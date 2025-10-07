Не таблетки, а привычки: 4 простых шага, которые защищают мозг от старения
Поддерживать ясность ума и крепкую память можно не только с помощью генетики и удачи. Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что здоровье мозга во многом зависит от образа жизни, уровня стресса и даже состояния фигуры. В своём Telegram-канале специалист поделилась четырьмя рекомендациями, эффективность которых подтверждена научными исследованиями.
"Хороший сон помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса) утром, что положительно сказывается на способности запоминать визуальные образы, эмоции и события", — поделилась эндокринолог Зухра Павлова.
Сон — главный ресурс мозга
По словам специалиста, полноценный сон — основа когнитивного здоровья. Именно во сне мозг очищается от токсинов, обрабатывает полученную за день информацию и восстанавливает связи между нейронами. Недосып же приводит к повышению уровня кортизола, ухудшению памяти и раздражительности.
Павлова рекомендует спать по 7-9 часов в сутки, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Нарушение режима сна сбивает биологические часы, что со временем повышает риск деменции и ускоряет старение клеток.
Питание для мозга: цвет имеет значение
"Здоровье кишечника важно для мозга", — подчеркнула Павлова.
Учёные называют кишечник "вторым мозгом" — от его состояния зависит выработка гормонов радости и концентрации. Поэтому питание напрямую влияет на когнитивные функции.
По данным исследований, овощи и фрукты оранжевого и красного цвета содержат каротиноиды, ликопин и флавоноиды — вещества, снижающие тревожность и защищающие нервные клетки.
Диетологи советуют включать в рацион помидоры, тыкву, апельсины, морковь, арбузы и грейпфруты. Эти продукты богаты антиоксидантами, улучшают микроциркуляцию крови в мозге и защищают нейроны от повреждений.
Физическая активность и стройность — союзники памяти
Павлова напомнила, что связь между телом и мозгом куда прочнее, чем кажется. Избыточный вес и малоподвижный образ жизни ухудшают кровоток и обмен веществ, снижая снабжение мозга кислородом.
Регулярная физическая активность — один из самых надёжных способов профилактики болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Особенно эффективны аэробные нагрузки: плавание, ходьба, езда на велосипеде, танцы.
Кроме того, умеренные тренировки способствуют выработке нейротрофинов — белков, поддерживающих рост новых нейронов. А значит, спорт не только укрепляет мышцы, но и буквально "омолаживает" мозг.
Стройная фигура — ясный ум
Исследования показывают: память напрямую зависит от состояния тела. Лишний жир увеличивает выработку воспалительных цитокинов, которые влияют на мозговые клетки. Люди с нормальным весом чаще демонстрируют лучшие когнитивные способности и устойчивость к стрессу.
Зухра Павлова подчёркивает, что речь идёт не о строгих диетах, а о балансе: регулярное питание, умеренные порции, отказ от избытка сахара и трансжиров. Такой подход помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы — основного топлива мозга.
Таблица: четыре шага к здоровью мозга
|Шаг
|Что делать
|Почему это работает
|Сон
|Спать 7-9 часов в одно и то же время
|Снижает кортизол, улучшает память
|Питание
|Есть больше овощей и фруктов ярких цветов
|Антиоксиданты защищают нейроны
|Активность
|Заниматься спортом 3-4 раза в неделю
|Улучшает кровообращение мозга
|Контроль веса
|Поддерживать ИМТ в норме
|Снижает воспаление и стресс на сосуды
Советы шаг за шагом: как сохранить ясность ума
-
Установите режим сна. Ложитесь до полуночи, проветривайте комнату, не берите гаджеты в кровать.
-
Добавьте "цвет" в рацион. Каждый день ешьте хотя бы один продукт красного или оранжевого цвета.
-
Двигайтесь регулярно. Даже 30 минут ходьбы в день снижают риск деменции на 40%.
-
Пейте достаточно воды. Обезвоживание ухудшает концентрацию и настроение.
-
Следите за окружением. Общение и новые впечатления стимулируют мозговую активность.
-
Ограничьте сахар и фастфуд. Они провоцируют воспаления и мешают нейронным связям.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Задерживаться с работой до ночи.
Последствие: Повышение кортизола, ухудшение памяти.
Альтернатива: Планируйте задачи на утро, а вечером расслабляйтесь.
-
Ошибка: Исключать жиры из рациона.
Последствие: Мозг недополучает омега-3 и витаминов группы B.
Альтернатива: Добавьте рыбу, авокадо и орехи.
-
Ошибка: Пропускать прогулки и тренировки.
Последствие: Замедление обмена веществ, ухудшение внимания.
Альтернатива: Минимум 6000 шагов в день — простое и эффективное решение.
А что если нет времени на спорт?
Даже небольшая активность приносит пользу. Утренняя растяжка, подъём по лестнице, короткая прогулка в обед — всё это стимулирует кровоток в мозге. Если нет возможности тренироваться в зале, можно использовать фитнес-приложения с домашними комплексами. Главное — регулярность, а не интенсивность.
Мифы и правда
Миф 1. Разгадывание кроссвордов улучшает память лучше спорта.
Правда: Умственные упражнения полезны, но физическая активность оказывает более сильный эффект на мозг.
Миф 2. Сон можно "восполнить" в выходные.
Правда: Нарушенный режим не компенсируется, мозгу нужен постоянный ритм.
Миф 3. Достаточно пить витамины для здоровья мозга.
Правда: Без сна, движения и сбалансированного питания витамины не работают эффективно.
FAQ
Сколько нужно спать, чтобы улучшить память?
От 7 до 9 часов в сутки, при этом важно ложиться и вставать в одно и то же время.
Какие продукты особенно полезны для мозга?
Рыба, орехи, помидоры, тыква, морковь, оливковое масло, ягоды, зелёный чай.
Можно ли улучшить мозговую активность в зрелом возрасте?
Да. Мозг пластичен: новые привычки, движение и обучение стимулируют рост нейронных связей в любом возрасте.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru