Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подготовка больного к операции
Подготовка больного к операции
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:14

Опухоль сдавливала мозг, но врачи успели: операция в Москве спасла жизнь мужчине

В НИИ Склифосовского провели сложную операцию по удалению крупной опухоли мозга

Необычный случай произошёл в столице: врачи спасли жизнь мужчине, у которого в мозге выросла огромная опухоль. По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", пациент обратился к медикам с постоянными головными болями, но не ожидал услышать, что причина — менингиома, доброкачественная, но крайне опасная опухоль, сдавливающая ткани мозга.

Как обнаружили заболевание

Москвич долгое время терпел боль, связывая её с усталостью и стрессом. Но со временем дискомфорт усиливался: появились головокружения, тяжесть в затылке и ухудшение концентрации. После обследования специалисты выявили у него крупную опухоль размером с кулак.

"Из-за размеров опухоли и её обильного кровоснабжения операцию пришлось проводить в два этапа", — рассказал сотрудник нейрохирургии НИИ имени Склифосовского.

Менингиома оказалась настолько большой, что затрагивала сосуды и вызывала давление на соседние участки мозга. Чтобы избежать кровотечения, врачи приняли решение сначала перекрыть питающие сосуды, а затем полностью удалить новообразование.

Как проходила операция

Первым этапом стала эмболизация сосудов головного мозга - процедура, при которой кровоток к опухоли временно блокируется. Это снижает риск кровопотери и упрощает последующую операцию.

На втором этапе нейрохирурги провели открытую операцию по радикальному удалению опухоли. Манипуляции выполнялись под микроскопом, чтобы сохранить важные структуры мозга.

"Сначала была проведена эмболизация сосудов головного мозга, чтобы не допустить кровотечения. Затем москвичу радикально удалили опухоль во время открытой нейрохирургической операции", — пояснил специалист НИИ Склифосовского.

Операция длилась несколько часов. Уже на следующий день после вмешательства пациент смог самостоятельно передвигаться и отметил значительное облегчение.

Что такое менингиома

Менингиома — это опухоль, которая развивается из оболочек головного мозга. В большинстве случаев она доброкачественная, но при увеличении размеров может сдавливать нервные центры, вызывая сильные боли, судороги и нарушения зрения.

Основные факторы риска:
• черепно-мозговые травмы;
• облучение головы;
• гормональные изменения;
• наследственная предрасположенность.

Менингиомы чаще диагностируют у женщин после 40 лет, но встречаются и у мужчин.

Советы шаг за шагом: как распознать тревожные симптомы

  1. Обращайте внимание на характер головной боли. Если она усиливается, сопровождается тошнотой и не проходит после отдыха — это повод обратиться к врачу.

  2. Следите за координацией. Частые головокружения или шаткость походки могут указывать на поражение мозга.

  3. Проверяйте зрение и слух. Менингиомы нередко давят на нервы, отвечающие за органы чувств.

  4. Не откладывайте МРТ. Современная диагностика позволяет выявить новообразования на ранней стадии.

  5. Не занимайтесь самолечением. Обезболивающие могут маскировать симптомы, но не решают проблему.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать боль на стресс и усталость.
    Последствие: поздняя диагностика, рост опухоли.
    Альтернатива: обращаться к неврологу при любых подозрениях.

  • Ошибка: лечиться самостоятельно обезболивающими.
    Последствие: временное облегчение, но прогресс болезни.
    Альтернатива: пройти МРТ и консультацию нейрохирурга.

  • Ошибка: бояться операции.
    Последствие: потеря времени, риск необратимых последствий.
    Альтернатива: довериться специалистам и обсудить современные малоинвазивные методы.

Таблица: симптомы, которые могут указывать на опухоль мозга

Симптом Возможная причина Что делать
Частые головные боли Повышение внутричерепного давления Пройти МРТ
Нарушения зрения Давление опухоли на зрительный нерв Консультация офтальмолога и невролога
Головокружение и слабость Нарушение кровообращения мозга Проверить сосуды
Онемение конечностей Сдавление нервных центров Срочно обратиться к врачу

А что если опухоль доброкачественная?

Даже доброкачественные образования требуют внимания. Они растут медленно, но неизбежно давят на мозг, нарушая его работу. Современные методы лечения включают микронейрохирургию, радиохирургию (гамма-нож) и комбинированные подходы.

Раннее обращение к специалисту позволяет удалить опухоль с минимальным риском и избежать тяжёлых последствий.

Мифы и правда

Миф 1. Если опухоль доброкачественная, её можно не удалять.
Правда. Даже "мягкие" менингиомы могут вызывать опасное давление на мозг.

Миф 2. Операции на мозге всегда приводят к инвалидности.
Правда. Современная нейрохирургия позволяет сохранить все функции благодаря точной навигации и микроскопии.

Миф 3. Головная боль — признак опухоли у каждого.
Правда. Боль может быть вызвана многими причинами, но при регулярных приступах стоит обследоваться.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как часто нужно проходить МРТ?
Раз в год при наличии хронических головных болей или наследственной предрасположенности.

Можно ли полностью вылечить менингиому?
Да. После удаления прогноз благоприятный, но требуется регулярное наблюдение.

Как долго длится восстановление после операции?
Обычно несколько недель, в зависимости от размера опухоли и сложности операции.

Помогают ли народные методы?
Нет. Опухоль невозможно вылечить травами или добавками — нужна медицинская помощь.

Три интересных факта

  1. Менингиомы составляют около 30% всех опухолей головного мозга.

  2. Некоторые менингиомы достигают веса более 200 граммов.

  3. После успешного удаления рецидив встречается менее чем у 10% пациентов.

Исторический контекст

Первое удаление менингиомы было проведено в XIX веке и считалось уникальным достижением медицины. Сегодня такие операции стали рутинными благодаря нейронавигации и микроскопической технике. В России подобные вмешательства успешно проводят в ведущих научных центрах, включая НИИ имени Склифосовского, где каждый год спасают десятки пациентов с опухолями мозга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Галина Латаева назвала квашеную капусту самым доступным суперфудом для укрепления здоровья сегодня в 2:48
Дешевле витаминов, полезнее лекарств: чем квашеная капуста удивила врачей

Этот недорогой и привычный продукт способен заменить модные суперфуды. Почему квашеная капуста полезна для сердца, кожи и иммунитета — рассказывает врач.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, какие продукты вызывают метеоризм и вздутие живота сегодня в 2:31
Полезные продукты с подвохом: овощи и фрукты, от которых бурлит живот

Даже полезные продукты могут вызывать метеоризм. Почему это происходит и как скорректировать рацион — объясняет гастроэнтеролог.

Читать полностью » Врач Ольга Чернявская: в России ВИЧ всё чаще выявляют у людей старше 40 лет сегодня в 2:08
Тихая эпидемия среди благополучных: почему ВИЧ всё чаще находят у зрелых людей

ВИЧ больше не болезнь молодёжи. Почему вирус всё чаще выявляют у людей старше 40 и как изменилась эпидемия — рассказывает инфекционист.

Читать полностью » Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты и напитки разрушают работу мозга сегодня в 1:41
Мозг сгорает тихо: врачи назвали три привычки, которые ежедневно убивают нейроны

Даже один бокал вина или лишняя порция сладкого могут навредить мозгу. Почему это происходит и как сохранить ясность ума — рассказывает врач.

Читать полностью » Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала о первых признаках гепатита C сегодня в 1:34
Кажется, просто усталость — а это гепатит C: врачи раскрыли первые тревожные сигналы

Гепатит C может долго не проявляться. Какие первые признаки болезни стоит заметить и как не пропустить начало воспаления — рассказывает инфекционист.

Читать полностью » Алексей Суренков назвал основные ошибки при подготовке к лабораторным исследованиям сегодня в 1:10
Тревога сильнее болезни: почему стресс перед анализом искажает результаты

Даже чашка кофе или утренняя пробежка могут исказить анализ крови. Как подготовиться, чтобы результат был точным — объясняет врач.

Читать полностью » Эксперт Зак Тернер рассказал, как фастфуд вызывает окислительный стресс и воспаление в организме сегодня в 0:46
Фастфуд бьёт не по талии, а по клеткам: что на самом деле делает с нами картошка фри

Почему даже одна порция картофеля фри может запустить воспаление в организме и как выбрать безопасное масло для жарки — объясняет врач.

Читать полностью » Врач-флеболог Елена Смирнова предупредила о риске тромбоза при длительных авиаперелётах сегодня в 0:32
Тихая опасность на высоте: чем может закончиться обычный авиаперелёт

Даже короткий перелёт может стать испытанием для сосудов. Почему сидение в кресле и стакан вина повышают риск тромбоза — и как этого избежать?

Читать полностью »

Новости
Еда
Люля-кебаб на шампурах получается мягким и однородным по текстуре
Наука
Нейроинтерфейсы создают риски для приватности и психической независимости пользователей – Марчелло Йенка
Туризм
Путешественники поделились советами, как разобраться в линиях и станциях токийского метро
Спорт и фитнес
Тренировки на свежем воздухе укрепляют тело и снижают стресс — данные спортивных исследований
Еда
Жареная свиная шея сохраняет мягкость благодаря мраморным прожилкам
Красота и здоровье
Врач-ревматолог Ирина Самкова рассказала, почему развивается остеопороз и как его предотвратить
Технологии
iPhone Air провалился в продажах — Apple сократила производство на миллион устройств
Красота и здоровье
Диетолог Марина Макиша заявила, что ожирение в России достигло масштабов эпидемии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet