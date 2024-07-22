Мозг является самым жирным органом в человеческом теле, составляя по сухому веществу 80% жиров. Врач Кирилл Прощаев утверждает, что избегание жиров в рационе может негативно сказаться на функционировании мозга, сообщает Газета.Ру.
Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, морепродуктах, растительных маслах, орехах и бобовых, необходимы для питания мозга. Также мозгу важны сахара, особенно глюкоза, которая служит его основным источником энергии.
Прощаев подчеркнул, что умеренное потребление продуктов с глюкозой полезно для мозга, в отличие от чрезмерного употребления сахара.
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