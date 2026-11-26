Технология мозговых имплантов, продвигаемая современными миллиардерами, является плагиатом разработок двадцатипятилетней давности и не имеет долгосрочных перспектив из-за биологических особенностей человеческого организма, пояснил NewsInfo заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, доктор биологических наук, профессор Сергей Савельев.

Ранее сообщалось, что компания Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на проведение нового клинического исследования имплантируемого интерфейса "мозг — компьютер" LINK. Одобрение регулятора позволит начать первое ключевое клиническое исследование устройства в США. В нем смогут участвовать люди с боковым амиотрофическим склерозом.

Биолог подчеркнул, что подобные операции были разработаны в Чехии еще в конце прошлого тысячелетия, примерно в 1997–1998 годах, для помощи людям, полностью утратившим слух. Специалисты внедряли чипы в кохлеарные ядра ствола мозга, соединяя их с внешним приемником.

Тем не менее, по словам профессора, практика показала несостоятельность метода в долгосрочной перспективе. Современная нейробиология продолжает сталкиваться с фундаментальными барьерами при попытках прямой интеграции электроники в нервную ткань.

"Через некоторое время начинается образование вокруг этих ножек, этих чипов, которые внедряют в нервную ткань. Начинается образование глиального рубца. Естественно, через некоторое время все это прекращается, поскольку мозг, его глиальные клетки, эту штуку отторгают", — пояснил Савельев.

Эксперт отметил, что хотя мозг является забарьерным органом и лишен классической иммунной системы, защитные механизмы в нем работают иначе. Глиальные клетки изолируют любое инородное тело, будь то чип или металлический предмет, делая невозможным стабильное поддержание связи между нейронами и компьютером.

Подобные сложности возникают и в других областях, где требуется высокая точность, например, когда автоматизация медицины сталкивается с непредсказуемостью живых тканей. По мнению профессора, проект Илона Маска лишь повторяет пройденный путь, игнорируя известные науке результаты.

"Перспективы у этой интеграции никакой нет. Обычный способ Илона Маска украсть немножко еще денег. Давно протухшая технология, которая себя не оправдала", — рассказал специалист.

Профессор также добавил, что попытки реализации таких проектов могут быть опасны для добровольцев из-за риска развития воспалительных процессов вокруг внедренных электродов. В то время как одни ученые сосредоточены на поиске путей лечения болезней нервной системы, другие используют громкие заголовки для привлечения инвестиций.

Профессор убежден, что технологического прорыва в этой области ждать не стоит, так как биологический ответ мозга остается неизменным на протяжении десятилетий. При этом фундаментальная наука все еще ищет ответы на вопросы о природе сознания, а не только о способах передачи сигналов. В качестве альтернативы инвазивным методам активно развивается интерфейс мозг-компьютер, работающий на основе анализа ЭЭГ и нейросетей, что исключает прямое вмешательство в ткани.

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