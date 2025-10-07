Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина с потерей памяти
Пожилой мужчина с потерей памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:46

Не таблетки, а привычки: 4 простых шага, которые защищают мозг от старения

Зухра Павлова: хороший сон и физическая активность снижают риск деменции

Поддерживать ясность ума и крепкую память можно не только с помощью генетики и удачи. Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что здоровье мозга во многом зависит от образа жизни, уровня стресса и даже состояния фигуры. В своём Telegram-канале специалист поделилась четырьмя рекомендациями, эффективность которых подтверждена научными исследованиями.

"Хороший сон помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса) утром, что положительно сказывается на способности запоминать визуальные образы, эмоции и события", — поделилась эндокринолог Зухра Павлова.

Сон — главный ресурс мозга

По словам специалиста, полноценный сон — основа когнитивного здоровья. Именно во сне мозг очищается от токсинов, обрабатывает полученную за день информацию и восстанавливает связи между нейронами. Недосып же приводит к повышению уровня кортизола, ухудшению памяти и раздражительности.

Павлова рекомендует спать по 7-9 часов в сутки, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Нарушение режима сна сбивает биологические часы, что со временем повышает риск деменции и ускоряет старение клеток.

Питание для мозга: цвет имеет значение

"Здоровье кишечника важно для мозга", — подчеркнула Павлова.

Учёные называют кишечник "вторым мозгом" — от его состояния зависит выработка гормонов радости и концентрации. Поэтому питание напрямую влияет на когнитивные функции.

По данным исследований, овощи и фрукты оранжевого и красного цвета содержат каротиноиды, ликопин и флавоноиды — вещества, снижающие тревожность и защищающие нервные клетки.

Диетологи советуют включать в рацион помидоры, тыкву, апельсины, морковь, арбузы и грейпфруты. Эти продукты богаты антиоксидантами, улучшают микроциркуляцию крови в мозге и защищают нейроны от повреждений.

Физическая активность и стройность — союзники памяти

Павлова напомнила, что связь между телом и мозгом куда прочнее, чем кажется. Избыточный вес и малоподвижный образ жизни ухудшают кровоток и обмен веществ, снижая снабжение мозга кислородом.

Регулярная физическая активность — один из самых надёжных способов профилактики болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Особенно эффективны аэробные нагрузки: плавание, ходьба, езда на велосипеде, танцы.

Кроме того, умеренные тренировки способствуют выработке нейротрофинов — белков, поддерживающих рост новых нейронов. А значит, спорт не только укрепляет мышцы, но и буквально "омолаживает" мозг.

Стройная фигура — ясный ум

Исследования показывают: память напрямую зависит от состояния тела. Лишний жир увеличивает выработку воспалительных цитокинов, которые влияют на мозговые клетки. Люди с нормальным весом чаще демонстрируют лучшие когнитивные способности и устойчивость к стрессу.

Зухра Павлова подчёркивает, что речь идёт не о строгих диетах, а о балансе: регулярное питание, умеренные порции, отказ от избытка сахара и трансжиров. Такой подход помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы — основного топлива мозга.

Таблица: четыре шага к здоровью мозга

Шаг Что делать Почему это работает
Сон Спать 7-9 часов в одно и то же время Снижает кортизол, улучшает память
Питание Есть больше овощей и фруктов ярких цветов Антиоксиданты защищают нейроны
Активность Заниматься спортом 3-4 раза в неделю Улучшает кровообращение мозга
Контроль веса Поддерживать ИМТ в норме Снижает воспаление и стресс на сосуды

Советы шаг за шагом: как сохранить ясность ума

  1. Установите режим сна. Ложитесь до полуночи, проветривайте комнату, не берите гаджеты в кровать.

  2. Добавьте "цвет" в рацион. Каждый день ешьте хотя бы один продукт красного или оранжевого цвета.

  3. Двигайтесь регулярно. Даже 30 минут ходьбы в день снижают риск деменции на 40%.

  4. Пейте достаточно воды. Обезвоживание ухудшает концентрацию и настроение.

  5. Следите за окружением. Общение и новые впечатления стимулируют мозговую активность.

  6. Ограничьте сахар и фастфуд. Они провоцируют воспаления и мешают нейронным связям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Задерживаться с работой до ночи.
    Последствие: Повышение кортизола, ухудшение памяти.
    Альтернатива: Планируйте задачи на утро, а вечером расслабляйтесь.

  • Ошибка: Исключать жиры из рациона.
    Последствие: Мозг недополучает омега-3 и витаминов группы B.
    Альтернатива: Добавьте рыбу, авокадо и орехи.

  • Ошибка: Пропускать прогулки и тренировки.
    Последствие: Замедление обмена веществ, ухудшение внимания.
    Альтернатива: Минимум 6000 шагов в день — простое и эффективное решение.

А что если нет времени на спорт?

Даже небольшая активность приносит пользу. Утренняя растяжка, подъём по лестнице, короткая прогулка в обед — всё это стимулирует кровоток в мозге. Если нет возможности тренироваться в зале, можно использовать фитнес-приложения с домашними комплексами. Главное — регулярность, а не интенсивность.

Мифы и правда

Миф 1. Разгадывание кроссвордов улучшает память лучше спорта.
Правда: Умственные упражнения полезны, но физическая активность оказывает более сильный эффект на мозг.

Миф 2. Сон можно "восполнить" в выходные.
Правда: Нарушенный режим не компенсируется, мозгу нужен постоянный ритм.

Миф 3. Достаточно пить витамины для здоровья мозга.
Правда: Без сна, движения и сбалансированного питания витамины не работают эффективно.

FAQ

Сколько нужно спать, чтобы улучшить память?
От 7 до 9 часов в сутки, при этом важно ложиться и вставать в одно и то же время.

Какие продукты особенно полезны для мозга?
Рыба, орехи, помидоры, тыква, морковь, оливковое масло, ягоды, зелёный чай.

Можно ли улучшить мозговую активность в зрелом возрасте?
Да. Мозг пластичен: новые привычки, движение и обучение стимулируют рост нейронных связей в любом возрасте.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Повышенный холестерин связан с рационом, богатым жирной пищей — врач Крулёв сегодня в 7:59
Сосуды в плену жира: как обычный ужин превращается в ловушку для сердца

Некоторые продукты кажутся безвредными, но именно они медленно засоряют сосуды. Кардиолог объяснил, как распознать риск и что сделать, чтобы вернуть здоровье сердцу.

Читать полностью » Диетолог объяснила, чем полезны тыква, свекла и капуста для здоровья осенью сегодня в 7:30
Осень лечит без таблеток: какие овощи спасают от усталости, анемии и проблем с желудком

Осень — идеальное время укрепить здоровье с помощью сезонных овощей. Диетолог объяснила, почему именно капуста, свекла и тыква должны появиться на вашем столе.

Читать полностью » Гормональные изменения и недосып мешают похудеть после родов — рекомендации Елены Соломатиной сегодня в 6:59
Малыш растёт — и мама тоже: как вернуть форму, не превращая жизнь в марафон диет

Почему после родов вес не уходит, даже если вы питаетесь правильно и гуляете с коляской каждый день? Разбираемся, как гормоны и стресс мешают похудеть — и как с этим справиться.

Читать полностью » Врач Чернышова: употребление консервов с аспирином может привести к кровотечениям и поражению почек сегодня в 6:26
Домашние заготовки под запретом: аспирин в банке разрушает желудок и почки

Почему аспирин нельзя использовать в домашних заготовках, чем он опасен для желудка и почек и какие безопасные альтернативы рекомендуют врачи.

Читать полностью » Анастасия Агаева: повышение температуры без кашля и насморка не всегда опасно сегодня в 5:22
Температура без симптомов: тело предупреждает о проблеме, которую вы ещё не чувствуете

Когда повышение температуры без симптомов — норма, а когда тревожный сигнал? Врач объясняет, почему нельзя игнорировать даже лёгкую лихорадку и как действовать правильно.

Читать полностью » Маргарита Белоусова: качественная лапша может быть частью сбалансированного рациона сегодня в 4:18
Лапша, которая продлевает жизнь: врачи раскрыли, какой вид полезнее диетических каш

Лапша может быть не просто вкусной, но и полезной. Эндокринолог объяснила, чем отличаются пшеничная, рисовая, гречневая и бобовая лапша, и как выбрать лучший вариант для здоровья.

Читать полностью » Врач предупредила: отказ от завтрака может привести к гастриту и камням в желчном пузыре сегодня в 3:08
Завтрак — не каприз, а защита от болезней: один пропуск запускает цепную реакцию в организме

Почему отказ от утреннего приёма пищи может привести к камням в желчном пузыре и проблемам с желудком — объяснение диетолога и простые советы, как не навредить ЖКТ.

Читать полностью » Евгения Мельникова: редкий или частый стул может указывать на сбой пищеварения сегодня в 2:01
Каждый день или раз в три дня: врачи раскрыли, какая частота стула продлевает жизнь

Как понять, что работа кишечника в норме? Врач объяснила, сколько раз нужно ходить в туалет, чем опасны отклонения и почему стресс может вызвать запор.

Читать полностью »

Новости
Технологии
OpenAI превратит Sora в платформу для монетизации пользовательского ИИ-контента
Питомцы
Кошки привыкают к сородичам за 2–3 месяца при правильном подходе
Садоводство
Медведка быстро размножается, но её популяцию сокращают биопрепараты — Алексей Герасимов
Красота и здоровье
Невролог Пётр Соков: регулярный недосып приводит к гипертонии и риску инсульта
Садоводство
Подзимний посев укропа в октябре помогает получить ранний урожай и мощные растения
ДФО
Полиция и волонтёры Приморья ищут пропавшую семилетнюю девочку из Артёма
Дом
Как работает умный дом: управление безопасностью, освещением и климатом
Культура и шоу-бизнес
StudioCanal начала работу над сериалом по подростковым детективам Робин Стивенс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet