Опухоль больше не приговор: мощный нейроинтерфейс NeuroDepth возвращает людям жизнь - научный прорыв

Китайские учёные сообщили о прорыве в развитии технологий "мозг-компьютер" (BCI). Впервые в мире было проведено клиническое испытание, позволившее с высокой точностью локализовать глубоко расположенные опухоли головного мозга с помощью имплантированных микроэлектродов. Результаты эксперимента открывают новые перспективы для нейрохирургии и лечения тяжёлых заболеваний мозга.

Уникальный эксперимент

Исследование проводилось Институтом аэрокосмической информации Китайской академии наук совместно с Первой аффилированной больницей Харбинского медицинского университета. Пациент с глиомой — опухолью, оказывавшей давление на речевые зоны, — после операции показал заметное улучшение состояния.

Ключевым инструментом стала система BCI под названием NeuroDepth. Она помогает нейрохирургам ориентироваться во время операции, определяя границы опухоли в режиме реального времени. Это позволяет максимально удалить новообразование и при этом сохранить здоровые ткани.

Чем отличается новая технология

Традиционные электроды способны фиксировать только поверхностные сигналы мозга. В отличие от них, NeuroDepth регистрирует активность не только коры, но и глубоких структур, а также отслеживает уровень нейромедиаторов. Такая детализация позволяет хирургам работать гораздо точнее и снижает риск осложнений.

"Он преодолел ограничение традиционных нейронных электродов, которые могли обнаруживать только сигналы от опухолей на основе коры", — отметил Ван Миксия, научный сотрудник Института аэрокосмической информации.

Созданный зонд имеет длину до 9,5 см и толщину менее 0,2 мм, что делает его удобным для имплантации даже в самые сложные участки мозга.

Перспективы применения

Учёные уверены, что новая технология способна изменить подход к лечению глиом и метастазов, которые трудно удалять из-за неясных границ. В дальнейшем они планируют использовать BCI и в других областях медицины — для восстановления зрения, слуха и моторики у пациентов с параличами.

Эта разработка открывает путь к более точной и безопасной нейрохирургии и может стать основой для будущих методов терапии тяжёлых неврологических заболеваний.

Три интересных факта