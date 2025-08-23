Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Как управлять мыслями
Как управлять мыслями
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:15

Игры, которые работают как гимнастика для мозга

Психиатр Руслан Исаев: компьютерные игры помогают пожилым людям тренировать память

Обычно игры воспринимают как способ развлечься, но в пожилом возрасте они могут выполнять совсем другую функцию — работать как тренажёр для памяти и внимания. Об этом рассказал Руслан Исаев, врач-психиатр и руководитель Клиники доктора Исаева.

Как игры помогают мозгу

По словам специалиста, компьютерные игры действуют аналогично шахматам, кроссвордам и другим интеллектуальным упражнениям:

  • улучшают память;
  • повышают способность концентрироваться;
  • тренируют мелкую моторику.

Важно понимать: игры не омолаживают мозг, но помогают дольше сохранить существующие когнитивные функции, особенно если уже появились жалобы на забывчивость.

Какие игры лучше выбрать

Не все жанры одинаково полезны. Слишком динамичные "стрелялки" или сложные симуляторы могут вызывать усталость и тревожность.

Исаев рекомендует:

Оптимальная длительность: 15-30 минут в день
Лучшее время: первая половина дня
Подходящие игры:

  • "Сапёр"
  • пасьянсы
  • шашки
  • пазлы
  • "три в ряд"
  • викторины
  • игры "найди отличие"
  • специальные онлайн-тренажёры для памяти и внимания

Небольшие ежедневные игровые сессии могут стать простым, но эффективным способом поддержать когнитивные функции и сохранить ясность ума в пожилом возрасте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смородина, облепиха и рыба: какие продукты поддерживают иммунитет в конце лета сегодня в 1:27

Как подготовить организм к осени: 7 шагов для крепкого иммунитета

Август — идеальное время, чтобы укрепить иммунитет перед осенними простудами. Врачи объясняют, какие продукты, витамины и привычки действительно помогают организму подготовиться к сезону вирусов.

Читать полностью » Ломова: кофе, цитрусовые и выпечка по утрам раздражают желудок и вызывают изжогу сегодня в 0:23

Завтрак может спровоцировать гастрит: что категорически нельзя есть натощак

Не все привычные продукты подходят для утреннего приёма пищи. Гастроэнтеролог объясняет, почему кофе, соки и выпечка натощак могут ухудшить состояние ЖКТ и спровоцировать изжогу.

Читать полностью » Врач-онколог рассказал, почему психоэмоциональное состояние важно для долголетия вчера в 23:23

Пожил, но не вечно: что мешает человеку прожить более 125 лет

Правильное питание, активный образ жизни и своевременное лечение могут продлить жизнь, но биологический предел — 125 лет. Узнайте, как заботиться о теле и душе для долгих лет.

Читать полностью » Кардиолог назвал скрытые симптомы инфаркта у женщин вчера в 23:17

Женский инфаркт: 5 удивительных симптомов, которые вы принимаете за усталость

Узнайте о редких симптомах инфаркта у женщин: усталость, одышка и другие малозаметные признаки, которые могут спасти жизнь.

Читать полностью » Рак головы и шеи: курение и алкоголь увеличивают риски — важность ранней диагностики, по мнению онколога вчера в 22:26

Рак, который не болит до последнего: почему симптомы могут быть проигнорированы

Как курение и алкоголь повышают риск рака головы и шеи? Почему ранняя диагностика так важна и как правильно себя защищать от этой угрозы? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Врач рассказала, как облегчить боль в горле летом — советы по использованию мороженого и чая вчера в 22:22

От жары — к боли в горле: как перепады температур влияют на ваше самочувствие

Летние перепады температур могут вызвать боль в горле. Узнайте, как простые средства, такие как мороженое и леденцы, помогут облегчить состояние.

Читать полностью » Врачи рассказали о восьми способах лечения тромбоза глубоких вен вчера в 22:15

Как распознать тромбоз глубоких вен: важные симптомы, о которых нужно знать

Тромбоз глубоких вен становится все более распространенной угрозой. Узнайте, как распознать симптомы и предотвратить опасные последствия.

Читать полностью » Как справиться с перименопаузой: советы врачей для женщин вчера в 21:04

Переменчивый мост к новым ощущениям: как перименопауза меняет жизнь

Перименопауза – это новый этап в жизни женщины. Узнайте о ключевых симптомах, рекомендациях по улучшению состояния и важности обращения к врачу.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Польские археологи обнаружили 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине Золенки
Питомцы

Ветеринары советуют давать опекуну подробные инструкции по уходу за собакой
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, какие растяжки и упражнения помогают держать спину прямой
Дом

Освещение в детской: что важно для здоровья и комфорта ребёнка
Еда

Как приготовить нежное куриное филе в сметане
Красота и здоровье

5 продуктов, которые повышают шансы стать отцом: мнение диетолога Елены Хохловой
Туризм

Как защитить себя от кражи в путешествии: разделение денег
Туризм

Помогает ли туристическая страховка при потере документов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru