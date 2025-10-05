Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:40

Мозг стареет не от возраста, а от привычек: 4 ошибки, которые крадут ясность ума

Зухра Павлова: сон и питание помогают сохранить память и когнитивные функции

Наш мозг работает без выходных — управляет телом, эмоциями, памятью и принятием решений. Но, как и любой другой орган, он нуждается в заботе. Поддержание когнитивных функций — это не только вопрос возраста, но и образа жизни. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, какие четыре привычки действительно помогают сохранить ясность ума и крепкую память.

"Для поддержания здоровья мозга необходима комплексная коррекция образа жизни", — отметила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Сон — основа восстановления мозга

Хроническое недосыпание — один из самых недооценённых факторов, разрушающих когнитивные способности. Недостаток сна снижает концентрацию, ухудшает память и способствует накоплению стрессового гормона кортизола. По словам эксперта, важно не просто спать достаточно, но и соблюдать режим.

"Павлова рекомендует ложиться спать примерно в одно и то же время и спать не менее семи-девяти часов", — пояснила эндокринолог.

Во время глубоких стадий сна мозг очищается от токсинов, в частности от бета-амилоида — вещества, связанного с болезнью Альцгеймера. Чтобы улучшить качество сна, специалисты советуют:

  1. Установить постоянное время отхода ко сну и пробуждения.

  2. За час до сна отказаться от гаджетов и яркого света.

  3. Убрать кофе и алкоголь за 5-6 часов до ночного отдыха.

  4. Поддерживать в спальне температуру около 18-20 °C.

  5. При необходимости использовать маску для сна и беруши.

Хороший сон действует как естественная "перезагрузка": повышает стрессоустойчивость, улучшает память и внимание.

Правильное питание для мозга

Питание напрямую влияет на то, как работают нейроны. Недостаток полезных веществ сказывается на настроении, скорости реакции и способности концентрироваться. Исследования подтверждают, что антиоксиданты защищают нервные клетки от старения и воспаления.

"Диета, богатая антиоксидантами, такими как ликопин и бета-криптоксантин, снижает тревожность и улучшает работу нервной системы", — добавила Зухра Павлова.

В рационе должны присутствовать:

  • овощи и фрукты ярких оттенков (помидоры, арбузы, папайя, апельсины, тыква);

  • продукты с омега-3 жирными кислотами (лосось, скумбрия, льняное масло);

  • цельнозерновые каши и хлеб;

  • орехи, особенно грецкие и миндаль;

  • оливковое масло как источник мононенасыщенных жиров.

Сравнение: полезные и вредные продукты для мозга

Категория Рекомендуется Следует ограничить
Жиры Оливковое, льняное масло, рыба Маргарин, фастфуд
Сладости Фрукты, горький шоколад Сахар, газированные напитки
Напитки Вода, зелёный чай Энергетики, алкоголь
Углеводы Цельнозерновой хлеб, крупы Белый хлеб, выпечка

Регулярные умеренные нагрузки оказывают на мозг эффект, сравнимый с приёмом антидепрессантов: повышают настроение, энергию и мотивацию.

Индекс "талия-бедра" и его связь с деменцией

Четвёртый фактор — контроль пропорций тела. Павлова напоминает, что ожирение, особенно висцеральное (жир в области живота), напрямую связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Эти состояния увеличивают вероятность развития деменции.

