Тайна мозга раскрыта: три продукта, о которых молчат врачи – срочно добавляйте в рацион

Наше питание напрямую связано не только с физическим состоянием организма, но и с работой мозга. О том, как продукты влияют на когнитивные способности и настроение человека, рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-терапевт Анна Ратникова.

Белки, жиры и углеводы — основа работы мозга

Для поддержания активности мозга необходимо регулярное поступление всех основных макронутриентов: белков, жиров и углеводов. Они отвечают не только за энергетический обмен, но и за синтез нейромедиаторов, работу нервной системы и устойчивость организма к нагрузкам.

"Белки, жиры и углеводы являются основой для функционирования не только тела, но и ума", — подчеркнула терапевт Анна Ратникова.

Роль кишечной микробиоты

Особое значение для когнитивного здоровья играет микробиота кишечника. От состояния микрофлоры зависит работа нейронов, а также эмоциональная сфера. Нарушение баланса микробов может привести к повышенной тревожности, депрессивным состояниям и проблемам с концентрацией внимания.

"Состояние микрофлоры может оказывать влияние на проявления тревожности, депрессии и общее настроение", — отметила врач Анна Ратникова.

Именно поэтому важно не только количество потребляемых продуктов, но и их качество, ведь рацион напрямую воздействует на нервную систему.

Фастфуд: единичное и регулярное потребление

Специалист уточнила, что эпизодическое употребление бургера или газировки не способно нанести серьёзный вред организму, если в целом рацион сбалансирован. Однако регулярное включение фастфуда в меню приводит к серьёзным последствиям.

"Одноразовое потребление фастфуда не нанесет значительного вреда, если рацион в остальном сбалансирован", — сказала Анна Ратникова.

При постоянном употреблении подобной пищи развивается дефицит витаминов группы B, крайне важных для работы мозга, а также нехватка полиненасыщенных жирных кислот и белка.

Что включить в рацион

Чтобы поддерживать здоровье мозга, терапевт рекомендует добавлять в рацион:

свежие фрукты и овощи;

орехи и семена;

жирную рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами;

продукты с высоким содержанием клетчатки.

Одновременно стоит сокращать количество обработанных продуктов, сахара и трансжиров, которые негативно сказываются на когнитивных функциях и усиливают чувство усталости.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Рациональное питание может помочь справиться с тревожностью и улучшить качество сна. Но при этом важно отслеживать тревожные признаки, которые говорят о возможных нарушениях.

Среди них:

ухудшение памяти и концентрации;

сложности с вниманием и языковыми навыками;

проблемы со сном;

частые эпизоды тревожности.

При появлении подобных симптомов врачи советуют пересмотреть рацион и, при необходимости, обратиться к специалисту для диагностики и корректировки питания.

Здоровье мозга напрямую зависит от качества еды. Сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, богатый витаминами и полезными жирами, помогает поддерживать когнитивные способности, улучшает настроение и снижает уровень стресса.

Три интересных факта