Мозг летом просыпается быстрее: июль запускает скрытый источник энергии

В июле человеческий мозг демонстрирует выдающуюся продуктивность, однако этот феномен имеет четкое биологическое обоснование. Врач-эндокринолог, психотерапевт Диана Генварская в беседе с NewsInfo объяснила, почему летние месяцы становятся своего рода "пиковым сезоном" для когнитивных способностей.

Ранее сообщалось, что феномен "золотых часов" июля имеет под собой не только биологические, но и глубокие поведенческие основания. Длинный световой день действительно меняет наше восприятие времени и энергии, поэтому большинство людей в июле ощущают утренний прилив бодрости гораздо отчетливее.

По словам специалиста, определяющим фактором здесь становится экономия внутренней энергии. В теплое время года организму не требуется тратить значительные ресурсы на терморегуляцию, что позволяет перенаправить высвободившуюся энергию на метаболические процессы и поддержание положительного психоэмоционального состояния.

"Это за счет солнышка, за счет того, что организму не нужно поддерживать тепло. Он энергию тратит на другие радости, на то, чтобы поддержать настроение и тот баланс, который для нас важен", — отметила Генварская.

Важную роль играет и световой режим, который помогает нормализовать циркадные ритмы. Продолжительный световой день способствует качественному восстановлению во время ночного отдыха. Когда фаза глубокого сна проходит полноценно, человек просыпается более отдохнувшим, что критически важно для работы когнитивных систем. Стоит помнить, что недостаток сна напрямую ухудшает внимание и замедляет мыслительные реакции.

"Большее количество света. Глубина сна идет лучше. Метаболические процессы и настроение это взаимосвязанные вещи", — пояснила психотерапевт.

Врач подчеркнула, что для достижения максимальной эффективности планировать важные задачи необходимо на утренние часы. При этом важно следить за утренним рационом: еда не должна быть тяжелой, чтобы не провоцировать снижение активности после приема пищи.

Правильное питание помогает избежать ситуаций, когда скрытые причины усталости кроются в составе ежедневного меню. Кроме того, грамотное соблюдение режима дня позволяет избежать состояний, вызывающих провалы в памяти и когнитивный туман.

"Утренний завтрак должен быть сытным, но легким. Более полным и активным уже обед", — заключила эксперт.

Читайте также