Преимущества нейроинтерфейсов: новый взгляд на общение для людей с ограниченными возможностями

Представьте, что вы можете говорить, даже не открывая рта. Ученые из Стэнфордского университета разработали устройство, которое делает это возможным. Оно способно декодировать слова, которые человек только представляет в своей голове. Это открытие, опубликованное в журнале Cell, может стать настоящим прорывом для людей с тяжелыми формами паралича.

Как это работает?

Устройство представляет собой интерфейс "мозг-компьютер" (ИМК), который имплантируется в двигательную кору мозга — область, отвечающую за речь. Оно улавливает мозговую активность, связанную с фонемами — мельчайшими единицами речи. Затем искусственный интеллект преобразует эти сигналы в слова и предложения.

"Впервые нам удалось понять, как выглядит активность мозга, когда вы просто думаете о разговоре", — объясняет ведущий автор исследования Эрин Кунц.

Для людей с тяжелыми нарушениями речи и моторики такие интерфейсы могут стать ключом к более естественному общению.

Кто участвовал в исследовании?

В эксперименте приняли участие четыре человека с параличом, вызванным боковым амиотрофическим склерозом (БАС) или инсультом ствола мозга. Один из участников мог общаться только с помощью движений глаз: вверх и вниз для "да" и из стороны в сторону для "нет".

Устройство смогло распознавать воображаемую речь с точностью 74% в режиме реального времени. Хотя сигналы от внутренней речи слабее, чем при попытках произнести слова вслух, технология уже демонстрирует впечатляющие результаты.

"Будущие системы смогут восстановить беглую, быструю и комфортную речь только посредством внутренней речи", — отметил соавтор исследования Фрэнк Уиллетт.

Это особенно важно для людей с параличом, у которых попытки говорить могут быть медленными и утомительными.

Защита конфиденциальности

Ученые также учли вопросы конфиденциальности. В одном из тестов устройство случайно распознало числа, которые участники считали про себя. Чтобы предотвратить непреднамеренное декодирование, исследователи разработали систему паролей. Например, фраза "chitty chitty bang bang" успешно блокировала устройство в 98% случаев.