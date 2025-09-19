Иллюзии глазами науки: лазерная стимуляция нейронов раскрыла тайны восприятия

Почему мы видим то, чего на самом деле нет? Иллюзии сопровождают человека повсюду: от простых "двойных" картинок до сложных оптических эффектов. Учёные давно знали, что мозг достраивает недостающую информацию, но как именно это происходит, стало ясно только сейчас.

Американские нейробиологи из Института Аллена провели эксперимент, в котором буквально "подсветили" лазером отдельные клетки мозга. Это позволило понять, какие нейроны отвечают за иллюзорные образы и каким образом мозг воспроизводит картинку на основе прошлого опыта.

Иллюзия как работа мозга

Наши органы чувств никогда не дают стопроцентно полной картины окружающего мира. Поэтому мозг компенсирует пробелы, достраивая образ на основе памяти и ожиданий. Это особенно заметно в случае зрительных иллюзий, когда мы видим линии, фигуры или контуры, которых на самом деле нет.

Раньше учёные объясняли этот феномен глобальными процессами обработки информации, но конкретных "узлов" в мозге, отвечающих за иллюзии, не удавалось выделить.

Как проходил эксперимент

Для опытов взяли мышей старше шести недель. Им показывали два вида стимулов:

полноценные изображения — линии, фигуры, контуры;

иллюзорные изображения — набор элементов, которые создают впечатление фигуры, хотя её физически нет.

Учёные фиксировали активность нейронов в зрительной коре. Выяснилось, что некоторые клетки реагировали только на иллюзорные образы, но оставались "немыми", когда животным показывали реальные изображения.

Затем исследователи применили лазерную стимуляцию — активировали эти нейроны искусственно. Результат оказался поразительным: мыши начали видеть иллюзорный образ даже без визуального стимула.

Сравнение восприятия

Ситуация Реакция мозга Результат Настоящее изображение Активность нейронов разных уровней Чёткая картинка Иллюзорное изображение Активность "специализированных" нейронов Мозг достраивает контур Лазерная стимуляция Искусственная активация без стимула Иллюзия "из памяти"

Советы шаг за шагом: как мозг создаёт иллюзию

Органы чувств передают неполный сигнал. В верхних отделах мозга включается память и опыт. Сигнал возвращается в нижние области зрительной коры. Там активируются нейроны, кодирующие "ожидаемое" изображение. Мозг соединяет реальный стимул и воображаемую часть, формируя цельный образ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Считать, что иллюзия — это "обман зрения" → недооценка роли памяти → правильнее рассматривать её как работу прогнозирующего мозга.

Игнорировать локальные цепи нейронов → потеря понимания механизмов → изучать конкретные клетки и их связи.

Рассматривать только сенсорный вход → не учитывать обратные связи сверху вниз → анализировать взаимодействие уровней мозга.

А что если…

…такие механизмы лежат в основе сновидений? Тогда ночные образы — не просто фантазия, а переработка и достройка опыта.

…их можно использовать в медицине? Например, для восстановления зрения при повреждениях сетчатки.

…подобные процессы формируют не только иллюзии, но и галлюцинации? Это объясняет психические расстройства.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Позволяет объяснить природу иллюзий Эксперименты проведены пока только на мышах Даёт новые подходы к лечению расстройств восприятия Перенос результатов на человека требует времени Подтверждает, что мозг активно "создаёт" реальность Сложность в контроле всех факторов памяти и опыта

FAQ

Что показал эксперимент?

Что мозг может создавать иллюзорные образы даже без внешнего сигнала, если активировать нужные нейроны.

Где находятся эти нейроны?

В первичной зрительной коре, где обрабатывается информация от глаз.

Можно ли вызвать иллюзию у человека лазером?

Технически — да, но эксперименты пока ограничиваются животными.

Зачем это нужно?

Чтобы понять, как мозг формирует восприятие, и разработать методы лечения нарушений зрения и восприятия.

Мифы и правда

Миф: иллюзии — это сбой зрения.

Правда: они возникают в мозге, как результат прогнозирования.

Миф: мозг пассивно принимает сигналы от глаз.

Правда: мозг активно достраивает картину мира.

Миф: иллюзии бесполезны.

Правда: они помогают мозгу быстро реагировать, используя прошлый опыт.

Интересные факты

Известная иллюзия "моя жена и моя тёща" тоже связана с опытом: молодые чаще видят девушку, пожилые — пожилую женщину. Лазерная стимуляция мозга называется оптогенетикой и активно используется в нейробиологии. Иллюзии встречаются у всех живых существ с развитым зрением, они помогают выживать в условиях неопределённости.

Исторический контекст

XX век: иллюзии изучались психологами как феномен восприятия. 2000-е: развитие методов нейровизуализации позволило искать их "центры" в мозге. 2020-е: оптогенетика открыла возможность напрямую активировать отдельные нейроны. 2025 год: эксперимент Института Аллена показал точный механизм возникновения иллюзий.