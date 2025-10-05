Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спящий человек
Спящий человек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:29

Ваш мозг уже платит за стресс и недосып: вот как его спасти без лекарств

Врач Павлова: сон 7–9 часов и отказ от смартфона перед сном укрепляют память

Наш мозг ежедневно сталкивается с колоссальными нагрузками: стресс, информационный поток, недосып. Чтобы дольше оставаться энергичным, помнить важные детали и снижать риск деменции, нужно заботиться о "центральном процессоре" организма так же, как о сердце или печени. Об этом напоминает врач Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

Сон как главный "рестарт" для мозга

Хронический недосып — один из ключевых врагов памяти. Во сне снижается уровень кортизола — гормона стресса, что позволяет мозгу закреплять воспоминания, эмоции и визуальные образы.

Оптимальная продолжительность сна — 7-9 часов. Ложиться лучше в одно и то же время, чтобы биоритмы были стабильными.

Совет: не используйте смартфон перед сном. Синий свет блокирует выработку мелатонина и мешает заснуть.

Кишечник и мозг: связь сильнее, чем кажется

Ученые все чаще говорят о "ось кишечник-мозг". От состояния микробиоты зависит уровень тревожности и способность нервной системы адекватно реагировать на стресс.

Диета, богатая антиоксидантами, особенно важна. В рацион стоит включить продукты красного и оранжевого цветов:

  • помидоры, арбузы, папайю;

  • апельсины, мандарины;

  • тыкву, морковь, сладкий перец.

Они богаты ликопином, витамином С и каротиноидами, которые защищают клетки мозга от повреждения.

Движение — профилактика деменции

Даже короткие, но регулярные физические нагрузки уменьшают риск болезни Альцгеймера. Спорт улучшает кровообращение, снижает воспалительные процессы и помогает мозгу эффективнее использовать энергию.

Необязательно ходить в спортзал:

  • 30 минут быстрой ходьбы;

  • йога или пилатес;

  • плавание или велосипед;

  • простая гимнастика дома.

Контроль веса и памяти

Исследования показывают прямую связь между индексом талия-бедра и когнитивными функциями. Чем меньше объем талии по отношению к бедрам, тем ниже риск диабета и сердечно-сосудистых болезней — главных факторов деменции.

Соблюдение здорового питания и регулярная активность помогают удерживать вес под контролем, что прямо влияет на ясность ума.

Сравнение привычек: польза для мозга

Привычка Влияние Результат
Сон 7-9 ч Снижение кортизола Крепкая память, эмоциональная стабильность
Диета с антиоксидантами Поддержка микробиоты Меньше тревожности, защита нейронов
Физическая активность Улучшение кровотока Меньше риск деменции
Контроль веса Профилактика диабета и ССЗ Дольше сохраняется память

А что если…

А что если нет времени на спорт? Разбейте нагрузку на три блока по 10 минут.

А что если не любите овощи? Смузи из фруктов и ягод тоже отличный источник антиоксидантов.

А что если трудно заснуть? Попробуйте дыхательные практики и вечерний ритуал расслабления без гаджетов.

FAQ

Какое время лучшее для сна?
С 22:00 до 23:00 — оптимально для биоритмов.

Можно ли заменить спорт прогулками?
Да, если они регулярные и не менее 30 минут в день.

Какие продукты вредят мозгу?
Фастфуд, сладости, избыток соли и трансжиров ухудшают сосуды и память.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор Аль-Лами: импотенция может быть первым симптомом атеросклероза сегодня в 9:15
Сердце кричит, но мы не слышим: 4 странных симптома, которые предсказывают инфаркт

Храп, холодные пальцы и даже болезни десен могут сигнализировать о риске инсульта и инфаркта. Узнайте, какие симптомы нельзя игнорировать.

Читать полностью » Сокращение потребления говядины и баранины снижает углеродный след питания сегодня в 8:53
Дедовский рацион возвращается: почему умеренность в мясе — не тренд, а старое правило

Учёные подсчитали, сколько мяса можно есть без вреда для экологии. Ответ удивит: норма гораздо меньше привычного потребления.

Читать полностью » Терапевт Марина Якушева: осенью особенно важен приём витамина D сегодня в 8:18
Пять капель в день спасают кости и иммунитет: простой секрет бодрости в холодный сезон

Почему именно осенью особенно важно следить за уровнем витаминов, и какие добавки нужны организму в этот период?

Читать полностью » Витамин D регулирует иммунитет, поддерживает кости и влияет на обмен глюкозы сегодня в 7:54
Когда крем от солнца ворует здоровье: почему защита блокирует синтез витамина D

Почему дефицит витамина D так распространён даже летом и чем опасна его передозировка? Разбираемся в источниках, рисках и пользе.

Читать полностью » Врачи предупредили: фастфуд и маргарин повышают риск атеросклероза и инфаркта сегодня в 7:44
Эти продукты медленно убивают сердце: врачи назвали скрытых врагов сосудов

Какие продукты ускоряют развитие болезней сердца, а какие помогают сохранить здоровье? Разбираем советы эндокринолога и научные факты.

Читать полностью » Климатические изменения повышают риск психических расстройств и тревожности у населения — Жасмин Лю сегодня в 6:55
Солнце печёт, нервы кипят: климат доводит людей быстрее, чем начальник

Новое исследование показало: жара влияет не только на физическое состояние, но и на психику. Как растущие температуры меняют поведение и уровень тревожности?

Читать полностью » Эксперт Мясников подчеркнул пользу умеренности в еде и ежедневной активности сегодня в 6:40
Жить дольше без таблеток: 4 простых правила, которые продлевают молодость

Четыре простых правила от врача помогут сохранить здоровье и продлить жизнь. Узнайте, как питание, движение и привычки влияют на долголетие.

Читать полностью » Офтальмолог Хадижат Сулейманова: сладкая еда вызывает временное размытое зрение сегодня в 5:32
Зрение уходит на паузу: как всего несколько ложек сладкого меняют работу глаз

Размытость зрения после сладкой пищи — не всегда усталость глаз. Узнайте, почему это может быть ранним сигналом серьёзных нарушений в организме.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Росстандарт определил требования к глэмпингам: стандарт начнёт действовать летом 2026 года
Садоводство
Специалисты по растениеводству подтвердили, что утренний полив снижает риск грибковых заболеваний
Дом
Гардеробная в малогабаритной квартире: преимущества и недостатки
Питомцы
Психологи: печаль — нормальная реакция на смерть питомца
Красота и здоровье
Главная опасность курения связана с продуктами горения, а не с никотином
Авто и мото
Параллельная парковка названа самым сложным манёвром для учеников автошкол
Наука
Вулкан Лемтежи у Клермон-Феррана используется для науки и туризма без риска извержения
Еда
Салат с курицей, морковью и черносливом получается питательным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet