Годы лечения мимо цели: паразиты в мозге маскируются под другие болезни

Поражение головного мозга паразитами относится к редким, но крайне опасным состояниям, которые часто остаются без своевременного диагноза. Неврологические симптомы в таких случаях нередко лечат годами, не связывая их с гельминтами, что осложняет течение болезни и повышает риски для пациента. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

Как паразиты могут попасть в мозг

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, головной мозг человека надёжно защищён гематоэнцефалическим барьером. Однако при ослабленном иммунитете или высокой степени заражения паразиты всё же способны его преодолеть. В подобных ситуациях решающую роль играет общее состояние организма.

"Часто в головном мозге встречаются личинки свиного цепня, потому что когда они попадают в желудок, желудочный сок освобождает их от защитной пленки, а кровоток переносит их в мозг", — пояснила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Кроме того, мозг может поражаться при токсоплазмозе — паразитарном заболевании, вызываемом Toxoplasma gondii. По словам специалиста, чаще всего заражение происходит у владельцев домашних кошек, особенно если животные не проходят регулярную противопаразитарную обработку.

Источники заражения и бытовые риски

Елена Соломатина подчёркивает, что переносчиками паразитов могут быть не только кошки, но и собаки. Существенный риск представляют и продукты питания. Врач напомнила, что заражение возможно через речную рыбу, особенно при домашнем засаливании или вялении с нарушением технологии.

К числу потенциальных источников заражения также относятся недостаточно термически обработанное мясо, в первую очередь свинина, некачественная питьевая вода, немытые фрукты и овощи, а также несоблюдение элементарных правил гигиены. Даже плохо прожаренный шашлык, по словам эксперта, может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.

Симптомы, которые легко спутать с другими болезнями

При попадании паразитов в головной мозг запускается активная реакция иммунной системы. Возникает воспалительный процесс, формируется очаг с накоплением жидкости, что приводит к повышению внутричерепного давления. Это становится причиной разнообразных неврологических нарушений.

"В зависимости от того, какой отдел головного мозга будет поврежден паразитами, зависит симптоматика", — отметила Соломатина.

По её словам, у пациентов могут появляться проблемы со зрением, сильные головные боли, приступы агрессии, повышенная возбудимость и аллергические реакции. В отдельных случаях формируются очаги, провоцирующие эпилептические припадки, которые могут протекать атипично — без судорог и потери сознания.

Диагностика и опасность ошибок

Специалист обратила внимание, что паразитарные поражения мозга нередко путают с инсультами или опухолями. Возможны речевые нарушения, которые внешне напоминают ишемический инсульт, что затрудняет постановку диагноза. При этом стандартный анализ кала в таких случаях неинформативен.

По словам врача, при наличии неврологических симптомов неясного происхождения необходимо сдавать анализы крови, а также проходить КТ или МРТ. Эти исследования позволяют выявить очаг заражения и избежать длительного и неэффективного лечения. Некоторые пациенты, подчеркнула Соломатина, годами лечат симптомы, так и не узнав истинную причину заболевания.