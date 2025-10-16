Мозг не спит даже ночью: учёные раскрыли, что происходит с воспоминаниями во сне

Ночью наш мозг не отдыхает — он работает над воспоминаниями, выбирая, какие детали стоит сохранить, а какие объединить в более общие образы. Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, показывает: именно фаза быстрого сна может определять, насколько подробно мы помним прошедшие события.

Как исследовали связь сна и памяти

Чтобы разобраться, как разные фазы сна влияют на то, что мы запоминаем, группа учёных пригласила 32 молодых добровольца. Каждому предложили выучить 96 пар "слово — картинка": например, слово, обозначающее действие, и изображение животного или растения. В этот момент специалисты фиксировали активность мозга участников с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Этот метод позволяет следить за колебаниями электрической активности на поверхности мозга.

После этого участники ложились спать, а их мозговые волны продолжали записывать. Наутро испытуемым снова показывали изображения, проверяя, какие из них остались в памяти.

"Используя ЭЭГ, мы смогли отследить, как активность мозга, связанная с воспоминаниями, менялась до и после сна", — сказал доцент Гонконгского политехнического университета Цзин Лю.

Учёные применили метод анализа репрезентативного сходства, чтобы сравнить паттерны активности мозга. Это позволило увидеть, как во сне изменяются воспоминания — от конкретных картинок (например, бигля) до более общих категорий (животные).

Что показали результаты

Команда обнаружила, что после сна мозговая активность, связанная с отдельными изображениями, ослабевала. Зато сигналы, отражающие более обобщённые категории, оставались устойчивыми.

Особенно ярко эта тенденция проявлялась у тех, у кого фаза быстрого сна занимала большую часть ночи. Это заставило исследователей предположить: именно БДГ помогает мозгу связывать новые впечатления с уже имеющимися знаниями, в то время как глубокий сон отвечает за сохранение детальных воспоминаний.

"Даже когда люди вспоминали то же самое после пробуждения, паттерны мозга, лежащие в основе этих воспоминаний, менялись", — добавила Лю.

Иными словами, сон не просто укрепляет память — он буквально перестраивает её. Быстрый сон способствует объединению информации, а медленный помогает сохранить точность деталей.

Две фазы — две роли

Фаза медленного сна включает три стадии, в том числе "глубокий сон" с медленными мозговыми волнами. В это время мозг словно архивирует события дня, фиксируя их в долговременной памяти.

Фаза быстрого сна, напротив, активна: глаза двигаются под веками, учащается дыхание, и именно тогда чаще всего снятся сновидения. В этот момент мозг интегрирует новые знания в уже существующие структуры, формируя смысловые связи.

"Полученные результаты указывают на взаимодополняющую роль быстрого и медленного сна в различных типах памяти, таких как общие знания и факты в сравнении с воспоминаниями о конкретном опыте", — отметил профессор психиатрии и нейробиологии Йельского университета Джордж Драгой.

Учёный подчеркнул: хорошее качество сна в целом напрямую связано с когнитивным здоровьем. Регулярный режим помогает мозгу выполнять обе задачи — сохранять точность и выстраивать контекст.

Сравнение: фазы сна и их функции

Фаза сна Основная функция Что происходит в мозге Лёгкий сон Переход от бодрствования к отдыху Замедляется дыхание и сердцебиение Глубокий сон Консолидация памяти, восстановление организма Укрепляются детальные воспоминания Быстрый сон (БДГ) Формирование связей между знаниями Информация интегрируется в общие категории

Советы шаг за шагом: как улучшить качество сна

Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Создайте подходящую среду. Используйте плотные шторы, уберите источники света и шума. Следите за температурой. Комфортная — около 18-20°C. Ограничьте кофеин и гаджеты. Последний кофе — не позже 15:00, экран — за час до сна. Добавьте расслабление. Тёплая ванна, дыхательные практики, ароматерапия или лёгкое чтение.

Хороший сон — не только отдых, но и ежедневная "перезагрузка" памяти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пропуск сна ради учёбы или работы.

Последствие: Снижение концентрации, ухудшение запоминания.

Альтернатива: Короткий дневной сон (20-30 минут) и стабильный график.

Ошибка: Засыпание под яркий экран телефона.

Последствие: Снижение выработки мелатонина, трудности с засыпанием.

Альтернатива: Использовать "ночной режим" или специальные очки с фильтром синего света.

Ошибка: Приём алкоголя для расслабления.

Последствие: Нарушение структуры сна, сокращение фазы БДГ.

Альтернатива: Травяные чаи с мятой или ромашкой.

А что если сон прерывается?

Если человек часто просыпается ночью, мозг не успевает пройти все циклы сна, и баланс между фазами нарушается. Это влияет на способность запоминать и систематизировать информацию. Даже при общем восьмичасовом сне, если быстрый сон сокращён, память страдает.

Специалисты советуют использовать фитнес-трекеры или умные часы для отслеживания фаз сна и корректировать привычки, если быстрый сон оказывается слишком коротким.

Плюсы и минусы сна разного типа

Тип сна Плюсы Минусы при дефиците Быстрый сон Усиливает креативность, улучшает ассоциации Снижается способность к обучению Глубокий сон Восстанавливает энергию, сохраняет детали памяти Нарушается концентрация, утомляемость

Сон и психология

Фаза БДГ тесно связана с эмоциональной переработкой. Именно во сне мозг смягчает острые переживания, помогая справляться со стрессом. Отсюда и ощущение "полегчало после сна" — не случайно: мозг перерабатывает эмоции и переводит их в безопасную форму.

Мифы и правда о сне

Миф 1. Чем дольше спишь, тем лучше память.

Правда: Главное — не продолжительность, а структура сна. Недостаток одной из фаз делает память менее устойчивой.

Миф 2. Быстрый сон — это только про сновидения.

Правда: В БДГ мозг активно сортирует информацию, связывая новые знания со старыми.

Миф 3. Можно "наспать впрок".

Правда: Организм не способен накопить эффект сна. Восстановление требует регулярности.

3 интересных факта

• Младенцы проводят до 50% сна в фазе БДГ — это помогает развитию мозга.

• После обучения новой информации длительность быстрого сна увеличивается.

• Люди, которые лучше запоминают сны, чаще испытывают яркие эмоциональные сновидения.

Исторический контекст

Первые наблюдения связи сна и памяти появились в XIX веке, когда немецкий психолог Герман Эббингауз описал кривую забывания. Позднее, в XX веке, с развитием ЭЭГ, учёные впервые увидели, что мозг во сне продолжает активно работать. Сегодня исследования с применением нейровизуализации и машинного анализа данных позволяют буквально "заглядывать" в процесс консолидации воспоминаний.

FAQ

Как понять, хватает ли мне быстрого сна?

Если вы просыпаетесь с ощущением усталости и плохо запоминаете новое, вероятно, фаза БДГ сокращена. Помогут трекеры сна.

Что лучше: дневной сон или ночной?

Ночной — ключевой. Дневной может компенсировать часть усталости, но не заменяет полноценные циклы.

Можно ли улучшить память с помощью тренировок сна?

Да, методы вроде медитации, дыхательных практик и "гигиены сна" доказано повышают качество БДГ и когнитивные функции.