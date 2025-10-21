Опухоль сдавливала мозг, но врачи успели: операция в Москве спасла жизнь мужчине

Необычный случай произошёл в столице: врачи спасли жизнь мужчине, у которого в мозге выросла огромная опухоль. По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", пациент обратился к медикам с постоянными головными болями, но не ожидал услышать, что причина — менингиома, доброкачественная, но крайне опасная опухоль, сдавливающая ткани мозга.

Как обнаружили заболевание

Москвич долгое время терпел боль, связывая её с усталостью и стрессом. Но со временем дискомфорт усиливался: появились головокружения, тяжесть в затылке и ухудшение концентрации. После обследования специалисты выявили у него крупную опухоль размером с кулак.

"Из-за размеров опухоли и её обильного кровоснабжения операцию пришлось проводить в два этапа", — рассказал сотрудник нейрохирургии НИИ имени Склифосовского.

Менингиома оказалась настолько большой, что затрагивала сосуды и вызывала давление на соседние участки мозга. Чтобы избежать кровотечения, врачи приняли решение сначала перекрыть питающие сосуды, а затем полностью удалить новообразование.

Как проходила операция

Первым этапом стала эмболизация сосудов головного мозга - процедура, при которой кровоток к опухоли временно блокируется. Это снижает риск кровопотери и упрощает последующую операцию.

На втором этапе нейрохирурги провели открытую операцию по радикальному удалению опухоли. Манипуляции выполнялись под микроскопом, чтобы сохранить важные структуры мозга.

"Сначала была проведена эмболизация сосудов головного мозга, чтобы не допустить кровотечения. Затем москвичу радикально удалили опухоль во время открытой нейрохирургической операции", — пояснил специалист НИИ Склифосовского.

Операция длилась несколько часов. Уже на следующий день после вмешательства пациент смог самостоятельно передвигаться и отметил значительное облегчение.

Что такое менингиома

Менингиома — это опухоль, которая развивается из оболочек головного мозга. В большинстве случаев она доброкачественная, но при увеличении размеров может сдавливать нервные центры, вызывая сильные боли, судороги и нарушения зрения.

Основные факторы риска:

• черепно-мозговые травмы;

• облучение головы;

• гормональные изменения;

• наследственная предрасположенность.

Менингиомы чаще диагностируют у женщин после 40 лет, но встречаются и у мужчин.

Советы шаг за шагом: как распознать тревожные симптомы

Обращайте внимание на характер головной боли. Если она усиливается, сопровождается тошнотой и не проходит после отдыха — это повод обратиться к врачу. Следите за координацией. Частые головокружения или шаткость походки могут указывать на поражение мозга. Проверяйте зрение и слух. Менингиомы нередко давят на нервы, отвечающие за органы чувств. Не откладывайте МРТ. Современная диагностика позволяет выявить новообразования на ранней стадии. Не занимайтесь самолечением. Обезболивающие могут маскировать симптомы, но не решают проблему.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: списывать боль на стресс и усталость.

Последствие: поздняя диагностика, рост опухоли.

Альтернатива: обращаться к неврологу при любых подозрениях.

Ошибка: лечиться самостоятельно обезболивающими.

Последствие: временное облегчение, но прогресс болезни.

Альтернатива: пройти МРТ и консультацию нейрохирурга.

Ошибка: бояться операции.

Последствие: потеря времени, риск необратимых последствий.

Альтернатива: довериться специалистам и обсудить современные малоинвазивные методы.

Таблица: симптомы, которые могут указывать на опухоль мозга