Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мозг
Мозг
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:31

Сладкое становится горьким — и наоборот: как маленький участок мозга решает, что мы захотим

Учёные обнаружили новый механизм контроля аппетита в мозге человека

Учёные сделали шаг к пониманию того, почему мы едим больше или меньше. Новые исследования показывают, что ядро ложа терминальной полоски (BNST) - маленькая структура глубоко в мозге — играет ключевую роль в регулировании потребления пищи. Опыты на мышах помогли показать, что BNST интегрирует сигналы вкуса, голода и нехватки питательных веществ, управляя нашим желанием есть.

Что такое BNST и почему оно важно

BNST — часть так называемой "расширенной миндалины", размером всего с семечко подсолнечника у человека. Долгое время её связывали с тревожностью и эмоциональными реакциями, но последние данные показывают, что она также управляет пищевым поведением.

Эксперименты: вкус и аппетит

Команда Чарльза Цукера из Колумбийского университета исследовала, как вкусовые сигналы влияют на BNST.

  1. Мышам давали воду с пятью вкусами: сладким, солёным, кислым, горьким и умами.

  2. Сканирование мозга показало, что нейроны BNST активировались сильнее всего при сладком вкусе.

  3. Когда исследователи "выключали" эти нейроны, мыши выпивали заметно меньше сладкой воды.

  4. Но при искусственной активации BNST животные начинали пить больше любой жидкости — даже горькой, которую обычно избегают.

Голод и нехватка питательных веществ

Учёные заметили, что:

  • у голодных мышей BNST реагировал особенно сильно на сладкое;

  • у животных с дефицитом соли — на солёное.

Это значит, что BNST интегрирует не только вкус, но и физиологические потребности организма.

"BNST объединяет сигналы голода и вкуса, помогая мозгу определить, сколько есть", — пояснил нейробиолог Хайцзян Цай (Университет Аризоны).

Значение для медицины

Открытие имеет прикладное значение:

  • Стимуляция аппетита - активация BNST может помочь людям, которые теряют интерес к еде при тяжёлых заболеваниях (например, во время терапии рака).

  • Контроль веса - понимание того, как лекарства воздействуют на нейроны BNST, поможет повысить эффективность препаратов для похудения.

По словам Сары Стерн (Институт нейробиологии Макса Планка, Флорида), это знание может объяснить, почему одни пациенты лучше реагируют на антиожирительные препараты, а у других эффект слабый.

Сравнение: как BNST работает у мышей и у людей

Признак Мыши Люди
Размер BNST < 1 мм ~ 2-3 мм (с семечко)
Реакция на сладкое Увеличение потребления Аналогичный механизм
Связь с физиологией Голод и дефицит соли усиливают активность Вероятно, те же принципы
Медицинский потенциал Лечение анорексии, кахексии Препараты для снижения/повышения веса

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить ожирение только диетами.

  • Последствие: слабая эффективность, возврат веса.

  • Альтернатива: таргетные препараты, действующие на BNST.

  • Ошибка: игнорировать потерю аппетита при болезнях.

  • Последствие: истощение, ухудшение прогноза.

  • Альтернатива: лекарства, стимулирующие аппетит через BNST.

А что если…

А что если в будущем появятся "умные препараты", которые будут не просто снижать или повышать аппетит, а точно настраивать его под реальные потребности организма? Это позволило бы избежать переедания и дефицита питательных веществ.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Понимание нового механизма аппетита Пока только эксперименты на животных
Возможность точечных лекарств Неясно, насколько безопасна стимуляция BNST у людей
Решение проблем с весом и аппетитом Этические вопросы контроля поведения

FAQ

Что такое BNST?
Маленькая структура мозга, часть "расширенной миндалины", отвечающая за эмоции и пищевое поведение.

Можно ли её стимулировать у человека?
Теоретически — да, с помощью препаратов или нейростимуляции, но пока это в стадии исследований.

Как это поможет при похудении?
Лучшее понимание BNST позволит разрабатывать лекарства, которые снижают аппетит только тогда, когда это действительно нужно.

Мифы и правда

  • Миф: аппетит зависит только от желудка.

  • Правда: мозг, а именно BNST, играет ключевую роль в том, сколько мы едим.

  • Миф: вкус сладкого всегда ведёт к перееданию.

  • Правда: реакция зависит от состояния организма и активности BNST.

Интересные факты

  1. BNST у человека всего с семечко, но управляет мощными инстинктами.

  2. Сладкое и солёное активируют разные наборы нейронов в зависимости от потребностей организма.

  3. Даже горькое становится "приятным" для мозга, если BNST искусственно активировать.

Исследования BNST показывают: управление аппетитом скрыто в мозге, а не только в желудке. В будущем именно эта структура может стать ключом к борьбе с ожирением и к лечению потери аппетита.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На Сицилии установили раннее присутствие лошадей благодаря анализу древней керамики сегодня в 16:37
Древние сицилийцы держали лошадей в секрете? Анализ керамики раскрыл шокирующую правду

В керамике бронзового века с Сицилии нашли следы конины и крови лошадей. Анализы перевернули представления о древней культуре острова.

Читать полностью » В Хангаласском улусе раскопали могилу якутского князца с редкими находками XVII века сегодня в 16:05
Загадка якутского князца: археологи не могут объяснить исчезновение останков из элитной могилы

В Якутии археологи вновь раскопали могилу князца XVII века. Тайна исчезнувшего костяка и найденные артефакты удивили исследователей.

Читать полностью » В вечной мерзлоте Аляски обнаружены живые микроорганизмы возрастом около 40 тысяч лет сегодня в 15:16
Зомби-жизнь изо льда: как пробуждённые микроорганизмы ставят под угрозу современный мир

Учёные оживили микробы возрастом 40 000 лет, найденные в вечной мерзлоте Аляски. Что произойдёт, если древняя жизнь начнёт просыпаться повсюду?

Читать полностью » Астрономы из США сообщили о сближении кометы Леммон с Землёй в октябре 2025 года сегодня в 14:16
Голливуд отдыхает: настоящая зелёная комета летит к Земле и обещает шоу столетия

В октябре Земля увидит зелёную комету C/2025 A6 (Леммон) — небесное шоу, которое повторится лишь через тысячу лет. Узнайте, когда и где искать этот изумрудный след на небе.

Читать полностью » Столкновение Земли с планетой Тейей принесло воду и сделало планету обитаемой сегодня в 13:16
Луна — наш осколок: гигантское столкновение не уничтожило Землю, а сделало её живой

Учёные установили: Земля сформировалась за три миллиона лет и долго оставалась сухой. Всё изменило столкновение с планетой Тейей, которое принесло воду, атмосферу и шанс на жизнь.

Читать полностью » Исследование Пенсильванского университета подтвердило: болотные огни — результат электрических вспышек, а не фосфина сегодня в 12:16
Не привидения, а пузырьки с характером: почему метан сам себя поджигает и светится голубым пламенем

Учёные из Пенсильвании разгадали тайну болотных огоньков: их зажигают микроскопические "молнии" между пузырьками метана в воде.

Читать полностью » Французский вулкан Лемптеги признан уникальным объектом ЮНЕСКО и центром научного туризма сегодня в 11:04
30 тысяч лет тишины — и ни грамма опасности: чем потухший Лемптеги удивляет даже вулканологов

Потухший вулкан Лемптеги во Франции стал международным научным центром и живой лабораторией под открытым небом. Узнайте, чем он уникален и почему сюда едут геологи со всего мира.

Читать полностью » Астрономы зафиксировали планету без звезды, продолжающую расти в глубинах космоса — открытие института в Палермо сегодня в 10:04
Во вселенной появился космический обжора: планета-одиночка набирает массу быстрее, чем звёзды рождаются

Учёные нашли планету, которая бродит по космосу без звезды и растёт со скоростью миллиардов тонн в секунду. Почему это открытие меняет представления о Вселенной?

Читать полностью »

Новости
Дом
Исследования показали: при стирке на низкой температуре полотенца темнеют и накапливают бактерии
Культура и шоу-бизнес
Актёр Джон Вудвайн из сериалов "Доктор Кто" и "Корона" умер в возрасте 97 лет
Технологии
Исследование ВЦИОМ: главные цифровые страхи россиян — утечка данных и фейковые новости
Еда
Диетолог Пристанский предупредил: хурма повышает сахар в крови при вечернем приёме
Туризм
Персонал напугал туристов слухами о протестах в Анталье, но митингов в Коньяалты не было
Спорт и фитнес
Men Today: силовые упражнения на крупные мышцы помогают повысить уровень тестостерона
Питомцы
Зоопсихолог Екатерина Лапина рассказала, как приучить щенка оставаться дома одного
Красота и здоровье
Медики предупреждают: негативные мысли и стресс ускоряют нейродегенеративные процессы в мозге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet