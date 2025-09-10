Шокирующая симфония: почему собаки, свиньи и люди слышат мир одинаково

Представьте: собаки, свиньи и люди — виды, разделённые миллионами лет эволюции — реагируют на звуки почти одинаково. Новое исследование раскрывает, что за этим стоит древний механизм мозга, который помогает выживать и общаться. Давайте разберёмся, что это значит для науки и нас самих.

Эволюционные корни восприятия голоса

Исследователи из кафедры этологии ELTE в Венгрии провели первое прямое сравнение домашних собак, свиней и людей. Они изучили, как мозг этих млекопитающих обрабатывает голосовые звуки.

Участники эксперимента — люди, собаки и свиньи — слушали разные звуки: человеческие голоса, лай собак, хрюканье свиней, а также шумы вроде капели воды или звуков машин. Электроды ЭЭГ регистрировали мозговые реакции без седации или обучения. Животные чувствовали себя комфортно рядом с людьми.

Почему это важно для выживания

Для социальных видов, таких как люди, собаки и свиньи, умение отличать вокализации от других звуков критично. Это помогает распознавать представителей своего вида, что влияет на выживание и размножение.

"Хотя вокальные звуки несут важную информацию для многих животных, ранее было неясно, как эти способности отражаются в мозге у эволюционно далёких видов млекопитающих", — говорит соавтор исследования Богларка Морваи.

Двухэтапная модель мозговой реакции

Эксперимент показал двухэтапный процесс:

первый этап : Вокализации любого типа вызывают быструю активность мозга у людей и свиней уже через 200 мс. Это значит, что такие звуки воспринимаются как особенно значимые.

: Вокализации любого типа вызывают быструю активность мозга у людей и свиней уже через 200 мс. Это значит, что такие звуки воспринимаются как особенно значимые. второй этап: Распознавание голоса своего вида происходит через 300 мс у всех трёх видов — это более сложная категоризация.

"Результаты выявили двухэтапную модель реакции мозга. У людей и свиней вокализации любого типа вызывали выраженную активность мозга практически сразу, в течение 200 мс после предъявления стимула, что позволяет предположить, что такие звуки выделяются как особенно значимые. Распознавание голоса, принадлежащего к своему виду, появлялось позже, всего через 300 мс у всех трёх видов, что отражает более сложный процесс категоризации вокализации", — добавляет Морваи.

Примечательно, что эти паттерны были очень похожи, несмотря на большую эволюционную дистанцию между тремя видами, что указывает на общие нейронные механизмы, которые, вероятно, существовали ещё до расхождения их линий около 90 миллионов лет назад.

Домашние животные и человеческий голос

Интересно, что мозг собак и свиней, живущих рядом с людьми, не показал особой чувствительности к человеческому голосу. Это подтверждает: навык не связан с одомашниванием, а уходит корнями в древнее наследие млекопитающих.

"Удивительно, но, несмотря на то, что подопытные собаки и свиньи живут рядом с людьми, их мозг не проявил особой чувствительности к человеческому голосу", — отмечает руководитель исследования Лилла Мадьяри.

Это подтверждает идею о том, что эти способности не были затронуты недавним одомашниванием, а являются частью древнего наследия млекопитающих.

Ценность для понимания человеческого мозга

Результаты исследования подчёркивают, как изучение домашних животных помогает понять механизмы человеческого мозга. Они проливают свет на эволюционные основы коммуникации.