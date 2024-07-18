Нейрофизиолог Александр Россинский объяснил, что различия между мужским и женским мозгами влияют на поведение и когнитивные функции. Мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс, обрабатывают информацию и выстраивают логические связи.
Женщины лучше справляются с многозадачностью и быстрее восстанавливают речь после травм, в то время как мужчины склонны к сосредоточенности на одной задаче. Разницы также проявляются в способности запоминать информацию, коммуникации и эмпатии.
Эти различия обусловлены как физиологическими особенностями, так и социокультурными факторами, сообщает DoctorPiter.Ru.
Фото: flickr.com/John Campbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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