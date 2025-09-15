Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Замена тормозных колодок
Опубликована сегодня в 6:12

Авто тормозит хуже с каждым днём? Проблема может скрываться там, где её не ждут

При замене тормозной жидкости в систему может попасть воздух — эксперты

Даже самая современная машина может подвести, если в тормозной системе появится воздух. Одно-единственное пузырьковое включение способно лишить автомобиль возможности вовремя остановиться.

Почему нужна прокачка тормозов

Большинство современных автомобилей оснащены гидравлической тормозной системой. Когда водитель нажимает педаль, по трубкам течёт тормозная жидкость и передаёт усилие к колодкам, которые прижимаются к дискам или барабанам. За счёт трения машина замедляется.

Тормозную жидкость рекомендуют менять каждые 40-60 тысяч километров пробега, но во время замены в систему может попасть воздух. Воздушная пробка делает педаль мягкой, а для торможения приходится прилагать больше усилий. Именно поэтому тормоза нужно прокачивать.

Когда пора прокачивать тормоза

Признаки, что системе требуется внимание:

  • замена тормозной жидкости или любых элементов тормозного контура;
  • педаль стала "проваливаться", не встречая сопротивления;
  • тормозить приходится с ощутимым усилием, иногда даже обеими ногами.

Инструменты и подготовка

Для прокачки без ABS потребуются:

  • домкрат и ключи для снятия колёс;
  • шприц;
  • ключ для штуцера;
  • шланг или трубка от капельницы;
  • новая тормозная жидкость;
  • ёмкость для слива;
  • защитные перчатки и очки.

"Нельзя забывать про перчатки и очки, поскольку тормозная жидкость опасна для кожи и глаз", — заявила управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Перед началом важно изучить руководство к машине, чтобы понять схему системы. Наиболее распространена крестообразная двухконтурная.

"Начинать прокачку нужно с самого дальнего от педали колеса и двигаться к ближайшему", — отметил руководитель отдела качества продукции и технического обучения ООО "Мотор-Плейс" Максимильян Павлов.

Прокачка с помощником

Работать вдвоём проще и надёжнее:

  • Сначала слейте старую жидкость из бачка при помощи шприца и залейте свежую.
  • Поднимите автомобиль, снимите колёса.
  • Подключите шланг к штуцеру, другой конец опустите в ёмкость.
  • Напарник нажимает педаль, вы открываете штуцер.
  • Когда педаль упирается в пол, вентиль закрывается.
  • Следите, чтобы бачок не пустел, иначе придётся начинать заново.

"Если резервуар опустеет, в систему снова попадёт воздух", — заявил CEO Likvi. com Александр Коротков.

Для полной замены жидкости в системе может понадобиться до 3 литров.

Если помощника нет

На помощь придёт специальное нагнетающее устройство, которое создаёт давление в бачке. Оно заменяет напарника, и тормозная жидкость выходит при открытом штуцере без нажатия на педаль.

При его отсутствии можно использовать упор на педали — принцип остаётся тем же.

Сложности с ABS

Системы с ABS и стабилизацией требуют аккуратности.

"Самостоятельно заниматься этой процедурой на современных автомобилях не стоит. Можно легко повредить гидроблок или сломать штуцер", — заявил автомобильный инженер, эксперт UNITED MOTORS PRO Алексей Воскресенский.

Если сервис недоступен, следует действовать строго по инструкции производителя. В некоторых случаях придётся отключать датчики, работать при заведённом двигателе или использовать дилерское диагностическое оборудование.

"При наличии ABS может понадобиться подключение диагностического оборудования для проверки системы", — подчеркнул основатель компании RusTransChina Александр Стрельников.

Основные ошибки

  • Прокачка без ABS при работающем моторе: это приведёт к попаданию воздуха в систему.
  • Откручивание грязного штуцера: сначала нужно убрать ржавчину.
  • Слив жидкости в пустую ёмкость: на дне всегда должна быть жидкость, чтобы избежать подсоса воздуха.
  • Использование неподходящей жидкости: это влияет на работу системы.

Неправильная утилизация: "тормозная жидкость — опасный отход, её нужно сдавать в специализированные сервисы", — напоминает Ирина Франк.

