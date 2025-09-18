Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мозг после смерти: открытие ученых
Мозг после смерти: открытие ученых
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:18

Чип в голове и курсор силой мысли: как уже 12 человек живут с устройством Neuralink

В испытаниях Neuralink участвуют 12 человек с параличом — данные на осень 2025

Компания Илона Маска Neuralink сделала ещё один шаг вперёд: число людей с её нейроимплантами превысило десяток. В официальном сообщении утверждается, что по всему миру уже 12 человек живут с чипами, проведя в общей сложности более 2000 дней и 15 000 часов в режиме работы устройств.

"Мы с нетерпением ждем продолжения изучения возможностей нейронных интерфейсов со всеми нашими участникам", — заявили в компании.

Эти данные показывают заметный рост программы испытаний: ещё летом речь шла всего о семи пациентах с тяжёлым параличом. Первый случай чипирования Neuralink был зарегистрирован в январе 2024 года.

Новая фаза экспериментов

В июле компания начала крупное исследование совместно с британскими специалистами из Университетского колледжа Лондона и больницы Ньюкасла. Их участие выводит проект в международный масштаб и добавляет научной экспертизы.

Технология Neuralink в первую очередь предназначена для людей с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Импланты позволяют управлять компьютерами или протезами силой мысли, что открывает возможности для восстановления утраченных функций.

Сравнение подходов к нейроинтерфейсам

Технология Цель Этап развития
Neuralink Инвазивный чип для прямого соединения мозга и компьютера Клинические испытания (12 пациентов)
Non-invasive BCI (например, через ЭЭГ) Внешние датчики для считывания сигналов мозга Массовые прототипы и научные проекты
Медицинские импланты (Cochlear, Retina) Восстановление слуха и зрения Утверждённые устройства, коммерческое применение

Советы шаг за шагом

  1. Перед интересом к технологиям нейроимплантов изучите альтернативные неинвазивные интерфейсы, доступные на рынке.

  2. Следите за публикациями клинических исследований — это лучший источник достоверных данных.

  3. Используйте официальные каналы компаний (FDA, EMA, сайты университетов), чтобы избегать недостоверных слухов.

  4. Если речь идёт о медицинских показаниях, консультируйтесь только с профильными специалистами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять непроверенным сообщениям о "чудесных" возможностях чипа.
    Последствие: завышенные ожидания, риск разочарования.
    Альтернатива: читать научные публикации и отчёты регуляторов.

  • Ошибка: воспринимать нейроимплант как готовый массовый продукт.
    Последствие: неверные представления о доступности технологии.
    Альтернатива: помнить, что это пока стадия ограниченных испытаний.

  • Ошибка: путать терапевтические цели с идеями "улучшения" здорового мозга.
    Последствие: формирование мифов.
    Альтернатива: различать медицинскую и экспериментальную сферу применения.

А что если…

Что будет, если импланты получат массовое распространение? Для людей с инвалидностью это может означать доступ к новым возможностям и независимости. Но вместе с этим появятся вопросы о приватности мыслей, этике контроля и социальной справедливости: кто сможет позволить себе такие устройства?

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Помощь людям с параличом и тяжёлыми нарушениями Инвазивная операция с рисками
Возможность управлять техникой силой мысли Высокая стоимость и ограниченный доступ
Развитие науки о мозге Этические и правовые вопросы

FAQ

Как выбрать надёжный источник информации о Neuralink?
Опирайтесь на публикации в научных журналах, пресс-релизы компании и отчёты регуляторов.

Сколько стоит нейроимплант?
На данный момент официальных цен нет, так как технология ещё не вышла в массовое применение.

Что лучше: инвазивные или неинвазивные интерфейсы?
Зависит от целей: для медицинских случаев инвазивные могут быть эффективнее, но для общего использования безопаснее внешние датчики.

Мифы и правда

  • Миф: нейроимпланты уже доступны для всех.
    Правда: это пока клинические исследования с ограниченным числом участников.

  • Миф: чипы позволяют "читать мысли".
    Правда: они распознают ограниченные паттерны активности мозга для управления устройствами.

  • Миф: чип полностью излечивает паралич.
    Правда: речь идёт о частичном восстановлении функций через интерфейс.

Сон и психология

Использование нейроинтерфейсов связано с психологической адаптацией: пациентам нужно привыкнуть к новой форме управления, что может быть утомительно. Поэтому важен режим сна и восстановления, чтобы мозг успевал закреплять новые навыки.

Три интересных факта

  1. Первый чип Neuralink официально имплантировали в январе 2024 года.

  2. В июне компания сообщала о семи пациентах, а к осени их число выросло до 12.

  3. Общий суммарный опыт использования чипов уже превышает 15 тысяч часов.

Исторический контекст

  • 1950-е: первые эксперименты с электродами для записи сигналов мозга.

  • 1970-е: развитие ЭЭГ и первых интерфейсов "мозг-компьютер".

  • 1990-е: появление коммерческих медицинских имплантов (например, для слуха).

  • 2020-е: Neuralink и другие компании выходят на клинические испытания с прямыми интерфейсами.

