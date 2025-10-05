Мозг стареет не от возраста, а от привычек: 4 ошибки, которые крадут ясность ума

Наш мозг работает без выходных — управляет телом, эмоциями, памятью и принятием решений. Но, как и любой другой орган, он нуждается в заботе. Поддержание когнитивных функций — это не только вопрос возраста, но и образа жизни. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, какие четыре привычки действительно помогают сохранить ясность ума и крепкую память.

"Для поддержания здоровья мозга необходима комплексная коррекция образа жизни", — отметила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Сон — основа восстановления мозга

Хроническое недосыпание — один из самых недооценённых факторов, разрушающих когнитивные способности. Недостаток сна снижает концентрацию, ухудшает память и способствует накоплению стрессового гормона кортизола. По словам эксперта, важно не просто спать достаточно, но и соблюдать режим.

"Павлова рекомендует ложиться спать примерно в одно и то же время и спать не менее семи-девяти часов", — пояснила эндокринолог.

Во время глубоких стадий сна мозг очищается от токсинов, в частности от бета-амилоида — вещества, связанного с болезнью Альцгеймера. Чтобы улучшить качество сна, специалисты советуют:

Установить постоянное время отхода ко сну и пробуждения. За час до сна отказаться от гаджетов и яркого света. Убрать кофе и алкоголь за 5-6 часов до ночного отдыха. Поддерживать в спальне температуру около 18-20 °C. При необходимости использовать маску для сна и беруши.

Хороший сон действует как естественная "перезагрузка": повышает стрессоустойчивость, улучшает память и внимание.

Правильное питание для мозга

Питание напрямую влияет на то, как работают нейроны. Недостаток полезных веществ сказывается на настроении, скорости реакции и способности концентрироваться. Исследования подтверждают, что антиоксиданты защищают нервные клетки от старения и воспаления.

"Диета, богатая антиоксидантами, такими как ликопин и бета-криптоксантин, снижает тревожность и улучшает работу нервной системы", — добавила Зухра Павлова.

В рационе должны присутствовать:

овощи и фрукты ярких оттенков (помидоры, арбузы, папайя, апельсины, тыква);

продукты с омега-3 жирными кислотами (лосось, скумбрия, льняное масло);

цельнозерновые каши и хлеб;

орехи, особенно грецкие и миндаль;

оливковое масло как источник мононенасыщенных жиров.

Сравнение: полезные и вредные продукты для мозга