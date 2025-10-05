Ваш мозг уже платит за стресс и недосып: вот как его спасти без лекарств

Наш мозг ежедневно сталкивается с колоссальными нагрузками: стресс, информационный поток, недосып. Чтобы дольше оставаться энергичным, помнить важные детали и снижать риск деменции, нужно заботиться о "центральном процессоре" организма так же, как о сердце или печени. Об этом напоминает врач Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

Сон как главный "рестарт" для мозга

Хронический недосып — один из ключевых врагов памяти. Во сне снижается уровень кортизола — гормона стресса, что позволяет мозгу закреплять воспоминания, эмоции и визуальные образы.

Оптимальная продолжительность сна — 7-9 часов. Ложиться лучше в одно и то же время, чтобы биоритмы были стабильными.

Совет: не используйте смартфон перед сном. Синий свет блокирует выработку мелатонина и мешает заснуть.

Кишечник и мозг: связь сильнее, чем кажется

Ученые все чаще говорят о "ось кишечник-мозг". От состояния микробиоты зависит уровень тревожности и способность нервной системы адекватно реагировать на стресс.

Диета, богатая антиоксидантами, особенно важна. В рацион стоит включить продукты красного и оранжевого цветов:

помидоры, арбузы, папайю;

апельсины, мандарины;

тыкву, морковь, сладкий перец.

Они богаты ликопином, витамином С и каротиноидами, которые защищают клетки мозга от повреждения.

Движение — профилактика деменции

Даже короткие, но регулярные физические нагрузки уменьшают риск болезни Альцгеймера. Спорт улучшает кровообращение, снижает воспалительные процессы и помогает мозгу эффективнее использовать энергию.

Необязательно ходить в спортзал:

30 минут быстрой ходьбы;

йога или пилатес;

плавание или велосипед;

простая гимнастика дома.

Контроль веса и памяти

Исследования показывают прямую связь между индексом талия-бедра и когнитивными функциями. Чем меньше объем талии по отношению к бедрам, тем ниже риск диабета и сердечно-сосудистых болезней — главных факторов деменции.

Соблюдение здорового питания и регулярная активность помогают удерживать вес под контролем, что прямо влияет на ясность ума.

Сравнение привычек: польза для мозга