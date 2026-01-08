Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с головной болью
Девушка с головной болью
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:29

Годы лечения мимо цели: паразиты в мозге маскируются под другие болезни

Паразиты могут поражать головной мозг — врач-диетолог Соломатина

Поражение головного мозга паразитами относится к редким, но крайне опасным состояниям, которые часто остаются без своевременного диагноза. Неврологические симптомы в таких случаях нередко лечат годами, не связывая их с гельминтами, что осложняет течение болезни и повышает риски для пациента. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

Как паразиты могут попасть в мозг

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, головной мозг человека надёжно защищён гематоэнцефалическим барьером. Однако при ослабленном иммунитете или высокой степени заражения паразиты всё же способны его преодолеть. В подобных ситуациях решающую роль играет общее состояние организма.

"Часто в головном мозге встречаются личинки свиного цепня, потому что когда они попадают в желудок, желудочный сок освобождает их от защитной пленки, а кровоток переносит их в мозг", — пояснила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Кроме того, мозг может поражаться при токсоплазмозе — паразитарном заболевании, вызываемом Toxoplasma gondii. По словам специалиста, чаще всего заражение происходит у владельцев домашних кошек, особенно если животные не проходят регулярную противопаразитарную обработку.

Источники заражения и бытовые риски

Елена Соломатина подчёркивает, что переносчиками паразитов могут быть не только кошки, но и собаки. Существенный риск представляют и продукты питания. Врач напомнила, что заражение возможно через речную рыбу, особенно при домашнем засаливании или вялении с нарушением технологии.

К числу потенциальных источников заражения также относятся недостаточно термически обработанное мясо, в первую очередь свинина, некачественная питьевая вода, немытые фрукты и овощи, а также несоблюдение элементарных правил гигиены. Даже плохо прожаренный шашлык, по словам эксперта, может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.

Симптомы, которые легко спутать с другими болезнями

При попадании паразитов в головной мозг запускается активная реакция иммунной системы. Возникает воспалительный процесс, формируется очаг с накоплением жидкости, что приводит к повышению внутричерепного давления. Это становится причиной разнообразных неврологических нарушений.

"В зависимости от того, какой отдел головного мозга будет поврежден паразитами, зависит симптоматика", — отметила Соломатина.

По её словам, у пациентов могут появляться проблемы со зрением, сильные головные боли, приступы агрессии, повышенная возбудимость и аллергические реакции. В отдельных случаях формируются очаги, провоцирующие эпилептические припадки, которые могут протекать атипично — без судорог и потери сознания.

Диагностика и опасность ошибок

Специалист обратила внимание, что паразитарные поражения мозга нередко путают с инсультами или опухолями. Возможны речевые нарушения, которые внешне напоминают ишемический инсульт, что затрудняет постановку диагноза. При этом стандартный анализ кала в таких случаях неинформативен.

По словам врача, при наличии неврологических симптомов неясного происхождения необходимо сдавать анализы крови, а также проходить КТ или МРТ. Эти исследования позволяют выявить очаг заражения и избежать длительного и неэффективного лечения. Некоторые пациенты, подчеркнула Соломатина, годами лечат симптомы, так и не узнав истинную причину заболевания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потребление консервантов повысило риск диабета 2 типа — Nature Communications сегодня в 8:08
Этот компонент в обработанной еде считали безобидным — но цифры настораживают

Французские учёные обнаружили связь между консервантами в обработанных продуктах и риском диабета второго типа, изучив данные более 100 тысяч человек.

Читать полностью » Вирус герпеса HHV-6B поражает 90 процентов детей до двух лет — Science Advances сегодня в 8:01
Вирус, который спал в костях: в останках с территории Древней Руси нашли предка современного герпеса

Ученые восстановили древние геномы вируса герпеса и выяснили, что он эволюционировал вместе с человеком более двух тысяч лет.

Читать полностью » Красное и переработанное мясо в большом количестве повышают риск рака — JNCI сегодня в 7:59
Ваш обеденный стол может быть опаснее курения: ученые назвали тип питания, который провоцирует рак

Ученые выяснили, какой тип питания связан с повышенным риском онкологических заболеваний и почему опасен не один продукт, а весь рацион.

Читать полностью » Учителя имеют право требовать справку после болезни ребенка — Болотова сегодня в 7:44
Справка — это щит для всего класса: как одна бумага защищает детей от повторной вспышки болезни

Эксперт напомнила, в каких случаях школа вправе требовать справку после болезни ребенка и почему это связано с санитарной безопасностью.

Читать полностью » Отсутствие насморка отличает грипп от ОРВИ — Бабаченко сегодня в 7:19
Грипп маскируется под простуду: вот тайный симптом, который выдаёт опасную болезнь с первого дня

Врач объяснила, по какому признаку можно отличить грипп от ОРВИ в первые дни болезни и почему особенно важно внимательно следить за состоянием детей.

Читать полностью » Четверо детей заразились ботулизмом в Подмосковье — Роспотребнадзор сегодня в 7:09
Семейный ужин, который чуть не стал последним: расследование Роспотребнадзора раскрывает детали

Роспотребнадзор начал проверку после случая массового ботулизма в Подмосковье, где восемь человек отравились кониной. Расследование продолжается, причины уточняются.

Читать полностью » Тесная зимняя обувь ухудшает венозный отток и усиливает отёки ног — Елена Смирнова сегодня в 7:07
Ноги отекают не от мороза: зимняя обувь может запускать проблемы с сосудами

Тесная зимняя обувь может усиливать отёки и нарушать венозный отток. Флеболог объяснила, почему важны размер, подошва и каблук.

Читать полностью » Свежесть мяса проверяют нажатием пальца и быстрым восстановлением формы — Роспотребнадзор сегодня в 7:07
Секунда на проверку — и вы не отравитесь: главный лайфхак перед покупкой мяса

Роспотребнадзор назвал самый надёжный способ проверить мясо перед покупкой и объяснил, где его безопаснее брать в сезон шашлыков.

Читать полностью »

Новости
Наука
Землетрясение в Чили показало новую природу глубоких разрывов — Nature Communications
Экономика
Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин
Авто и мото
Свист, вибрация и стук двигателя при холодном пуске связаны с износом узлов — Аргументы и факты
Туризм
Ереван является одним из древнейших городов мира и старше Рима — гиды
Экономика
Все пенсии и пособия вырастут в 2026 году — депутат Бессараб
Красота и здоровье
Стресс может провоцировать язву и астму — психотерапевт Галуза
Общество
Квартиру за 11 млн рублей купили через Wildberries — РИА Новости
ЮФО
Рекордное тепло пришло в Крым на новогодние праздники — РИА Новости Крым
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet