Нейрофизиолог Александр Россинский объяснил, что различия между мужским и женским мозгами влияют на поведение и когнитивные функции. Мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс, обрабатывают информацию и выстраивают логические связи.

Женщины лучше справляются с многозадачностью и быстрее восстанавливают речь после травм, в то время как мужчины склонны к сосредоточенности на одной задаче. Разницы также проявляются в способности запоминать информацию, коммуникации и эмпатии.

Эти различия обусловлены как физиологическими особенностями, так и социокультурными факторами, сообщает DoctorPiter.Ru.

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