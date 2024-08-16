Найден способ восстановления очистительных функций мозга

Исследование, проведенное под руководством датского нейробиолога Майкен Недергаард, показало, что препарат, используемый для стимуляции родов у беременных женщин, может активировать крошечные насосы, очищающие мозг от отходов у старых мышей.

Эти насосы, расположенные в лимфатических сосудах шеи, помогают удалять загрязнённую спинномозговую жидкость (СМЖ) из мозга, что играет ключевую роль в предотвращении когнитивного снижения, связанного с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. В ходе экспериментов выяснилось, что с возрастом эффективность этих насосов снижается, что приводит к накоплению белковых отходов в мозге, вызывающих нейродегенеративные заболевания. Применение препарата простагландин F2α, обычно используемого для стимуляции родов, помогло восстановить нормальную работу этих насосов у старых мышей, что может указывать на новый подход к лечению когнитивных нарушений у людей, сообщает New Atlas.

Авторы исследования считают, что этот метод, в сочетании с другими вмешательствами, может стать основой для будущих терапий заболеваний, связанных с когнитивными нарушениями.

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