Мозг стареет не от возраста, а от привычек: 4 ошибки, которые крадут ясность ума
Наш мозг работает без выходных — управляет телом, эмоциями, памятью и принятием решений. Но, как и любой другой орган, он нуждается в заботе. Поддержание когнитивных функций — это не только вопрос возраста, но и образа жизни. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, какие четыре привычки действительно помогают сохранить ясность ума и крепкую память.
"Для поддержания здоровья мозга необходима комплексная коррекция образа жизни", — отметила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Сон — основа восстановления мозга
Хроническое недосыпание — один из самых недооценённых факторов, разрушающих когнитивные способности. Недостаток сна снижает концентрацию, ухудшает память и способствует накоплению стрессового гормона кортизола. По словам эксперта, важно не просто спать достаточно, но и соблюдать режим.
"Павлова рекомендует ложиться спать примерно в одно и то же время и спать не менее семи-девяти часов", — пояснила эндокринолог.
Во время глубоких стадий сна мозг очищается от токсинов, в частности от бета-амилоида — вещества, связанного с болезнью Альцгеймера. Чтобы улучшить качество сна, специалисты советуют:
-
Установить постоянное время отхода ко сну и пробуждения.
-
За час до сна отказаться от гаджетов и яркого света.
-
Убрать кофе и алкоголь за 5-6 часов до ночного отдыха.
-
Поддерживать в спальне температуру около 18-20 °C.
-
При необходимости использовать маску для сна и беруши.
Хороший сон действует как естественная "перезагрузка": повышает стрессоустойчивость, улучшает память и внимание.
Правильное питание для мозга
Питание напрямую влияет на то, как работают нейроны. Недостаток полезных веществ сказывается на настроении, скорости реакции и способности концентрироваться. Исследования подтверждают, что антиоксиданты защищают нервные клетки от старения и воспаления.
"Диета, богатая антиоксидантами, такими как ликопин и бета-криптоксантин, снижает тревожность и улучшает работу нервной системы", — добавила Зухра Павлова.
В рационе должны присутствовать:
-
овощи и фрукты ярких оттенков (помидоры, арбузы, папайя, апельсины, тыква);
-
продукты с омега-3 жирными кислотами (лосось, скумбрия, льняное масло);
-
цельнозерновые каши и хлеб;
-
орехи, особенно грецкие и миндаль;
-
оливковое масло как источник мононенасыщенных жиров.
Сравнение: полезные и вредные продукты для мозга
|Категория
|Рекомендуется
|Следует ограничить
|Жиры
|Оливковое, льняное масло, рыба
|Маргарин, фастфуд
|Сладости
|Фрукты, горький шоколад
|Сахар, газированные напитки
|Напитки
|Вода, зелёный чай
|Энергетики, алкоголь
|Углеводы
|Цельнозерновой хлеб, крупы
|Белый хлеб, выпечка
Регулярные умеренные нагрузки оказывают на мозг эффект, сравнимый с приёмом антидепрессантов: повышают настроение, энергию и мотивацию.
Индекс "талия-бедра" и его связь с деменцией
Четвёртый фактор — контроль пропорций тела. Павлова напоминает, что ожирение, особенно висцеральное (жир в области живота), напрямую связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Эти состояния увеличивают вероятность развития деменции.
