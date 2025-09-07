Тайна мозга раскрыта: три продукта, о которых молчат врачи – срочно добавляйте в рацион
Наше питание напрямую связано не только с физическим состоянием организма, но и с работой мозга. О том, как продукты влияют на когнитивные способности и настроение человека, рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-терапевт Анна Ратникова.
Белки, жиры и углеводы — основа работы мозга
Для поддержания активности мозга необходимо регулярное поступление всех основных макронутриентов: белков, жиров и углеводов. Они отвечают не только за энергетический обмен, но и за синтез нейромедиаторов, работу нервной системы и устойчивость организма к нагрузкам.
"Белки, жиры и углеводы являются основой для функционирования не только тела, но и ума", — подчеркнула терапевт Анна Ратникова.
Роль кишечной микробиоты
Особое значение для когнитивного здоровья играет микробиота кишечника. От состояния микрофлоры зависит работа нейронов, а также эмоциональная сфера. Нарушение баланса микробов может привести к повышенной тревожности, депрессивным состояниям и проблемам с концентрацией внимания.
"Состояние микрофлоры может оказывать влияние на проявления тревожности, депрессии и общее настроение", — отметила врач Анна Ратникова.
Именно поэтому важно не только количество потребляемых продуктов, но и их качество, ведь рацион напрямую воздействует на нервную систему.
Фастфуд: единичное и регулярное потребление
Специалист уточнила, что эпизодическое употребление бургера или газировки не способно нанести серьёзный вред организму, если в целом рацион сбалансирован. Однако регулярное включение фастфуда в меню приводит к серьёзным последствиям.
"Одноразовое потребление фастфуда не нанесет значительного вреда, если рацион в остальном сбалансирован", — сказала Анна Ратникова.
При постоянном употреблении подобной пищи развивается дефицит витаминов группы B, крайне важных для работы мозга, а также нехватка полиненасыщенных жирных кислот и белка.
Что включить в рацион
Чтобы поддерживать здоровье мозга, терапевт рекомендует добавлять в рацион:
- свежие фрукты и овощи;
- орехи и семена;
- жирную рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами;
- продукты с высоким содержанием клетчатки.
Одновременно стоит сокращать количество обработанных продуктов, сахара и трансжиров, которые негативно сказываются на когнитивных функциях и усиливают чувство усталости.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание
Рациональное питание может помочь справиться с тревожностью и улучшить качество сна. Но при этом важно отслеживать тревожные признаки, которые говорят о возможных нарушениях.
Среди них:
- ухудшение памяти и концентрации;
- сложности с вниманием и языковыми навыками;
- проблемы со сном;
- частые эпизоды тревожности.
При появлении подобных симптомов врачи советуют пересмотреть рацион и, при необходимости, обратиться к специалисту для диагностики и корректировки питания.
Здоровье мозга напрямую зависит от качества еды. Сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, богатый витаминами и полезными жирами, помогает поддерживать когнитивные способности, улучшает настроение и снижает уровень стресса.
Три интересных факта
- Более 90% серотонина — гормона радости — синтезируется именно в кишечнике, а не в мозге.
- Недостаток омега-3 жирных кислот в рационе связывают с повышенным риском развития депрессии и когнитивных нарушений.
- Орехи и семена содержат не только полезные жиры, но и магний, который снижает уровень стресса и помогает улучшить сон.
