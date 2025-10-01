Прокачка тормозов: 20 минут работы, которые спасают жизнь

Тормозная система — один из важнейших узлов автомобиля. Малейшая неисправность может стоить очень дорого, поэтому прокачку тормозов нельзя игнорировать. Эта процедура удаляет воздух из системы после замены жидкости или ремонта и восстанавливает эффективность торможения.

Что такое прокачка тормозов и зачем она нужна

Современные тормоза работают на гидравлике: педаль передаёт усилие через жидкость к колодкам, которые прижимаются к дискам. Если в шлангах появляется воздух, давление теряется — педаль становится "ватной", а тормозной путь увеличивается. Чтобы удалить воздух и вернуть системе нормальную работу, тормоза прокачивают.

Менять жидкость и прокачивать тормоза рекомендуется каждые 40-60 тыс. км или по регламенту производителя.

Как понять, что пора прокачивать тормоза

педаль "проваливается" и не даёт сопротивления;

требуется больше усилий для остановки;

жидкость недавно меняли или ремонтировали тормозную систему.

Как прокачать тормоза без ABS

Если нет опыта, лучше доверить задачу мастерам. Но при аккуратном подходе это можно сделать самому.

Что понадобится

домкрат, ключи;

шприц или груша;

шланг (подходит трубка от капельницы);

новая тормозная жидкость;

ёмкость для слива;

перчатки и очки.

"Нельзя забывать про перчатки и очки, поскольку тормозная жидкость опасна для кожи и глаз", — напомнила управляющий директор FRANK AUTO Ирина Франк.

Алгоритм (с напарником)

Откачайте старую жидкость из бачка и залейте новую. Снимите колёса для доступа к штуцерам. Начинайте с колеса, которое дальше всего от педали тормоза.

"Начинать прокачку надо с самого дальнего от педали тормоза колёса", — отметил руководитель отдела качества ООО "Мотор-Плейс" Максимильян Павлов.

Один конец шланга наденьте на штуцер, другой опустите в ёмкость с небольшим количеством жидкости. Напарник нажимает педаль до упора. Когда педаль внизу, откройте штуцер. Жидкость и воздух выйдут. Закройте штуцер и только после этого отпустите педаль. Следите, чтобы бачок не пустел. При необходимости доливайте жидкость. Повторяйте, пока не выйдет чистая жидкость без пузырьков. Перейдите к следующему колесу.

Прокачка в одиночку

Используют специальные нагнетающие устройства или фиксатор педали. Схема такая же, но без напарника.

Как прокачать тормоза с ABS

Здесь сложнее: вмешательство может повредить датчики и гидроблок.

"Самостоятельно заниматься этой процедурой на современных автомобилях, оборудованных ABS, не стоит", — предупредил автомобильный инженер Алексей Воскресенский.

В некоторых моделях потребуется отключать датчики, вытаскивать предохранители или даже использовать дилерский сканер.

"При наличии системы ABS может потребоваться подключение диагностического оборудования", — подчеркнул основатель RusTransChina Александр Стрельников.

Если рядом нет сервиса, смотрите руководство по своей модели и действуйте строго по нему.

Типичные ошибки

Прокачка при работающем моторе без ABS.

Откручивание ржавого штуцера без очистки (можно сломать).

Опускание шланга в пустую ёмкость — возможен обратный подсос воздуха.

Использование неподходящей жидкости.

Выливание старой жидкости "куда попало".

"Тормозная жидкость — опасный отход, её нельзя выбрасывать. Сдавайте в сервис для утилизации", — напомнила Ирина Франк.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Оставить бачок пустым → попадание воздуха → заливать жидкость по уровню.

Неправильная последовательность колёс → воздух останется → проверять схему тормозов по инструкции.

Игнорировать защиту → ожоги и коррозия → работать в очках и перчатках.

FAQ

Сколько жидкости уходит при прокачке?

Обычно 1-1,5 л для частичной, 2-3 л для полной замены.

Можно ли прокачать тормоза без напарника?

Да, с помощью нагнетающего устройства или фиксатора педали.

Что делать, если после прокачки педаль всё равно мягкая?

Повторить процедуру или ехать в сервис — возможно, воздух остался в системе.

Мифы и правда

Миф: тормоза можно прокачать любым маслом.

Правда: используется только специальная тормозная жидкость DOT.

Миф: можно не прокачивать, если немного долил жидкость.

Правда: при попадании воздуха в контур прокачка обязательна.

Миф: воздух в тормозах не опасен.

Правда: он резко снижает эффективность тормозов.

3 факта о прокачке тормозов

Первые гидравлические тормоза появились в 1920-х. В гоночных авто жидкость меняют чаще — каждые 5-10 тыс. км. У электрокаров с рекуперацией прокачка нужна реже, так как механическая нагрузка меньше.

Исторический контекст