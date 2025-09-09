Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тяжёлая еда
Тяжёлая еда
Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:46

Три продукта, от которых миллионы нейронов кричат спасибо — проверенный алгоритм питания

Омега-3 против IQ: как рыба спасает когнитивныe функции — исследования Гарварда

Наш мозг ежедневно выполняет колоссальный объём работы, и для его нормального функционирования требуется правильное питание. Некоторые продукты оказывают особенно сильное влияние на когнитивные способности, улучшая память, концентрацию и скорость реакции. О том, как поддержать работу мозга при помощи рациона, рассказала терапевт и кардиолог Анна Ратникова.

Полезные продукты для мозга

По словам специалиста, основу рациона должны составлять свежие овощи и фрукты, при этом приоритет лучше отдавать именно овощам. Также крайне важны орехи и семена, содержащие ценные микроэлементы, жирные сорта рыбы с высоким содержанием омега-3 кислот и продукты, богатые полноценным белком.

"Рацион стоит насытить фруктами и овощами, отдавая предпочтение большому количеству овощей, орехам и семенам, жирным сортам рыб, и обязательно полноценный белок. Уменьшаем количество обработанной пищи любого формата, фастфуд, полуфабрикаты, сахар", — подчеркнула Анна Ратникова.

Врач отметила, что полноценное питание помогает укрепить нервную систему и повысить устойчивость организма к стрессу.

Чем опасен фастфуд

Единичное употребление гамбургера или газированного напитка не нанесёт серьёзного вреда здоровью. Однако регулярное присутствие фастфуда и полуфабрикатов в рационе может привести к дефициту жизненно важных веществ. В первую очередь страдает баланс витаминов группы В, белков и полиненасыщенных жирных кислот. Именно эти компоненты необходимы для поддержания памяти, скорости мыслительных процессов и нормальной работы нейронных связей.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Когда питание перестаёт обеспечивать мозг нужными элементами, появляются характерные признаки когнитивных нарушений. Среди них:

  1. Ухудшение памяти.
  2. Потеря концентрации и снижение внимания.
  3. Трудности с подбором слов и речевыми навыками.
  4. Нарушение многозадачности.
  5. Проблемы со сном и повышенная тревожность.

"Снижение самокритики — это тоже симптом со стороны когнитивной сферы. Тут необходимо обращать внимание на замечания окружающих и обращаться к специалисту-неврологу, чтобы оценить комплексно когнитивную функцию", — заключила Анна Ратникова.

Почему важно корректировать рацион вовремя

Специалисты подчёркивают: своевременное изменение пищевых привычек позволяет предупредить развитие серьёзных нарушений и поддерживать ясность мышления на долгие годы. Включение в меню продуктов, богатых антиоксидантами, полезными жирами и витаминами, помогает улучшить не только когнитивные способности, но и общее состояние организма.

Три интересных факта

  1. Исследования Гарвардской медицинской школы показали, что регулярное употребление рыбы снижает риск деменции почти на 20%.
  2. Орехи содержат витамин Е, который замедляет возрастные изменения мозга и улучшает память.
  3. Средиземноморская диета признана одной из самых полезных для когнитивного здоровья и рекомендована ВОЗ.

