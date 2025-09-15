Авто тормозит хуже с каждым днём? Проблема может скрываться там, где её не ждут
Даже самая современная машина может подвести, если в тормозной системе появится воздух. Одно-единственное пузырьковое включение способно лишить автомобиль возможности вовремя остановиться.
Почему нужна прокачка тормозов
Большинство современных автомобилей оснащены гидравлической тормозной системой. Когда водитель нажимает педаль, по трубкам течёт тормозная жидкость и передаёт усилие к колодкам, которые прижимаются к дискам или барабанам. За счёт трения машина замедляется.
Тормозную жидкость рекомендуют менять каждые 40-60 тысяч километров пробега, но во время замены в систему может попасть воздух. Воздушная пробка делает педаль мягкой, а для торможения приходится прилагать больше усилий. Именно поэтому тормоза нужно прокачивать.
Когда пора прокачивать тормоза
Признаки, что системе требуется внимание:
- замена тормозной жидкости или любых элементов тормозного контура;
- педаль стала "проваливаться", не встречая сопротивления;
- тормозить приходится с ощутимым усилием, иногда даже обеими ногами.
Инструменты и подготовка
Для прокачки без ABS потребуются:
- домкрат и ключи для снятия колёс;
- шприц;
- ключ для штуцера;
- шланг или трубка от капельницы;
- новая тормозная жидкость;
- ёмкость для слива;
- защитные перчатки и очки.
"Нельзя забывать про перчатки и очки, поскольку тормозная жидкость опасна для кожи и глаз", — заявила управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.
Перед началом важно изучить руководство к машине, чтобы понять схему системы. Наиболее распространена крестообразная двухконтурная.
"Начинать прокачку нужно с самого дальнего от педали колеса и двигаться к ближайшему", — отметил руководитель отдела качества продукции и технического обучения ООО "Мотор-Плейс" Максимильян Павлов.
Прокачка с помощником
Работать вдвоём проще и надёжнее:
- Сначала слейте старую жидкость из бачка при помощи шприца и залейте свежую.
- Поднимите автомобиль, снимите колёса.
- Подключите шланг к штуцеру, другой конец опустите в ёмкость.
- Напарник нажимает педаль, вы открываете штуцер.
- Когда педаль упирается в пол, вентиль закрывается.
- Следите, чтобы бачок не пустел, иначе придётся начинать заново.
"Если резервуар опустеет, в систему снова попадёт воздух", — заявил CEO Likvi. com Александр Коротков.
Для полной замены жидкости в системе может понадобиться до 3 литров.
Если помощника нет
На помощь придёт специальное нагнетающее устройство, которое создаёт давление в бачке. Оно заменяет напарника, и тормозная жидкость выходит при открытом штуцере без нажатия на педаль.
При его отсутствии можно использовать упор на педали — принцип остаётся тем же.
Сложности с ABS
Системы с ABS и стабилизацией требуют аккуратности.
"Самостоятельно заниматься этой процедурой на современных автомобилях не стоит. Можно легко повредить гидроблок или сломать штуцер", — заявил автомобильный инженер, эксперт UNITED MOTORS PRO Алексей Воскресенский.
Если сервис недоступен, следует действовать строго по инструкции производителя. В некоторых случаях придётся отключать датчики, работать при заведённом двигателе или использовать дилерское диагностическое оборудование.
"При наличии ABS может понадобиться подключение диагностического оборудования для проверки системы", — подчеркнул основатель компании RusTransChina Александр Стрельников.
Основные ошибки
- Прокачка без ABS при работающем моторе: это приведёт к попаданию воздуха в систему.
- Откручивание грязного штуцера: сначала нужно убрать ржавчину.
- Слив жидкости в пустую ёмкость: на дне всегда должна быть жидкость, чтобы избежать подсоса воздуха.
- Использование неподходящей жидкости: это влияет на работу системы.
Неправильная утилизация: "тормозная жидкость — опасный отход, её нужно сдавать в специализированные сервисы", — напоминает Ирина Франк.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru