Удивительный феномен: мозг не реорганизуется после ампутации конечности

После потери конечности, будь то вследствие серьезной травмы или болезни, первое, что приходит на ум, — это как человек будет жить без неё. Однако сам процесс адаптации организма — не всегда такой очевидный. Исследования показывают, что наш мозг продолжает "помнить" утраченные конечности. Он сохраняет их ментальную карту, несмотря на отсутствие физического органа.

Мозг не забывает потерянную конечность

После ампутации многие пациенты жалуются на то, что продолжают ощущать свою утрату. Некоторые испытывают боль, другие — просто чувствуют присутствие потерянной части тела. Это явление получило название "галлюциноз". На первый взгляд это может показаться нелогичным, ведь конечности уже нет, но мозг продолжает их "видеть".

Однако новые исследования показывают, что это не случайность. В журнале Nature Neurosciences 21 августа 2025 года была опубликована работа, в которой ученые доказали, что мозг сохраняет карту утраченных конечностей на неопределённо долгий срок. Это открытие ставит под сомнение многие существующие теории, ведь раньше предполагалось, что мозг должен бы реорганизоваться после ампутации, но этого не происходит.

Почему мозг не реорганизуется?

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что карта конечностей в мозге сохраняется без изменений, даже спустя годы после ампутации. Это объясняет, почему люди по-прежнему могут ощущать болевые симптомы или просто ощущать "потерянную" конечность, даже если её давно нет.

Это открытие меняет наш взгляд на функционирование мозга и приводит к важным последствиям для медицины. Мы находимся на пороге революции в области нейропротезирования и лечения пациентов, потерявших конечности.

Протезы и нейропротезирование: шаг в будущее

Сегодня протезы способны заменить утраченные конечности, но они взаимодействуют только с периферической нервной системой. Протезы работают за счет сокращения мышц, что позволяет пациенту использовать их, но это не возвращает полный функционал утраченной части тела.

Однако новое открытие сулит настоящую революцию в области нейропротезирования. Если бы мы смогли подключить протезы напрямую к ментальной карте мозга с помощью сети электродов, настроенных на нервную ткань, наш мозг воспринимал бы протез как продолжение утраченной конечности. Это избавило бы пациента от необходимости учиться пользоваться протезом — мозг автоматически интерпретировал бы его как свою утрату.

Пока такие технологии находятся в стадии экспериментов, но перспектива их применения выглядит весьма обнадеживающей.