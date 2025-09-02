Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:23

Секрет успешных: мозг сжался, но связи нейронов дают преимущество, которым пользуются избранные

Учёные раскрыли механизм регресса мозга человека за последние 25 тысяч лет

Задумывались ли вы, что человеческий мозг не всегда рос и развивался бесконечно? Американский профессор Джеффри Стайбел сделал удивительное открытие: примерно 300 тысяч лет назад рост мозга человека замедлился, а около 100 тысяч лет назад вовсе прекратился.

Исследование объёмов мозга наших предков

Профессор Стайбел провёл сравнительный анализ объёмов черепов древних предков и современных людей. Его выводы опубликованы в научном журнале Brain & Cognition. Казалось бы, человек постоянно совершенствовал свои навыки и знания, но при этом мозг перестал увеличиваться в размерах.

Более того, исследования показывают, что около 25 тысяч лет назад объём мозга начал сокращаться — и этот процесс продолжался примерно 10 тысяч лет. Почему так произошло?

Почему мозг перестал расти?

Существует несколько объяснений этому феномену. Самое простое из них — сложные условия жизни древних людей требовали постоянной бдительности и множества навыков: охота, собирательство, ремёсла, военное дело. Всё это требовало больших ресурсов мозга, что стимулировало его рост.

Однако с упрощением условий существования, когда человек стал жить "на готовом", необходимость в таком большом мозге снизилась, и развитие мозга замедлилось, а затем и пошло на спад.

Интеллект и объём мозга — всегда ли они связаны?

Важно отметить, что размер мозга не всегда напрямую связан с интеллектом. Например, мозг писателя Николая Тургенева весил около 2012 граммов, а у французского писателя Анатоля Франса — всего 1390 граммов. При этом умственные способности зависят прежде всего от количества связей между нейронами, которые формируются как по наследству, так и под влиянием опыта.

