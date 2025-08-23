Игры, которые работают как гимнастика для мозга

Обычно игры воспринимают как способ развлечься, но в пожилом возрасте они могут выполнять совсем другую функцию — работать как тренажёр для памяти и внимания. Об этом рассказал Руслан Исаев, врач-психиатр и руководитель Клиники доктора Исаева.

Как игры помогают мозгу

По словам специалиста, компьютерные игры действуют аналогично шахматам, кроссвордам и другим интеллектуальным упражнениям:

улучшают память;

повышают способность концентрироваться;

тренируют мелкую моторику.

Важно понимать: игры не омолаживают мозг, но помогают дольше сохранить существующие когнитивные функции, особенно если уже появились жалобы на забывчивость.

Какие игры лучше выбрать

Не все жанры одинаково полезны. Слишком динамичные "стрелялки" или сложные симуляторы могут вызывать усталость и тревожность.

Исаев рекомендует:

Оптимальная длительность: 15-30 минут в день

Лучшее время: первая половина дня

Подходящие игры:

"Сапёр"

пасьянсы

шашки

пазлы

"три в ряд"

викторины

игры "найди отличие"

специальные онлайн-тренажёры для памяти и внимания

Небольшие ежедневные игровые сессии могут стать простым, но эффективным способом поддержать когнитивные функции и сохранить ясность ума в пожилом возрасте.