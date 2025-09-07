Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Piero at Dutch Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:06

Мозг не ржавеет: какие простые шаги запускают обновление нейронов

Психолог Ребекка Маколей: изучение новых навыков создаёт новые связи в мозге

С возрастом многие начинают замечать, что умственная скорость снижается: новые навыки даются сложнее, память подводит чаще. Это естественный процесс, но он не означает, что улучшить работу мозга невозможно. Благодаря пластичности наш мозг способен перестраиваться и развиваться на протяжении всей жизни. Главное — давать ему новые задачи и впечатления.

Почему мозгу нужны вызовы

Специалисты отмечают, что одно из лучших средств для сохранения ясности ума — это выход за рамки привычного. Когда вы пробуете что-то новое, мозг создаёт новые связи и активизирует работу разных отделов. В итоге повышается настроение, улучшается концентрация и даже укрепляется уверенность в себе.

"Изучение новых вещей создает активность в вашем мозге, которая, по-видимому, оказывает благотворное влияние", — сказала младший специалист по психологии Ребекка Маколей.

Она работает в клинике памяти и наблюдает, как разнообразные занятия помогают её пациентам дольше оставаться в тонусе и умственно, и физически.

1. Играйте и развивайтесь

Обычные настольные игры могут оказаться настоящей тренировкой для мозга. Шахматы учат планировать, просчитывать шаги наперёд и держать в памяти сразу несколько вариантов развития событий.

Не нравится шахматная доска? Попробуйте другие игры:

  • японская игра го развивает зрительную память;
  • карты и настольные развлечения помогают сохранять остроту ума даже в пожилом возрасте;
  • игры в компании стимулируют не только мышление, но и социальные навыки.

В качестве альтернативы можно использовать специальные онлайн-платформы, где предлагаются упражнения для памяти и скорости реакции. Они строятся на научных исследованиях и могут стать полезным дополнением к привычным играм.

2. Танцы для ума и тела

Танцевальные занятия — это не только удовольствие и движение под музыку. Любой танец, будь то вальс, фокстрот или популярные современные направления, заставляет мозг координировать движения, держать в памяти последовательность шагов и ориентироваться в пространстве.

Исследования показывают, что танцы особенно полезны людям с риском развития деменции и болезни Альцгеймера. Регулярные тренировки помогают улучшить когнитивные функции и поддерживать социальную активность.

3. Творчество и ручная работа

Кулинария, рукоделие или работа с деревом — все эти занятия требуют внимания, усидчивости и концентрации. Освоение нового рецепта или сложного вязального узора заставляет мозг трудиться активнее.

К тому же такие хобби помогают бороться со стрессом. Повторяющиеся действия вроде вязания действуют успокаивающе, а готовый результат приносит удовлетворение и возможность поделиться с близкими.

"Эти занятия заставляют вас чувствовать себя хорошо. Они могут уменьшить стресс, тревогу и депрессию", — отметила Ребекка Маколей.

Хорошее эмоциональное состояние напрямую связано с ясностью мышления, поэтому творчество играет двойную роль.

4. Ломайте привычные схемы

Рутина делает жизнь предсказуемой, но для мозга она означает минимум нагрузки. Поэтому полезно вносить в повседневность небольшие перемены.

Например:

  • меняйте маршрут прогулки;
  • пробуйте новые блюда и рецепты;
  • читайте не только новости, но и книги или слушайте подкасты.

Даже небольшие сдвиги в привычках дают мозгу новый опыт. Учёные доказали, что даже простая ходьба назад способна улучшать память: необычные движения включают дополнительные зоны мозга.

5. Тренировки для мозга

Современные технологии предлагают доступные способы поддерживать когнитивное здоровье. Программы с упражнениями для памяти и внимания можно запускать на компьютере или смартфоне. Их эффективность подтверждена научными исследованиями, а регулярные занятия помогают ускорить реакции, повысить концентрацию и легче справляться с повседневными задачами.

Такой "фитнес для мозга" позволяет не только укреплять когнитивные функции, но и замечать реальные изменения в повседневной жизни: становится проще запоминать мелочи и организовывать дела.

Здоровье мозга во многом зависит от того, насколько активно и разнообразно мы его используем. Новые игры, танцы, творчество, перемены в привычках и специальные упражнения помогают не только сохранить ясность ума, но и делают жизнь интереснее.

