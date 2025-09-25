Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина с потерей памяти
Пожилой мужчина с потерей памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:29

Когнитивный щит в тарелке: питание, которое отодвигает старость мозга

Невролог Екатерина Демьяновская: избыток соли повышает риск деменции и инсульта

Сердечно-сосудистое здоровье напрямую связано с работой мозга. Врачи напоминают: правильное питание помогает снизить риски инсультов, инфарктов и деменции, которая часто развивается на фоне сосудистых нарушений.

Роль диеты в профилактике когнитивных нарушений

Неврологи подчёркивают: поддерживать здоровье мозга невозможно без контроля водно-солевого баланса. Суточная норма соли должна составлять не более пяти граммов. Важно отказаться от привычки досаливать готовые блюда, так как избыток натрия повышает давление и ухудшает состояние сосудов.

"Важно контролировать водно-солевой баланс, ограничивая потребление соли до пяти граммов ежедневно и избегая дополнительного досаливания готовых блюд", — пояснила невролог Екатерина Демьяновская.

Основу рациона должны составлять натуральные продукты, богатые антиоксидантами и ненасыщенными жирами. Они помогают защитить нейроны от повреждений и способствуют сохранению когнитивных функций.

Сравнение продуктов, полезных для мозга

Категория Примеры Польза
Ягоды Черника, малина, клубника, клюква Антоцианы, защита нейронов
Листовая зелень Шпинат, кейл, романо, мангольд Витамин К, фолиевая кислота, антиоксиданты
Полезные жиры Оливковое масло, орехи, семена Поддержка сосудов, энергия
Цельнозерновые крупы Бурый рис, овсянка, гречка, киноа Стабильная энергия для мозга
Чай Зелёный, чёрный Антиоксиданты, улучшение концентрации

Советы шаг за шагом: как организовать питание для мозга

  1. Ограничьте соль — используйте специи и травы для усиления вкуса.

  2. Добавляйте ягоды в завтрак или перекусывайте ими в течение дня.

  3. Ешьте зелень ежедневно: шпинат или салат можно включать в обед.

  4. Используйте оливковое масло холодного отжима для салатов.

  5. Замените белый хлеб и макароны цельнозерновыми продуктами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Избыточное потребление соли → гипертония, риск инсульта → специи и лимонный сок.

  • Недостаток зелени в рационе → дефицит витаминов группы В и К → шпинат, капуста кейл.

  • Упор только на быстрые углеводы → скачки сахара и слабость → овсянка, бурый рис.

А что если…

Нет возможности часто покупать свежие ягоды? Их можно заменить замороженными — при правильной обработке они сохраняют большую часть витаминов и антиоксидантов.

FAQ

Можно ли полностью заменить соль специями?
Да, это помогает уменьшить потребление натрия и делает блюда более ароматными.

Какой чай лучше выбрать для мозга — зелёный или чёрный?
Оба содержат антиоксиданты, но зелёный мягче воздействует на нервную систему.

Сколько орехов можно есть в день?
Оптимальная порция — горсть (30-40 г), чтобы не перегружать рацион калориями.

Мифы и правда

  • Миф: только лекарства могут защитить от деменции.
    Правда: питание и образ жизни снижают риски не меньше.

  • Миф: цельнозерновые продукты не отличаются от белых.
    Правда: они дольше перевариваются и стабилизируют уровень сахара.

  • Миф: замороженные ягоды бесполезны.
    Правда: они сохраняют большую часть полезных веществ.

Сон и психология

Правильное питание улучшает не только физическое, но и психическое состояние. Сложные углеводы поддерживают стабильный уровень сахара, предотвращая перепады настроения, а омега-3 жиры из орехов и масла снижают уровень тревожности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Таисия Ермола: грейпфрут и зелёный чай помогают активировать обмен веществ сегодня в 3:10

Секрет стройности в тарелке: ешь жирное — и худеешь быстрее

Не все продукты одинаково влияют на обмен веществ. Узнайте, какие фрукты, напитки и специи помогут ускорить метаболизм и снизить чувство голода.

Читать полностью » Врач-инфекционист Вера Сережина: смартфон — один из самых загрязнённых предметов сегодня в 2:11

Смартфон дарит селфи и акне: грязная правда о главном предмете в руках

Телефон всегда рядом, но мало кто знает, сколько микробов он накапливает. Узнайте, как правильно ухаживать за смартфоном и защитить здоровье.

Читать полностью » Невролог Сюзанна Херимян: стресс и тревожность повышают риск сонного паралича сегодня в 1:17

Мистику развеяли, но страх остался: что на самом деле стоит за сонным параличом

Сонный паралич пугает своей неожиданностью и странными ощущениями. Узнайте, какие факторы влияют на его появление и как снизить риск.

Читать полностью » Косметолог Валерия Алифанова: лицензия клиники снижает риск осложнений при процедурах сегодня в 0:42

Уколы красоты обернутся бедой: когда косметолог без лицензии опаснее самой процедуры

Как отличить профессионального косметолога от «частного мастера» и избежать осложнений после процедур? Подробные советы и правила выбора.

Читать полностью » Силовые тренировки ускоряют метаболизм на 7% уже через 2–3 месяца занятий вчера в 23:41

Кардио сжигает жир, но без этого элемента вес будет возвращаться

Откройте секрет похудения с помощью силовых тренировок и узнайте, почему их сочетание с кардио дает лучшие результаты. Держите кузнецом своего тела.

Читать полностью » Александр Осиовский: внезапная головная боль после секса связана со стрессом и тревожностью вчера в 23:28

"Взрыв в голове" не только от любви: что скрывают редкие симптомы мужчин после секса

Почему после интимной близости у мужчин может появляться внезапная пульсирующая головная боль? Неврологи нашли объяснение.

Читать полностью » Волосы нельзя напитать только маслами — без влаги они остаются сухими вчера в 22:37

Масла не спасут волосы: главный миф ухода, в который продолжают верить

Раскройте тайны увлажнения волос! Узнайте, как простые техники и базовый уход могут сделать ваши пряди мягкими и блестящими без дорогостоящих процедур.

Читать полностью » Дыхательные упражнения помогают снизить тревожность и уснуть — мнение специалистов вчера в 22:28

Пять минут — и сон как у младенца: "дыхание пальцами" меняет ночи

Психотерапевт предложил необычную технику «дыхание пальцами», которая помогает снять стресс и заснуть за несколько минут.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Онколог Евгений Черёмушкин сообщил, что новые вакцины будут активировать иммунитет против рака
Садоводство

Щавель в Алтайском крае можно сеять под зиму — урожай появится раньше весной
Еда

Шницель с сыром сохраняет сочность благодаря правильной технологии приготовления
Еда

Кекс на сгущенном молоке с клубникой сохраняет мягкость и воздушность
Дом

Эксперты назвали 5 причин готовить в чугунных формах для запекания
Питомцы

Учёные: собаки, чаще наклоняющие голову, лучше усваивают команды
Садоводство

Рукoводство дачникам: морковь лучше убирать в конце сентября для сохранности до мая
Наука

Исследование в Communications Biology показало наличие у нектокарид вентрального ганглия, характерного для червей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet