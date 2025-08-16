Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Замороженный мозг
Замороженный мозг
© Pixexid by Unreal is licensed under CC BY 4.0 DEED
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:18

Семь месяцев в коме: врачи дали Тиграну Кеосаяну шанс на пробуждение

Отёк мозга у Тиграна Кеосаяна снижается, шанс выхода из комы вырос до 50%

Семь месяцев в коме — и впервые за долгое время врачи говорят о надежде. Состояние российского режиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна медленно, но стабильно улучшается.

Позитивная динамика

По данным источников в медицинских кругах, главная угроза жизни режиссёра — отёк мозга — постепенно снижается. Это ключевой фактор, который позволяет специалистам рассматривать возможность его постепенного пробуждения.

"Отёк мозга постепенно уходит, что позволяет нам рассматривать возможность вывода пациента из комы. Пока это не обсуждается, но мы наблюдаем положительную динамику. Пациент реагирует на внешние раздражители, хотя и минимально. Однако это уже большой шаг вперёд", — сообщил источник, близкий к лечащей команде.

Роль поддержки близких

Супруга Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, ежедневно находится рядом с мужем: читает книги, включает музыку, передаёт аудиопослания от детей. Врачи отмечают, что такая эмоциональная связь может заметно способствовать восстановлению.

Вероятность выхода из комы

Если ранее прогнозы считались практически безнадёжными, то сейчас, по оценкам специалистов, шанс пробуждения вырос до 40-50%.

Как всё началось

Тигран Кеосаян оказался в коме 9 января 2025 года, хотя в больницу он поступил ещё в декабре 2024-го. Госпитализация была вызвана осложнениями на фоне хронических сердечных заболеваний. Ранее телеведущий перенёс два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.

