распространение ABS и усложнение прокачки.

