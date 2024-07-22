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Врач Прощаев рассказал, что сухое вещество мозга на 80% состоит из жиров
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Врач Прощаев рассказал, что сухое вещество мозга на 80% состоит из жиров

Мозг является самым жирным органом в человеческом теле, составляя по сухому веществу 80% жиров. Врач Кирилл Прощаев утверждает, что избегание жиров в рационе может негативно сказаться на функционировании мозга, сообщает Газета.Ру.

Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, морепродуктах, растительных маслах, орехах и бобовых, необходимы для питания мозга. Также мозгу важны сахара, особенно глюкоза, которая служит его основным источником энергии.

Прощаев подчеркнул, что умеренное потребление продуктов с глюкозой полезно для мозга, в отличие от чрезмерного употребления сахара.

Фото: flickr.com/John Campbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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