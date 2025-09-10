Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Английский бульдог
Английский бульдог
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:37

Шокирующая симфония: почему собаки, свиньи и люди слышат мир одинаково

Мозг собак и свиней обрабатывает голоса как человеческий

Представьте: собаки, свиньи и люди — виды, разделённые миллионами лет эволюции — реагируют на звуки почти одинаково. Новое исследование раскрывает, что за этим стоит древний механизм мозга, который помогает выживать и общаться. Давайте разберёмся, что это значит для науки и нас самих.

Эволюционные корни восприятия голоса

Исследователи из кафедры этологии ELTE в Венгрии провели первое прямое сравнение домашних собак, свиней и людей. Они изучили, как мозг этих млекопитающих обрабатывает голосовые звуки.

Участники эксперимента — люди, собаки и свиньи — слушали разные звуки: человеческие голоса, лай собак, хрюканье свиней, а также шумы вроде капели воды или звуков машин. Электроды ЭЭГ регистрировали мозговые реакции без седации или обучения. Животные чувствовали себя комфортно рядом с людьми.

Почему это важно для выживания

Для социальных видов, таких как люди, собаки и свиньи, умение отличать вокализации от других звуков критично. Это помогает распознавать представителей своего вида, что влияет на выживание и размножение.

"Хотя вокальные звуки несут важную информацию для многих животных, ранее было неясно, как эти способности отражаются в мозге у эволюционно далёких видов млекопитающих", — говорит соавтор исследования Богларка Морваи.

Двухэтапная модель мозговой реакции

Эксперимент показал двухэтапный процесс:

  • первый этап: Вокализации любого типа вызывают быструю активность мозга у людей и свиней уже через 200 мс. Это значит, что такие звуки воспринимаются как особенно значимые.
  • второй этап: Распознавание голоса своего вида происходит через 300 мс у всех трёх видов — это более сложная категоризация.

"Результаты выявили двухэтапную модель реакции мозга. У людей и свиней вокализации любого типа вызывали выраженную активность мозга практически сразу, в течение 200 мс после предъявления стимула, что позволяет предположить, что такие звуки выделяются как особенно значимые. Распознавание голоса, принадлежащего к своему виду, появлялось позже, всего через 300 мс у всех трёх видов, что отражает более сложный процесс категоризации вокализации", — добавляет Морваи.

Примечательно, что эти паттерны были очень похожи, несмотря на большую эволюционную дистанцию между тремя видами, что указывает на общие нейронные механизмы, которые, вероятно, существовали ещё до расхождения их линий около 90 миллионов лет назад.

Домашние животные и человеческий голос

Интересно, что мозг собак и свиней, живущих рядом с людьми, не показал особой чувствительности к человеческому голосу. Это подтверждает: навык не связан с одомашниванием, а уходит корнями в древнее наследие млекопитающих.

"Удивительно, но, несмотря на то, что подопытные собаки и свиньи живут рядом с людьми, их мозг не проявил особой чувствительности к человеческому голосу", — отмечает руководитель исследования Лилла Мадьяри.

Это подтверждает идею о том, что эти способности не были затронуты недавним одомашниванием, а являются частью древнего наследия млекопитающих.

Ценность для понимания человеческого мозга

Результаты исследования подчёркивают, как изучение домашних животных помогает понять механизмы человеческого мозга. Они проливают свет на эволюционные основы коммуникации.

"Наши результаты показывают, что, работая с животными, которые доверяют нам настолько, что принимают участие в этих экспериментах, мы можем раскрыть фундаментальные биологические механизмы, которые формируют коммуникацию на протяжении миллионов лет", — объясняет соавтор исследования Аттила Андикс.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый вид войли обнаружен в Австралии по окаменелостям сегодня в 17:59

Разгадка судьбы войли: что важно знать для сохранения исчезающих животных

Ученые открыли новый вид войли, вероятно вымерший, из австралийских окаменелостей. Это открытие раскрывает секреты экосистемы и усилий по сохранению сумчатых.

Читать полностью » Тень черной дыры в M87 помогает астрономам уточнить свойства темной материи сегодня в 17:53

От яркой вспышки к полной тьме: как тень черной дыры делает поиски темной материи драматичнее

Наблюдения за тенью черной дыры в M87 помогают сузить поиски темной материи. Новые модели раскрывают влияние частиц на изображения EHT — что дальше?

Читать полностью » Палеонтологи нашли окаменелости крокодиломорфа в Патагонии сегодня в 16:55

Окаменелости меняют взгляд: хищник 250 кг, что перевернул пищевую цепь динозавров

В Патагонии нашли останки гигантского хищника, охотившегося на динозавров 70 млн лет назад. Что это меняет в понимании мелового периода?

Читать полностью » Исследователи применили шиповник для защиты от вирусов гриппа сегодня в 16:49

Грипп А атакует: спасение в шиповнике и душице, которое остановит эпидемию

Учёные нашли способ использовать травы для борьбы с гриппом А. Сборы из душицы и солодки подавляют вирусы на 30%, но есть нюансы. Подробности о природной альтернативе.

Читать полностью » Китайские ученые создали микророботов: энергия схлопывающихся пузырьков – секрет успеха сегодня в 15:30

Тайна схлопывающихся пузырьков: как физическое явление помогает микророботам выполнять сложные задачи

Впервые энергию схлопывающихся пузырьков применили для движения микророботов! Новая технология сулит прорыв в медицине, биоинженерии и точной сборке.

Читать полностью » Учёные Сколтеха создали модель памяти и рассчитали оптимум при семи чувствах сегодня в 14:58

Неожиданный предел памяти: почему всё упирается в "семь чувств"

Учёные из Сколтеха разработали модель памяти и неожиданно выяснили: максимальная ёмкость достигается при семи измерениях. Отсюда вывод — оптимальное число чувств равно семи.

Читать полностью » Ксенотрансплантация почки: генетически модифицированная свинья дарит надежду на будущее сегодня в 14:30

Отторжение побеждено: генетически модифицированная почка свиньи – новый шанс для пациентов с почечной недостаточностью

67-летний Тим Эндрюс стал первым в мире, кто прожил полгода после пересадки генетически модифицированной свиной почки. Прорыв в ксенотрансплантации даёт надежду миллионам.

Читать полностью » Оумуамуа оказался экзо-Плутоном: ученые раскрыли тайну межзвездного объекта сегодня в 13:30

Межзвёздный визитёр: Оумуамуа раскрыл секреты планетарного хаоса в ранней Вселенной

Ученые предполагают, что межзвездный объект Оумуамуа является фрагментом азотной экзопланеты, похожей на Плутон. Открытие проливает свет на планетарный хаос в истории ранней Вселенной.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Типичные схемы автоподставщиков на дорогах — эксперты по безопасности
Туризм

Пассажиры требовали 7,5 млн руб. от "Аэрофлота" за отмену дешёвых билетов
Еда

Врачи объяснили, безопасен ли глутамат натрия при умеренном употреблении
Спорт и фитнес

Спортивные диетологи назвали главные ошибки питания перед и после тренировок
Наука

Раскопки в Бибер-Дереси выявили маршрут заселения Европы 400 тыс. лет назад
Садоводство

Агрономы назвали многолетники, которые нужно обрезать осенью для защиты от болезней
Дом

Мытьё окон без разводов: специалисты рекомендуют уксус с водой и микрофибру
Питомцы

Ветеринары предупредили об опасных для собак листьях, орехах и грибах осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet