Пластиковый мозг
Пластиковый мозг
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:10

Рост мозга человека остановился 100 тысяч лет назад — что скрывает эта загадка эволюции

Антропологи выяснили, почему мозг Homo sapiens перестал расти 100 тысяч лет назад

Что заставило эволюцию Homo sapiens остановить увеличение объема мозга, несмотря на его очевидные преимущества? Этот вопрос долго оставался загадкой, но нейробиолог из США Джеффри Стайбел предлагает свое объяснение.

Эволюция мозга: от роста к стабильности

Увеличение размера мозга — одна из ключевых черт эволюции человека. Оно дало нашим предкам возможность использовать огонь, создавать орудия и развивать сложное мышление. Однако примерно 300 тысяч лет назад темпы роста мозга значительно замедлились, а около 100 тысяч лет назад он вовсе перестал увеличиваться.

Стайбел проанализировал данные более 800 измерений объема черепов представителей рода Homo, включая H. erectus, H. neanderthalensis и других, а также 690 современных людей. Результаты, проверенные на 27 видах приматов, подтвердили, что рост мозга действительно остановился.

Почему большой мозг стал проблемой?

Хотя мозг составляет всего около 2% массы тела, он потребляет примерно 20% всей энергии организма, даже в состоянии покоя. Это означает, что дальнейшее увеличение мозга требовало бы все больше ресурсов. В условиях меняющегося климата и ограниченного питания это могло стать угрозой для выживания.

В статье Стайбел называет прекращение роста мозга поразительным. Как же Homo sapiens смогли продолжить развиваться?

Ученый предлагает концепцию "когнитивной разгрузки" — процесс, при котором разум "вынесли за пределы мозга". Благодаря развитию речи, коллективным знаниям и усовершенствованию инструментов люди смогли компенсировать отсутствие увеличения мозга и даже повысить свои когнитивные способности.

Современные вызовы и будущее эволюции

Стайбел отмечает, что тонкие изменения в когнитивных способностях и их последствия еще предстоит изучить. Он задается вопросом, не переживает ли Homo sapiens сейчас нечто похожее из-за влияния цифровых технологий, когда выживание вида зависит не только от индивидуального интеллекта.

Понимание этих процессов поможет подготовиться к следующим этапам человеческой эволюции, включая развитие нейросетей и новых форм интеллекта.

За последние 20 тысяч лет средний объем человеческого мозга немного уменьшился. Антропологи спорят о причинах: одна из версий связана с уменьшением умственной нагрузки из-за растущей специализации в обществе, что могло снизить средние когнитивные способности.

