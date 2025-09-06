Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мозг после смерти: открытие ученых
Мозг после смерти: открытие ученых
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:06

Опухоль больше не приговор: мощный нейроинтерфейс NeuroDepth возвращает людям жизнь - научный прорыв

NeuroDepth BCI: китайские ученые добились высокой точности в локализации опухолей мозга

Китайские учёные сообщили о прорыве в развитии технологий "мозг-компьютер" (BCI). Впервые в мире было проведено клиническое испытание, позволившее с высокой точностью локализовать глубоко расположенные опухоли головного мозга с помощью имплантированных микроэлектродов. Результаты эксперимента открывают новые перспективы для нейрохирургии и лечения тяжёлых заболеваний мозга.

Уникальный эксперимент

Исследование проводилось Институтом аэрокосмической информации Китайской академии наук совместно с Первой аффилированной больницей Харбинского медицинского университета. Пациент с глиомой — опухолью, оказывавшей давление на речевые зоны, — после операции показал заметное улучшение состояния.

Ключевым инструментом стала система BCI под названием NeuroDepth. Она помогает нейрохирургам ориентироваться во время операции, определяя границы опухоли в режиме реального времени. Это позволяет максимально удалить новообразование и при этом сохранить здоровые ткани.

Чем отличается новая технология

Традиционные электроды способны фиксировать только поверхностные сигналы мозга. В отличие от них, NeuroDepth регистрирует активность не только коры, но и глубоких структур, а также отслеживает уровень нейромедиаторов. Такая детализация позволяет хирургам работать гораздо точнее и снижает риск осложнений.

"Он преодолел ограничение традиционных нейронных электродов, которые могли обнаруживать только сигналы от опухолей на основе коры", — отметил Ван Миксия, научный сотрудник Института аэрокосмической информации.

Созданный зонд имеет длину до 9,5 см и толщину менее 0,2 мм, что делает его удобным для имплантации даже в самые сложные участки мозга.

Перспективы применения

Учёные уверены, что новая технология способна изменить подход к лечению глиом и метастазов, которые трудно удалять из-за неясных границ. В дальнейшем они планируют использовать BCI и в других областях медицины — для восстановления зрения, слуха и моторики у пациентов с параличами.

Эта разработка открывает путь к более точной и безопасной нейрохирургии и может стать основой для будущих методов терапии тяжёлых неврологических заболеваний.

Три интересных факта

  1. Первые эксперименты с интерфейсами "мозг-компьютер" начались ещё в 1970-х годах, но тогда сигналы фиксировались только с поверхности головы.
  2. Современные BCI уже позволяют парализованным людям управлять роботизированными руками и печатать текст, используя только силу мысли.
  3. Китай активно инвестирует в развитие нейротехнологий: к 2035 году страна планирует стать мировым лидером в области медицинских BCI.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Google, Apple и Microsoft внедряют ключи доступа вместо паролей — FIDO Alliance сегодня в 1:22

Вход в аккаунты станет другим: крупные сервисы отказались от паролей

Крупнейшие IT-компании начали массово отказываться от паролей. Узнайте, как работают ключи доступа и почему они безопаснее старых методов защиты.

Читать полностью » TSMC потеряет привилегии на импорт американской техники в Китай с 31 декабря — Reuters сегодня в 0:22

Samsung и SK Hynix тоже под ударом — акции рухнули, а TSMC держится

TSMC теряет особый статус в США. Что будет с её заводом в Китае, и почему это решение может отразиться на ценах на электронику по всему миру?

Читать полностью » Археологи нашли сосуд с воинами в Чанкильо вчера в 23:45

Битвы под звездами: как сосуд из Чанкильо взрывает мифы о мирных астрономах древнего Перу

В пустыне Касма найдена древняя керамика с воинами. Что она рассказывает о власти в первых цивилизациях Америки? Археология, Перу, Чанкильо, элита.

Читать полностью » Исследование выявило, что поколение Z самое несчастное среди молодежи в 46 странах вчера в 23:37

Самая несчастная возрастная группа мира — загадка, которая рушит стереотипы

Новое исследование выявило, что молодые люди поколения Z — самая несчастная возрастная группа в 46 странах. Ученые связывают это с проблемами психического здоровья и отношением к учебе.

Читать полностью » Гипертимезия позволяет 17-летней француженке организовать воспоминания по комнатам эмоций вчера в 22:42

Воображаемое будущее в ладонях: почему её путешествия во времени завидуют все

Учёные описали редкий случай 17-летней девушки с гипертимезией — уникальной способностью ярко и точно вспоминать прошлое и воображать будущее. Изучение её памяти помогает понять роль эмоций в автобиографической памяти.

Читать полностью » Учёные из Мичиганского университета изучили эволюцию челюстей у лопастепёрых рыб вчера в 22:32

Эволюция, которая остановилась: почему рыбы с мощными челюстями почти исчезли, но изменили мир

Исследование раскрывает, как лопастепёрые рыбы с их быстро эволюционирующими челюстями сыграли ключевую роль в развитии позвоночных, опережая лучепёрых на сотни миллионов лет.

Читать полностью » Ученые обнаружили древние микробы в зубе мамонта возрастом миллион лет вчера в 21:39

Древние микробы мамонта: забытые патогены, угрожающие современным животным

Учёные извлекли из зуба мамонта возрастом более миллиона лет ДНК древних микробов, раскрывая тайны болезней и эволюции микробных сообществ в эпоху плейстоцена

Читать полностью » Археологи нашли египетскую шкатулку в кургане Оренбуржья вчера в 21:26

Взрыв в прошлом: шкатулка из Египта потрясает курганы Оренбуржья

В кургане Оренбургской области нашли уникальную фаянсовую шкатулку из Древнего Египта VI-V веков до н. э., что раскрывает неожиданные связи между степью и Египтом.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как выбрать идеальную подушку: высота, форма и наполнение
Красота и здоровье

Почему антибиотики перестают работать: главные причины по данным ВОЗ
Питомцы

Шорох и блики фольги вызывают у кошек инстинкт осторожности
Садоводство

Сад превратится в райский уголок: три секрета органического земледелия – урожай без химии
Еда

Рыба в духовке с помидорами и овощами готовится за 40 минут по традиционному методу
Туризм

Спа-туризм в Азии: лучшие направления для осени
Садоводство

Перекопку почвы проводят только при температуре ниже +5 °C для борьбы с вредителями
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Вялов: день лучше начинать со стакана воды и зелёного чая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet